Met de toeslagenaffaire scoor je altijd in een tijd van anti-overheidssentiment

Natuurlijk was het cringy, die speech van Sophie Hermans. Het is zoals met sommige Nederlandse films; zinnen die in het Engels goed werken, werken in het Nederlands vooral op de lachspieren – vraag maar aan Jesse Klaver. Er mankeerde overigens wel meer aan haar oppervlakkige verhaal. De manier waarop Hermans de patatliberale fictie van kansengelijkheid en meritocratie beleed met haar ‘Ik sta hier omdat ik mezelf ben’, verraadde ook een problematisch wereldbeeld.

Het kan natuurlijk beide waar zijn; dat Sophie Hermans op haar merites is komen bovendrijven bij de VVD – hoe moeilijk kan het immers zijn? – én dat ze zich op beslissende momenten in haar carrière niet bepaald heeft hoeven invechten, zoals VVD’ers wel van migranten verwachten. Maar dat is blijkbaar te ingewikkeld, dus dan maar een halfuur kansenpakkenflauwekul om de inhoudelijke leegte te verhullen.

Dat neemt niet weg dat de manier waarop Hermans de afgelopen week werd aangepakt al snel onsmakelijk en hier en daar seksistisch werd. Toen Geert Wilders haar de tassendrager van Rutte noemde in de Tweede Kamer, brak Hermans. Niet verwonderlijk lijkt me, maar Nederland vond het belachelijk; dan moest ze maar niet de politiek ingaan. Een huilende tv-presentator van een onbenullig ontbijtprogramma, dat vinden we mooi, maar een politicus die het even te kwaad heeft na een week van voortdurende aanvallen op uiterlijkheden is een aansteller.

Een terugkerende folklore bij aanvallen op politici is het misbruiken van de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is blijkbaar het ultieme leed, dat elk ander onrecht doet verbleken, en elke politicus die daar niet dagelijks om huilt, is een vieze vuile hypocriet zonder voeling met de Nederlandse bevolking. Nog even, en de terroristen van de Farmers Defence Force vergelijken zichzelf niet langer met de Joden in de Tweede Wereldoorlog, maar met de toeslagenouders.

Met de toeslagenaffaire scoor je namelijk altijd in een tijd van plat anti-overheidssentiment. Het is de ultieme jij-bak, het ideale vehikel voor de eigen hijgerigheid en een prachtig excuus om maar weer eens een paar duizend likes op te halen bij de hordes op Twitter. Dat extreemrechts de meeste krokodillentranen plengt om de toeslagenaffaire, met een irritante plechtigheid die empathie moet suggereren, is al helemaal een gotspe: als het aan die partijen lag, zouden veel van de toeslagenouders (dikwijls met dubbele nationaliteit) al lang het land uit zijn gezet.

In de psyche van de ontevreden ophefmens wordt het leed van de toeslagenouders het eigen leed; het werkelijke leed van een ander wordt vermengd met vermeend eigen leed over klimaat- of coronaregels, als extra brandstof in de molotovcocktail van boosheid, die steeds vaker leidt tot intimidatie van politici. Die politicus wordt ondertussen verondersteld bovenmenselijk te zijn; een wonder van empathie, dat uitsluitend emoties kan voelen bij het leed van een ander, en lachend een week van voortdurende aanvallen en intimidaties doorstaat. Maar politici zijn mensen, en laten we eerlijk zijn: wanneer heeft u voor het laatst gehuild om het leed van een anonieme ander?

Dat de sneer van Wilders voor zijn doen redelijk mild was, en bovendien niet onwaar, maakt niet uit: emoties laten zich nu eenmaal niet rationaliseren of categoriseren. En als we dat dan toch gaan doen: gezien de hoeveelheid ellende die politici continu van alle kanten over zich heen krijgen, kan ik me uitstekend voorstellen dat een opmerking van de grootste parlementaire pestkop even te veel kan zijn. Menselijkheid bij politici lijkt me uitstekend; wie goed luisterde kon horen dat zelfs Wilders na het incident van toon veranderde.