Met de spullen komt het wel goed bij de krijgsmacht, nu de mensen nog

Ook een krijgsmacht draait uiteindelijk op mensen. En die zijn een stuk moeilijker te krijgen dan een gevechtsvliegtuig.

Een zucht van verlichting trekt door de krijgsmacht. Onder een reeks kabinetten was het deze eeuw somberheid troef. Zelfs na 2014, toen de spanningen met Rusland toch al behoorlijk opliepen, werd het belang van een zelfbewuste krijgsmacht vooral met de mond beleden. De vorige minister, Ank Bijleveld, liet nog wel weten dat ze 13- tot 17 miljard euro nodig had om het leger bij de tijd te krijgen, maar schoof die opdracht meteen door naar het vólgende kabinet.

Dat Rutte IV haar nu op haar wenken bedient, is slechts te danken aan de Russische inval in Oekraïne. De onberekenbare dreiging uit het Oosten is opeens van alle abstractie ontdaan. Zelfs de Duitsers durven weer aan serieuze herbewapening te denken. Opeenvolgende Amerikaanse presidenten vroegen er al jaren om, maar het is president Poetin die Europa dan toch eindelijk bij de les heeft gekregen.

Minister Ollongren vierde de grootste investering sinds het einde van de Koude Oorlog woensdag als een historisch moment. Het extra geld gaat onder meer naar raketten, naar zes extra F35-gevechtsvliegtuigen, naar uitbreiding van de Patriot-luchtverdediging en naar vier extra Reaper-drones.

In de kazernes zal het nieuws zijn ontvangen als een ongekende luxe. Ollongren zelf kan eindelijk weer eens met opgeheven hoofd naar het Navo-hoofdkwartier: Nederland voldoet in 2024 en 2025 voor het eerst weer aan de investeringsafspraken van het bondgenootschap.

Zonder zorgen is de minister echter nog lang niet, want uiteindelijk draait ook een krijgsmacht op voldoende geschoolde en gemotiveerde mensen. En die zijn in deze tijden een stuk moeilijker te krijgen dan een gevechtsvliegtuig. In de meeste kazernes is het behoorlijk leeg geworden, duizenden vacatures staan structureel open. Voor jongeren, die de werkgevers voor het uitzoeken hebben, is defensie vaak niet aantrekkelijk genoeg. De nieuwe cao, die dinsdag werd gesloten, belooft weliswaar een forse salarisverhoging, maar die is in de hele publieke sector op komst en zal het verschil dus niet maken.

Dat defensie weer een duidelijk strategisch doel heeft, en nu ook weer wat meer mogelijkheden, zet hopelijk wel zoden aan de dijk. Een zelfbewuste organisatie heeft altijd meer aantrekkingskracht. Al zal het kabinet dan nog wel moeten zorgen dat de daling van het budget in 2026, die nu nog in de plannen zit, snel van de baan gaat. Anders valt er nauwelijks een serieus personeelsbeleid te voeren.