Met een hond heb je ineens een heel andere autovakantie

Met een hond kom je op andere plekken dan zonder. Parkjes en bosjes waarvan je niet wist dat ze bestonden, en waarvan je dat voorheen ook niet wilde weten. Het woord ‘losloopgebied’ doet zijn intrede in je woordenschat, en je gaat uitjes plannen vanuit de recreatiebehoefte van je hond.

Voor vakanties geldt dat helemaal. Wie ‘huisdieren’ aanvinkt bij Booking.com ziet meteen de aanbieders die géén verharend en knagend stinkbeest in hun huis willen hebben verdwijnen. Wat overblijft, dát wordt je vakantie. Een autovakantie uiteraard; ik heb niet overdreven veel vliegschaamte, maar ik trek de grens bij een vliegticket voor een huisdier.

Mijn auto vond het niks dat Cosmo meereed. Dat demonstreerde hij door in de Franse heuvels ineens te gaan haperen en hoesten (de auto, niet de hond). Ik belde mijn garageman, die zei dat het waarschijnlijk niets ergs was en dat ik het kon ondervangen door heuvelopwaarts een versnelling lager te rijden (daarbij leerde ik dat op het laagste punt van het dal meestal vier gele paaltjes in de vangrail staan – handig als je wilt terugschakelen). Maar de boodschap was duidelijk. Mijn auto, die nog nooit kuren had gehad, mocht de hond niet.

Cosmo echter, was dól op de auto. Wij waren bang geweest dat het zielig zou zijn om ’m zulke lange ritten op te dringen, maar na elke stop kon hij niet wachten om weer in de auto te springen. Vanuit hem gezien begrijpelijk, want hij is van het soort dat graag de hele roedel bij elkaar heeft. Zodra het gezelschap opsplitst begint hij te te trekken en te piepen. Het is een vuilnisbakkie, maar het woord ‘herder’ krijgt ineens betekenis bij dit gedrag.

In de auto zat Cosmo lekker in de roedel, op de achterbank tussen de kinderen in, met zijn hoofd op het middenconsole, zodat hij de airco achterin blokkeerde en zo als enige lekker koel bleef. Het stelde hem ook in staat zijn natte neus lekker in mijn elleboog te duwen, en soms voelde ik ineens een zwaar hoofd op mijn schouder rusten, en blies hij een diepe zucht van genot in mijn oor.

De huisdiervriendelijke hotelletjes die we aandeden, waren van een ander slag dan we gewend waren. In één woord: bejaarder. Géén rooftopbars of zwembaden, maar wél een bakje water aan je eettafel en een grote, groene tuin. En vooral: andere hondenbezitters, dus geen gezeik of misprijzende blikken.

De Fransen zelf leerden wij ook op een nieuwe manier kennen. Het cliché wil dat ze ontspannen flierefluiters zijn, maar als het om honden gaat bleken ze strikter dan de burgerlijkste Duitser. Je kunt op een eenzame, kale berg zijn, zodra er één Franse mevrouw in de verte je hond meent te ontwaren, begint ze al te foeteren, gebaren en vloeken dat het dier aan de lijn moet, en sterker nog, dat honden alleen op dinsdagen tussen half elf en kwart voor drie op de berg mogen.

Voor Franse honden golden ook andere omgangsregels: het bleek he-le-maal niet de bedoeling dat je ze aaide, daar keken de baasjes vol afschuw naar. Of erger nog, dat Cosmo eraan ging snuffelen. Achterdochtige blikken, rukken aan de lijn, waarschuwende kreten.

Cosmo was het allemaal worst. Hij had een topvakantie, en heeft laten weten dat hij zo snel mogelijk weer met de auto een verre reis wil maken.