Met de schikking van Fox News in een smaadzaak heeft een vangrail van de democratie haar werk gedaan

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de term ‘anti-overheidsextremisme’ vervangen door ‘anti-institutioneel extremisme’, stond in het deze week gepubliceerde jaarverslag. Een kleine verandering die recht doet aan een grotere trend. De dienst realiseert zich dat dit anarchisme zich niet alleen tegen de overheid keert, maar ook tegen zachtere vormen van institutioneel gezag, zoals rechters, journalisten en wetenschappers – niet toevallig drie beroepsgroepen die ieder naar de waarheid zoeken.

De centrale gedachte van deze extremisten is dat Nederland, en eigenlijk de hele westerse wereld, wordt geregeerd door een ‘elite’ die de bevolking wil controleren en voor eigen gewin wil gebruiken, of zelfs wil misbruiken. Dit is een complottheorie die al eeuwen in verschillende verschijningsvormen de kop opsteekt en sinds een paar jaar, begonnen in de VS en aangewakkerd door corona, wereldwijd rondwaart.

Dat dit waanidee zoveel weerklank vindt – de AIVD spreekt van 100 duizend extremisten – komt doordat ook allerlei werkelijk bestaande grieven en ongenoegens erin een plek kunnen krijgen. Van de groeiende ongelijkheid tot de coronamaatregelen, van de Groninger gaswinning en de toeslagenaffaire: er is alle reden om kritisch naar de motieven en werkwijze van de overheid te kijken. En ja, ook rechters, journalisten en wetenschappers zijn heilig noch onfeilbaar.

Toch kan worden geconstateerd dat het een overheidsinstantie was die adviseerde om met de gaswinning te stoppen, en dat het journalisten waren die de kiemen onthulden van de toeslagenaffaire. Het duurt soms lang voordat misstanden worden ontdekt, het duurt nog langer voor ze worden opgelost, maar democratische instituties bezitten een zeker zelfreinigend vermogen en controleren elkaar. Als er al kwaadwillende krachten zijn, dan hebben die niet genoeg armen om aan alle touwtjes te trekken.

Kritiek op de instituties is goed. Het stellen van vragen is een van de pijlers van onze democratie. Maar voor wie niet naar de antwoorden luistert, heeft twijfel een ander doel: niet de zoektocht naar de waarheid, maar het ondergraven ervan. Daarom worden juist journalisten en wetenschappers verdacht gemaakt. Hoe meer mensen hen wantrouwen, hoe meer ruimte dat schept voor het nihilisme van de extremisten.

De sociale media hebben dat wantrouwen groter en agressiever gemaakt dan ooit tevoren. Maar het is te simpel om hen tot enige zondebok uit te roepen. In de Verenigde Staten was een ouderwetse tv-zender, propagandakanaal Fox News, de aanjager van de aanval op de Amerikaanse democratie eind 2020.

Hoewel de programmamakers wisten dat hun bron ‘gestoord’ was, bleven ze twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van stemmachines. Deze week schikte de zender de smaadzaak die fabrikant Dominion daarover had aangespannen: Fox betaalde ruim 700 miljoen euro om aan verdere waarheidsvinding te ontkomen.

Het is jammer dat er een rechter aan te pas moest komen, maar ook hiervan kun je zeggen: een van de vangrails van de democratie heeft gewerkt.

Grote gemene deler tussen Fox en bedrijven als Twitter en Facebook is het verdienmodel. Ophef brengt veel geld in het laatje, en de waarheid is bijzaak. Het lijkt vooralsnog de enige remedie tegen de anti-institutionele extremisten: blijven wijzen op de échte elite die hen gebruikt voor eigen gewin.