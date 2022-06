Met de riemen die ik had, heb ik nog verdomd ver geroeid op culinair gebied

Kijk, ik kán wel koken, alleen niet zo goed. Ik zou kunnen aanvoeren dat ik er geen aanleg voor heb, maar dat zou een slappe smoes zijn. Het is net als met wiskunde: als je genoeg je best zou doen, dan zou je het kunnen.

Mijn culinaire ontwikkeling is gestopt in mijn studententijd. Ik had een paar fenomenale schotels, al zeg ik het zelf. Mijn ‘Gebakken Tonijn Uit Blik Op Een Enorm Bord Pasta’ was een absolute klassieker. De truc zat ’m in eerst de uitjes fruiten in de olie van datzelfde tonijnblik, verklaarde ik met trots aan mijn verrukte gasten, en dan pas de tonijn erbij doen. Om het af te maken pairde ik het gerecht met Pilsener Bier, hetgeen de zoetheid van de uitjes accentueerde, vond ik zelf.

Een andere classic was mijn ‘In Stukjes Gehakte Slavink In Crème Fraîche Op Een Enorm Bord Andere Pasta’. Bereidingswijze: men hakke een slavink in stukjes, men bakke die bruin, en men voege een bekertje crème fraîche toe. Men kwakke het over een berg pasta naar keuze en servere het met een drank naar keuze, namelijk bier.

As ik echt indruk wilde maken, maakte ik ‘Gado Gado van Ongeroerbakte Roerbakgroenten Met Een Saus Van Verwarmde Pindakaas’. Let wel, dit was de tijd vóór Jamie Oliver of Masterchef, laat staan tutorials op YouTube, en kookboeken had ik ook al niet. Het was dus meer een spirituele zoektocht naar mijn innerlijke kok, die ik nooit gevonden heb. Ik was als een analfabeet die een ruimtevaartprogramma probeerde op te starten. Met de riemen die ik had, heb ik nog verdomd ver geroeid.

Maar toen kwamen de vrouwen in mijn leven, en die vonden stomtoevallig allemaal hetzelfde, namelijk dat het misschien beter was als zij kookten. Kan ook te maken hebben met mijn logistiek: ik was in staat om met slechts twee ingrediënten de complete keuken eruit te laten zien alsof er een vrachtwagen van de Sligro was ontploft. Ik weet ook niet hoe dat kon – het zal talent zijn geweest.

Nu ben ik getrouwd met iemand die niet alleen van koken houdt, maar ook nog vegetariër is. Dat laatste maakt het voor mij nagenoeg onmogelijk om haar iets lekkers voor te zetten, vleesgecentreerd als ik ben opgevoed. Ik heb het geprobeerd. Op de eerste verjaardag die ik met haar vierde, heb ik voor haar het geheime wapen bereid dat ik achter de hand had gehouden: mijn beroemde ‘In Aluminiumfolie Gewikkelde Stukjes Onduidelijke Witte Vis Met Een Likje Monchou (Of Philadelphia) Erop En Een Stukje Sinaasappel Uit De Oven’.

Mijn meesterwerk.

Toen ze na één hap zei dat ze eigenlijk ook niet zo’n viseter was, heb ik het opgegeven: sommige mensen zijn nooit tevreden.

Dus hebben wij nu, geheel en al buiten mijn schuld, een ouderwetse rolverdeling: vrouw kookt, ik was af (nou ja, ruim in). Daar ben ik overigens wel heel, heel goed in. Als ik het blokje in de vaatwasser gooi, doe ik dat in de wetenschap dat er met geen enkele andere indeling ook nog maar een theelepeltje bij had gekund. Ik geloof niet dat zij dat op waarde schat, getuige hoe achteloos ze soms de vaatwasser aanzet terwijl hij nog niet vol is. We kunnen niet allemaal alles.