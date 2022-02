Met een gekozen burgemeester gaat de politiek bij de mensen meer leven

Debat in de Eerste Kamer inzake de wijziging in de Grondwet om een gekozen burgemeester mogelijk te maken (2005). Minister Thom de Graaf in de koffiekamer, vlak voor hervatting van het debat. Minister Brinkhorst is even blijven hangen na zijn optreden. Uiterst links: D66-senator Schuyer. Beeld Martijn Beekman

Brief van de dag

Terecht stelt de krant in het Commentaar dat het tijd wordt dat Nederlanders hun eigen burgemeester kunnen kiezen. Nu lokale partijen steeds meer aan invloed winnen, moet de bemoeienis van landelijke partijen met de keuze van een burgemeester maar eens ophouden.

Zelf was ik twaalf jaar lid van een gemeenteraad. In die periode moest er twee keer een nieuwe burgemeester worden benoemd. Tweemaal was ik ook lid van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Ik herinner mij nog de interventies van landelijke partijen die hun partijgenoten in de gemeenteraad probeerden te beïnvloeden. Ook de Commissarissen van (destijds) de Koningin schroomden niet aan de leden van de vertrouwenscommissie hun ‘lichte’ voorkeuren kenbaar te maken.

Ooit was ik in een kleinere stad in Zuid-Duitsland, waar verkiezingen waren voor de gemeenteraad én voor een burgemeester. Toen ik de kandidaat sprak die nadien werd verkozen en hem vertelde dat in Nederland burgers hun burgemeester niet mogen kiezen, sloeg hij bijna achterover.

Uiteraard, bij een al te populaire plaatselijke kandidaat zal het ook wel eens misgaan. Dat risico bestaat altijd bij een verkiezing. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je wilt dat de politiek bij de mensen meer gaat leven, dit kan beginnen met het mogen kiezen van je eigen burgemeester.

Hans Röben, Deventer

Bezorgd

Ook ik klaag regelmatig over het niet of te laat bezorgen van mijn krant. Ik besef dat het achterhaald is om ’s nachts door het hele land vrachtwagens te laten rijden en bezorgers tegen een veel te lage vergoeding kranten te laten rondbrengen. Ik blader de krant een keer door, lees enkele artikelen en doe haar bij het oud papier. Toch blijft het een groot genoegen ’s ochtends de papieren krant te ontvangen.

Zou een afhaalpunt een oplossing zijn? Ik zou het niet bezwaarlijk vinden de krant bij het verdeelpunt op te halen. Ik zou dat ook voor een paar buren willen doen. Wellicht kunnen we die taak als buren met elkaar verdelen. Een tweede alternatief ligt bij de cafés, de boekhandels en de buurthuizen. De krant kan daar in de nabije toekomst niet alleen gelezen, maar ook geprint worden.

Dick van der Neut, Delden

Digitale krant

Rationeel gezien heeft Ludo Grégoire in zijn Brief van de dag volkomen gelijk als hij schrijft dat de papieren krant kan sneuvelen. Dingen gaan en dingen komen. Ik ben al vele jaren met veel plezier trouw Volkskrant-lezer. Ik lees zowel van papier als digitaal. En natuurlijk krijg ik weleens geen of de verkeerde krant. De volgende dag krijg ik er soms twee.

Echter, de papieren krant is ook emotie. Lekker doorbladeren, even niet zo snel kunnen vinden, het geritsel van het papier en wat dacht je van de zaterdagse dreun op de voordeurmat? Voor mij hét geluid van het weekend bij uitstek. Zelfs oude kranten zijn vaak heel handig. Zolang er stoere meiden en jongens zijn die de bezorging willen doen, gun ik hen die bijbaan.

1,2 miljoen bezorgklachten is niet niks, maar het hoort erbij. En is bekend hoe vaak er tevreden klanten zijn? Dat meten en melden we mijns inziens te weinig. Laten we delen dat we blij zijn met de krant in de bus. Ik ben de eerste, wie volgt?

Jan van der Steeg, Veldhoven

Bezorging

Geen wonder dat er niet genoeg bezorgers gevonden worden, de arbeidsvoorwaarden zijn gewoon bijzonder slecht: bezorgers zijn zzp’er, worden niet doorbetaald bij ziekte, hebben geen pensioenopbouw en krijgen nog geen 11 euro per uur voor nachtwerk in weer en wind.

Een schandalige tewerkstelling. Het dubbele aan salaris is het minste wat ze verdienen én een vast arbeidscontract met alle toeters en bellen. De uitgever gedraagt zich als kapitalistische uitbuiter. Daar kunnen geen tien columns van Sander Schimmelpenninck en anderen tegenop.

Cees Preijde, Haarlem