Met de openbare executie van Noezjin zegt Poetin: Wie je ook bent, geen macht ter wereld beschermt je tegen onze moker

De Oekraïense Evgeny komt vrij uit een Russische gevangenis in het door de Russen bezette gebied in Donetsk en ziet in het dorp Amvrosievska voor het eerst zijn moeder weer. Beeld Reuters

Ik zag de uitgeputte en bedrukte Jevgeni Noezjin voor het eerst op 15 september in een interview met de Oekraïense journalist Joeri Boetoesov. Zittend op een sjofele matras in een vervallen kelderruimte, vertelde de voormalige gevangene, die in 1999 in Rusland tot 27 jaar celstraf was veroordeeld wegens moord, hoe hij in de strafkolonie was gerekruteerd door de Wagner-groep, het Russische huurlingenleger. Noezjin vertelde hoe hij begin september deserteerde, om aan de kant van Oekraïne te gaan vechten.

De volgende keer dat ik zijn naam tegenkwam, was op 13 november in een artikel van de BBC: Noezjin was door de Wagner-groep geëxecuteerd als verrader. Zijn hoofd was verbrijzeld met een hamer. ‘De beelden zijn zo gruwelijk dat we er geen link naar plaatsen’, schreef de BBC.

Over de auteur Aleksandr Skorobogatov is schrijver van de roman De wasbeer (De Geus), geboren in Wit-Rusland en woont en werkt in België.

Tot nu toe is niet duidelijk hoe Noezjin, die ongewapend in Oekraïne aankwam en meteen doelbewust naar Oekraïense zijde overstapte, later opnieuw in handen van de onmensen van de Wagner-groep kon vallen.

Vervagende normen

In de video zegt Noezjin vlak voor zijn executie dat hij door de straten van Kyiv liep toen hij een klap op zijn hoofd kreeg en in een kelder ontwaakte. Als dat waar is, zou hij door de Russische geheime diensten uit Kyiv zijn ontvoerd.

Mensenrechtenactivist en oprichter van het Gulagu.Net-project, Vladimir Osetsjkin, benadrukt dat dit onmogelijk is. Volgens zijn bronnen in Kyiv heeft Oekraïne de Russische Noezjin geruild voor twintig Oekraïense soldaten die gevangen waren genomen door de Wagner-groep.

Oorlog doet veel van de in vredestijd geldende normen vervagen. Is het überhaupt gepast om te praten over de noodzaak tot naleving van normen jegens Russische krijgsgevangenen, terwijl Oekraïne een overlevingsoorlog voert tegen Poetins leger? Een leger dat het oorlogsrecht met voeten treedt, dat onschuldige burgers verkracht, martelt en neerschiet?

Ja, het is zeker gepast en zelfs noodzakelijk. Oekraïense functionarissen benadrukken voortdurend het fundamentele verschil met het Poetin-regime en diens onmenselijke militaire machine. Volgens hen zijn de acties van Oekraïne maximaal transparant en humaan en volledig in overeenstemming met het oorlogsrecht. De wereld, die Oekraïne alle mogelijke militaire, financiële en morele hulp aanbiedt, verwacht niets minder.

Selectief moreel blind

Was het op basis van transparantie en medemenselijkheid dat Oekraïne een man uitleverde die zich vrijwillig bij het Oekraïense leger meldde? Een man die in tal van tv-interviews verklaarde te willen vechten voor Oekraïne, tegen Poetin en tegen Rusland?

Hoe kon deze man worden teruggestuurd, wetende dat hem marteling en dood te wachten stonden? Al was het aanbod van Russische zijde nog zo aantrekkelijk, Oekraïne had niet het recht selectief moreel blind te zijn. Temeer omdat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Russische soldaten al aan het begin van de oorlog opriep zich over te geven met de belofte dat hij ze niet zou uitleveren.

Russische kant

Maar de Russische kant van dit verhaal is onvergelijkbaar veel gruwelijker. De video van de executie werd in de nacht van 13 november gepubliceerd door Grey Zone, een Telegramkanaal verbonden aan de Wagner-groep. Jevgeni Prigozjin, de oprichter van dit huurlingenleger en verreweg Ruslands wreedste oligarch, erkende de executie en keurde die goed.

‘Wat betreft die kerel die met een hamer werd betoverd: deze show toont aan dat hij in Oekraïne geen geluk heeft gehad, maar onaardige doch rechtvaardige mensen heeft ontmoet. Volgens mij heet deze film Een hond verdient een hondendood. Uitstekend regiewerk, je kijkt het in een adem uit’, aldus Prigozjin.

Ultraconservatieve partij

Het is niet de eerste keer dat de gruweldaden van de Wagner-groep in de media verschijnen. In 2017 sloegen Wagner-beulen in Syrië deserteur Mohammed Taha Ismail al-Abdullah dood met een hamer, sneden zijn hoofd en handen af, hingen hem vervolgens op aan zijn voeten, overgoten hem met benzine en verbrandden zijn lichaam. Ook zijn marteling en executie werden gefilmd en op internet gezet. Maar noch de Wagner-groep, noch Prigozjin eiste hier ooit de verantwoordelijkheid voor op, zeker niet zo publiekelijk en met zulk schokkend cynisme.

‘De Wagner-groep onderzoekt momenteel of Noezjin door de CIA werd gerekruteerd en 27 jaar geleden naar de gevangenis ging’, spot de onaantastbare Prigozjin. ‘Omdat de CIA van tevoren op de hoogte was van de toekomstige staatsgreep in Oekraïne in 2014, evenals van mogelijke vijandigheden op Oekraïens grondgebied, infiltreerde hij in de Wagner-groep en creëerde zo de voorwaarden voor zijn executie.’

Prigozjin, een eerder veroordeelde crimineel, is een van Poetins belangrijkste intimi. Hij was de eerste die Poetin op de hoogte durfde te brengen van de wantoestanden aan het front. Hij levert nog altijd harde kritiek op de legerleiding. En hij roept op tot ‘dringende stalinistische repressie’ tegen zakenlui die de oorlog niet enthousiast genoeg steunen.

De openbare en uiterst wrede executie van ‘verrader’ Noezjin was het begin van de presidentiële campagne van Prigozjin, zegt Kirill Martynov, hoofdredacteur van Novaya Gazeta Europa. Een figuurlijk begin: hij rekent misschien niet op het presidentschap, maar hij heeft duidelijk ambities om een politiek zwaargewicht te worden. Er gaan ook geruchten over Prigozjins voornemen om een eigen, ultraconservatieve partij op te richten.

Turbopatriotten

Onafhankelijke experts schatten het aantal fervente voorstanders van de oorlog en van een confrontatie met het Westen op 10 tot 15 procent van de Russen; veel van deze zogenaamde ‘turbopatriotten’ zijn teleurgesteld over het in hun ogen ‘te zachte’ optreden van Poetin in Oekraïne. Zijn dit voldoende kiezers om Prigozjin de presidentsverkiezingen te laten winnen? Nee. Maar het zijn voldoende stemmen voor een serieuze steunbetuiging aan Ruslands ultraconservatieven, die daarmee een onafhankelijke politieke oppositiemacht dreigen te worden en Poetins regime op de rechterzijde kunnen versterken.

De executie van Noezjin is veel meer dan een demonstratie van de onbegrensde mogelijkheden en politieke ambities van Poetins nieuwe favoriet. Bovenal is het een uiting van de essentie van het regime zelf: het is het Poetin-regime zonder de maskers die vroeger nodig waren om de loyaliteit van het Russische volk niet te verliezen. Dat volk is weliswaar bedrogen, geïntimideerd en passief, maar nog steeds grotendeels menslievend.

Zoals Prigozjin de schedel van ‘verrader’ Noezjin met een hamer insloeg, zo rekende Poetin meedogenloos af met mensen die hij als zijn vijanden en verraders beschouwde. Zo werd Aleksandr Litvinenko vergiftigd in Londen, werden vader en dochter Skripal vergiftigd in Salisbury, werd journaliste Anna Politkovskaja vermoord, werd politicus Boris Nemtsov vlakbij het Kremlin neergeschoten en probeerde Poetin zijn belangrijkste politieke tegenstander, Aleksej Navalny, te vergiftigen.

De openbare executie van Noezjin is een nieuw beleidsinstrument, door Poetin overgenomen van IS. Vandaag vermorzelen we verrader Noezjin met een hamer, en morgen, als jij een verrader wordt, slaan we jouw hoofd in. Wie je ook bent, oligarch, politicus, militair, student met een A4’tje waar ‘stop de oorlog’ op staat: geen macht ter wereld kan je beschermen tegen onze moker.