Met een AR-bril op wordt iedereen een Don Quichot

Nauwelijks een romanpersonage dat de tijd beter heeft doorstaan dan de vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Hij is niet alleen overal ter wereld bekend, mensen weten ook nog eens wat zijn probleem is. Vermoedelijk beschreef die heer Cervantes vier eeuwen terug iets heel universeels en tijdloos: mensen kunnen dingen zien die anderen niet zien en ze kunnen dingen niet zien die anderen wel zien. Bij Don Quichot is wat hij ‘extra ziet’ tamelijk extreem, maar velen van ons weten dat onze tante en onze buurvrouw er ook wat van kunnen. Bij flink wat van ’s werelds burenruzies is er wel een stukje werkelijkheid in het spel dat de ene buur ‘extra ziet’ .

Wie de gedachte was toegedaan dat het al ingewikkeld genoeg is te leven in een wereld waarin de werkelijkheid zo verschillend wordt waargenomen, had geen rekening gehouden met Silicon Valley: de grote techbedrijven willen ons gaan helpen extra elementen aan onze werkelijkheid toe te voegen. Augmented Reality (AR), Toegevoegde Realiteit, heet de techniek waarin ‘een extra laagje’ over de werkelijkheid wordt gelegd.

Toegevoegde Realiteit leent zich, in tegenstelling tot Virtuele Realiteit (VR), makkelijk voor toepassingen in het dagelijks leven. Met een VR-bril kun je niet gaan winkelen of wandelen, met een AR-bril kan het ‘spannender’ of ‘intenser’ worden. Een wandeling langs een saai windmolenpark wordt een belevenis als je die windmolens kunt zien zoals de vernuftige edelman van La Mancha ze zag. Een Don Quichot-bril van Google is een uitkomst voor alle ouders die hun kinderen niet meer meekrijgen op zondagse wandelingen. ‘Als je mee gaat lopen, mag je bij het windmolenpark de Don Quichot-bril op.’ Deskundigen waarschuwden in deze krant dat ‘het inrichten van die nieuwe hybride wereld niet aan de commercie moet worden overgelaten.’ Ik voorspel dat dit wel gaat gebeuren en die AR-brillen problemen gaan veroorzaken. Zet maar vast hekken om die windmolens.