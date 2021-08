Met een incidentele bonus zal het aanzien van het lerarenberoep niet structureel worden verhoogd

Minister Slob maakt een bescheiden, maar welkom begin met het differentiëren van onderwijssalarissen.

Dat onderwijsgevenden op scholen met ‘uitdagende leerlingen’ de komende twee jaar een extra toelage ontvangen, markeert het einde van de illusie dat scholen zich kwalitatief niet noemenswaardig van elkaar onderscheiden, en dat alle leerkrachten dus hetzelfde salaris toekomt. Als die gelijke beloning al ooit gerechtvaardigd was, is ze dat niet meer in een samenleving waar kansengelijkheid onder druk staat, en waar bestaande verschillen door corona verder zijn vergroot.

Op scholen met een grote sociale diversiteit is de beroepspraktijk weerbarstiger dan op de gemiddelde plattelandsschool, en woningen zijn er doorgaans (nog) schaarser – dus duurder. ‘Ongelijkheid moet je met ongelijkheid bestrijden’, betoogde de Amsterdamse wethouder voor Onderwijs, Marjolein Moorman (PvdA), dinsdag dan ook in Het Parool. Zijzelf gaf daartoe de aanzet met de uitkering van een ‘grotestedenbonus’ aan leerkrachten in haar stad. Minister Arie Slob doet nu iets soortgelijks voor leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders op zo’n 1.300 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Gemiddeld gaan de begunstigden er in salaris zo’n 8 procent (bruto) op vooruit.

Bij deze regeling, die wordt bekostigd met middelen uit het 8,5 miljard euro bevattende Nationaal Programma Onderwijs, zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen; Ze is slechts twee jaar van kracht. Het is dus maar de vraag of een nieuw kabinet haar zal willen voortzetten. Op korte termijn levert ze bovendien geen bijdrage aan de oplossing van het lerarentekort. Hooguit treedt een waterbedeffect op, waarschuwde onderwijsbond AOb: scholen die met extra salaris leerkrachten weten aan te trekken, vergroten het lerarentekort bij zusterinstellingen die geen beroep kunnen doen op de regeling. De aantrekkelijkheid van een beroep wordt, ten slotte, niet uitsluitend bepaald door de salariëring – nog afgezien van het feit dat de hoerastemming over een bonus of een structurele salarisverhoging snel kan vervluchtigen.

Toch zal het gebaar van Slob kunnen bijdragen aan de statusverhoging van het lerarenberoep – waarvan de betekenis door politici vaak uitsluitend met de mond is beleden. Zo leidde de invoering van de grotestedenbonus in Amsterdam tot een toename van het aantal zij-instromers van ongeveer vijf tot zo’n 140 per jaar. Zo’n effect zal echter pas duurzaam zijn als de bonus dat ook is.