Met de uitzetting van correspondent Tom Vennink blijft een eenzijdiger, zwarter beeld van Rusland over

De Russische regering is een ondoorgrondelijke machtsmachine, waarbij het voortdurend gissen is naar de ware bedoelingen. Maar de uitzetting van Volkskrant-correspondent Tom Vennink kan moeilijk anders worden uitgelegd dan als een politieke daad tegen de persvrijheid. De onafhankelijke journalistiek van eigen bodem is al zeer beperkt, nu dreigen ook buitenlandse correspondenten het land te worden uitgewerkt. De blik van de Russen wordt zo steeds verder vernauwd.

De uitzetting kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Nederlandse correspondenten ervaren al langer moeilijkheden bij het verlengen van hun accreditaties. Deze zomer werd BBC-correspondent Sarah Rainsford gedwongen het land te verlaten. Niettemin is de uitzetting van onze correspondent, en de korte termijn waarop dit gebeurt, een diepe schok.

Rusland verzet zich steeds sterker tegen andere waarheden dan de eigen. Deze week nog hekelde de Russische ambassadeur in Den Haag Aleksandr Sjoelgin de ‘hoofdzakelijk negatieve publicaties’ over Rusland in de Nederlandse media. Nederlandse journalisten zouden zich te veel concentreren op negatieve zaken als hackers, spionage en andere ‘beschuldigingen’.

Rusland en Nederland zijn op vele terreinen slaags geraakt over de waarheid. Bij de ramp met de MH17 in de eerste plaats. De bewijzen dat het vliegtuig is neergehaald door een Russische BUK-rakket zijn overweldigend, en toch probeert Rusland een andere waarheid te verspreiden. De rechtszaak wordt op alle mogelijke manieren tegengewerkt.

Rusland accepteert geen onafhankelijke scheidsrechters om conflicten over de waarheid te beslechten. Het was zeer ontstemd toen een Nederlandse rechter onlangs besloot dat het goud dat in bruikleen was van een museum op de Krim, niet aan Rusland maar aan de Oekraïne toebehoorde. Het zal vandaag ook ontstemd zijn als de Hoge Raad het oordeel van haar adviseur volgt en besluit dat de Russische regering nog 50 miljard dollar schuldig is aan de aandeelhouders van olie- en gasconcern Yukos.

Er zijn nog steeds gemeenschappelijk democratische waarden, die terug te vinden zijn in zowel de Russische als de Nederlandse Grondwet, maar een beroep hierop om tegen de uitzetting van de correspondent te protesteren is vooralsnog vruchteloos. Rusland doet steeds minder zijn best om de illusie in stand te houden dat het een democratie is.

Voor de Volkskrant is het groot verlies om geen correspondent in Rusland te hebben. Juist een correspondent kan laten zien dat Rusland, naast een land waarin democratie en mensenrechten zwaar onder druk staan, een land is dat zich onstuimig ontwikkelt en moderniseert.

Een correspondent kan de veelkleurigheid van een land laten zien en het wederzijds begrip vergroten. Zonder correspondenten ter plekke blijft een eenzijdiger, zwarter beeld van Rusland over. Ook om die reden is het onbegrijpelijk en droevig dat Tom Vennink het land heeft moeten verlaten. Hij liet de afgelopen jaren als geen ander zien dat Rusland - ondanks het slopen van de democratie- een land is om van te houden.