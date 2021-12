Ik haat heb gek genoeg niet zo veel met de verkiezing van het Woord van het Jaar. Ik vermoed dat mijn aversie te maken heeft met de bombast waarmee de uitslag altijd wordt gebracht, alsof het hier om een belangrijk resultaat gaat. Vervolgens gaan alle media erin mee, want dit is leukig nieuws, en met een beetje goede wil kun je aan een deskundige vragen: ‘Maar wat zégt dit over ons?’ Terwijl: het is een internetpoll zonder enige onderbouwing en trouwens ook zonder gevolg.

Een publieksonderzoek waar ik wél warme gevoelens voor heb komt uit Engeland, en gaat om ‘the oddest book title of the year’. Dit jaar won Is Superman Circumcised? Vorige winnaars waren The Big Book of Lesbian Horse Stories en How to Avoid Huge Ships. Kijk, hier kan ik wat mee. De titels worden aangereikt omdat ze raar zijn, maar eigenlijk zijn het stuk voor stuk boeken die ik nu graag wil lezen.