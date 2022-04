Met een hoogstpersoonlijke vlag verdringen mensen hun nietigheid in de wereld

Karl van den Top begon de Algemene Vlaggenhandel Nederland dertig jaar geleden na een carrière als postzegelhandelaar en marktkoopman. Begin jaren negentig verkocht hij nog vooral aan bedrijven en mensen met grote huizen. ‘Dan plaatsten we een mast met een Nederlandse vlag en een oranje wimpel erbij en klaar. Dat was het standaardpakket.’

In Karls vintagekantoortje in zijn opslagloods in Arnhem hangt de geur van sigaren. In de kast een indrukwekkende verzameling whisky. Zus Corine schuift af en toe stil achter een computerscherm en zoon Dion loopt in en uit, ze zijn nog steeds een familiebedrijf. Jongste dochter Doris doet de onlinewebshop en de sociale media. Karl vindt dat niks. Als Doris nu op Facebook een reclame voor een Nederlandse vlag zet, bijvoorbeeld voor Bevrijdingsdag, dan komen er dit soort commentaren:

‘Welke vrijheid’

‘Ik vlag niks waarvoor vrijheid of drang en dwang zeg maar’

‘Jammer dat we niet meer trots kunnen zijn op Nederland’

‘Russische vlag’

V.l.n.r. Karl, Corine en Dion met de Achterhoekse vlag. Beeld Margriet Oostveen

Ja, Karl ziet ‘een bepaalde onvrede is over alles’. De Nederlandse vlag verkoopt hij nog steeds het meest, maar soms vraagt hij zich af hoelang nog. ‘Bepaalde deelgebieden’ worden belangrijker. Waar mensen zich verschansen in een identiteit, voldoet zelfs het rood-wit-blauw op een dag niet meer.

De individualisering van het vlagvertoon begon geleidelijk en ook zeker dankzij de handelaren zelf. Na de vlag met oranje wimpel brachten zij de ‘welkomstwimpel’ op de markt, eerst nog braaf in rood-wit-blauw, om een vlaggenmast een beetje aan te kleden als de vlag er niet in hing. Daarna bedachten ze de provinciale wimpel. Een Fries die in Groningen ging wonen kon dan een Friese wimpel in zijn mast hangen. Even laten zien waar je vandaan komt.

Nu staat in Karls kantoor een rek vol. Rood, geel, blauw voor Overijssel. Blauw, groen, rood en wit voor Drenthe. Oranje, blauw met een leeuw voor Limburg. Groen, geel en blauw voor Flevoland. Blauw, geel, zwart voor Gelderland. Plus een regenboogwimpel voor lhbti’ers. (Dat leidde inmiddels weer tot de ‘progress’-vlag, de regenboog met een pijl in zwart, bruin, wit, roze, blauw voor lhbti’ers van kleur plus transmensen).

Men kreeg er zin in. Er ontstond nu ook vraag naar nieuwe vlaggen voor ‘het regionale gebeuren’, zegt Karl. Het Twentse Ros op een rode wimpel voor Twentenaren (‘Die voelen zich toch heel anders’) is al ruim honderd jaar de oudste van Nederland. Maar de Achterhoek wil zich sinds 2018 ook onderscheiden: festival Zwarte Cross schreef met Grolsch een prijsvraag uit voor een eigen vlag: een wit kruis op licht- en donkergroene vlakken. Inmiddels lijkt de vlag al erfgoed. De Liemers, ook Gelderland, kreeg iets soortgelijks in roodtinten. En de Betuwe, nog eens Gelderland, koos een vlag met appels.

En het kan nog meer micro. Biest-Houtakker bijvoorbeeld, een dorpje in Brabant met maar duizend inwoners, ontwierp een eigen vlag in groen en geel. Ze zijn daar niet meer zelfstandig, maar opgenomen in de gemeente Hilvarenbeek: een vlag tegen de ontzielende herindeling.

Karl gaat nu ook zelf de markt op om de lokale vlag een beetje aan te moedigen. Hij herinnert dorpen en steden eraan dat ze bijna 200 jaar bestaan, en of het de gemeente dan niet mooi lijkt dit met een eigen vlag te vieren.

‘Dan een beetje tamtam maken. Overhandigen we zo’n vlag aan de burgemeester. Halen we daar kranten bij. Geven we wat weg.’ En als het seizoen eenmaal losbarst ‘dan spring ik op die wagen. Dan leg ik er honderd bij de Gamma en twintig bij een kaaswinkeltje en dan begint het hoor. Hopla.’

Hij laat zijn vlaggen allang niet meer door Nederlandse thuisnaaisters maken, de productie is al jaren naar China verplaatst. Een eigen vlag kost nog maar een paar tientjes. Bijna iedereen kan het zich nu veroorloven zich met hoogstpersoonlijk vlagvertoon wat te weren tegen de eigen nietigheid in die geglobaliseerde wereld.

Zelfs vlaggen worden, net als versplinterde politieke partijen, meer een persoonlijk statement dan een gezamenlijk symbool. Ook een Oekraïense vlag betekent hier toch vaker dat iemand keurig tegen de oorlog is, dan dat hij ernaar verlangt één te zijn met het land.

Karl verkoopt trouwens nu ook al vlaggen met personen erop. ‘Loopt heel goed.’ Met plaatje van Henk die 50 werd, of met bruidsparen, die hijsen hun foto al graag in vlaggenmasten bij een feestlocatie.

Leve de eigen kop. En liefst in top.