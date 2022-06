Met een kwast trekt de stadsecoloog naar een meeuwennest en smeert de eieren in met olie

‘Alsjeblieft niet weer’, denk ik als ik om kwart over vier wakker word van een homerisch gekwetter, pal voor mijn open raam. Ik schuif het gordijn open en zie dat iedereen in de stad nog slaapt, behalve ik en deze mantelmeeuw, een beest dat bij machte is de hele wereld over te vliegen, maar er blijkbaar een sardonisch genoegen in schept om juist mij, een toch al slechte slaper, wakker te houden met zijn demagogisch gekrijs.

Vanuit zijn nest kijkt hij mij aan en laat een snerpend ‘gkààà-gkàà-ghàà kwyok-kwyok-kwyok’ horen, een geluid dat ik niet anders kan interpreteren dan de gevederde equivalent van een middelvinger.

Volledigheidshalve moet ik u op dit punt mededelen dat ik in het onderstaande helaas een van mijn journalistieke principes overboord heb moeten gooien, namelijk mijn objectiviteit. Dit stuk gaat immers over meeuwen en ik haat meeuwen.

Ziedaar ook de reden dat ik, wanneer ik een paar uur later afgepeigerd achter mijn computer zit, besluit contact op te nemen met Roland-Jan Buijs. Als je de haat niet voedt, eet hij je op en Buijs is nu eenmaal de enige persoon in Nederland die bevoegd is meeuwen te vermoorden.

Samen met zijn stagiair Brian trekt hij dagelijks door Nederland om in te grijpen bij meeuwenoverlast. In de meeste gevallen mag hij weinig, omdat meeuwen een beschermde status genieten in Nederland, maar in Alkmaar is ‘de druk zo hoog’ dat het sinds dit jaar de enige Nederlandse gemeente is die een speciale ontheffing kreeg om meeuwen daadwerkelijk te bestrijden.

Stadsecoloog Roland-Jan Buijs met een pas gevangen meeuw in Alkmaar. Beeld de Volkskrant

Sinds de vos aan een opmars bezig is in het duingebied, wijken steeds meer meeuwen uit naar de stad. Dat is vervelend voor de bewoners, omdat het broedseizoen van april tot augustus loopt en broedende meeuwen erg agressief kunnen zijn. Bovendien worden ze wel dertig jaar oud en keren ze na een succesvol nest het liefst ieder jaar terug naar exact hetzelfde plekje.

Denkend aan het nest op het dak van mijn overburen en fantaserend over luchtbuksen, rijd ik naar Alkmaar. Als ik Buijs de hand schud en zie dat zijn onderarmen vol staan met snavelkrassen, voel ik een golf van opluchting door mijn lijf trekken omdat ik er de stigmata van een ware meeuwenverlosser in herken.

Maar, zo tempert Buijs direct de verwachtingen, dit is Nederland en dus staat tussen droom en daad een gemeentelijke escalatieladder meeuwenbestrijding in de weg. Dat is een document dat de ecologisch deskundige van dienst ertoe verplicht eerst de mate van ‘essentiële overlast’ te bepalen om vervolgens verschillende ‘effectieve mitigerende maatregelen’ te overwegen, zoals het sluiten van het slaapkamerraam van een klagende burger.

Slechts in zeer extreme gevallen, bijvoorbeeld als agressieve mantelmeeuwen bij een basisschool nestelen en het gevaar bestaat dat ze kinderen aanvallen, treedt stap vier van de escalatieladder in werking en mag Buijs echt ingrijpen.

Dan is hij bevoegd met een kwast richting het meeuwennest te trekken en de eieren in te smeren met olie. Dat zorgt ervoor dat de eieren niet uitkomen met als gevolg dat het broedpaar volgend jaar elders een nest begint.

‘Burgers mogen dat absoluut niet zelf doen’, zegt Buijs als ik hem terloops om de precieze soort olie vraag.

Hoewel de gemeente Alkmaar door de rechter werd gedaagd door onder meer de Faunabescherming, is het inoliën van de eieren een methode die ook steden als Den Haag, Rotterdam, Leiden, Katwijk en Haarlem serieus overwegen.

Buijs zelf is overigens voorstander van een hele andere oplossing, zegt hij. Namelijk de zogenoemde ‘gedoogdaken’. Dat zijn daken op industrieterreinen waar geen mensen slapen en meeuwen dus veilig kunnen broeden zonder overlast te veroorzaken.

Terwijl Buijs uitlegt hoe hij het ’broedsucces’ op dit soort gedoogdaken zo groot wil maken dat meeuwen wel gek zouden zijn voortaan elders te nestelen, zie ik een van die spitsboeven opeens in duikvlucht op mij en stagiair Brian afrazen, waarna hij vanuit zijn achterste een wolk van innerlijke vloeistof loslaat die Brian vol in de nek treft. Ook ik zit onder de spetters.

‘Om hun jongeren te beschermen, gebruiken meeuwen zowel hun roepert als hun poepert’, zegt Buijs. ‘Het zijn een soort stealthbommenwerpers, want ze kunnen heel gericht mikken en gooien zo hun hele cloaca op je leeg. Ik sprak een keer een directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf aan, die met zijn Porsche Cayenne dwars door de broedkolonie reed. Toen hij zijn raampje opendraaide, werd hij door een meeuw vol op zijn Calvin Klein-pak geraakt. Helemaal onder. Prachtige beesten, toch?’

‘Ja’, lieg ik. ‘Prachtig.’