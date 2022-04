Met de liefde voor het onderwijs zit het wel goed op het Binnenhof, nu nog durven kiezen

Het kabinet komt binnenkort met een masterplan voor het achteropkomende onderwijs. De Inspectie geeft alvast de voorzet.

Enige gewenning bedreigt de berichtgeving over het jongste jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs. De leerprestaties dalen, was wederom de conclusie. Vooral in de basisvaardigheden rekenen en taal raakt Nederland achterop bij andere ontwikkelde landen. Wanneer hadden we dat eerder gehoord van de inspecteurs?

In elk geval in 1996: ‘Gebrekkig leesonderwijs op helft basisscholen’.

In 2006: ‘Kwart scholieren kan aan het eind van de basisschool kan niet beter lezen dan in groep 6’.

In 2008: ‘23 procent van de basisscholen zwak in rekenonderwijs’.

En in 2012: ‘Veel leerkrachten niet goed genoeg’.

In de tien jaar die sindsdien zijn verstreken, was het bijna elk jaar raak. En dan was er nog de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die zich in 2014 voegde bij het koor van critici: het Nederlandse onderwijs raakt op belangrijke punten achterop bij dat van concurrerende economieën, het beroepsonderwijs wordt structureel ondergewaardeerd, het niveau van de leesvaardigheid is ronduit zorgelijk geworden en er zit zand in de emancipatiemotor die het onderwijs lang was.

Het zou niet eerlijk zijn om te beweren dat die boodschap aan politiek Den Haag voorbij is gegaan. Het onderwijs is wel degelijk naar boven opgeschoven in de prioriteiten. Er zijn initiatieven om de lerarenopleidingen te verbeteren, er werden miljarden opzijgezet om de corona-achterstanden te bestrijden en het nieuwe regeerakkoord voorziet in forse structurele investeringen. Aan het eind van dit schooljaar komt minister Wiersma met zijn ‘masterplan’ om de kwaliteit over de hele linie op te tillen.

Daarbij past één voorbehoud, dat de Inspectie nu nadrukkelijk maakt. De discussie op het Binnenhof wordt te vaak vernauwd tot de behapbare kwestie van de arbeidsvoorwaarden, die meer mensen naar de klassen moet lokken. Maar ook als er voldoende goede leraren zijn, zullen die de kernvaardigheden niet omhoog tillen als de maatschappij tegelijkertijd verlangt dat ze er in de klas nog honderd dingen bij doen. Hou het simpel, is kort gezegd de boodschap, in het plan én in de klas: keer terug naar de kern, vraag niet steeds nieuwe dingen en investeer vooral in de kennis en kunde van leraren en schoolleiders. Dan kan het binnen twee jaar merkbaar beter zijn, zoals in andere landen is bewezen.

Heel lang hoeft Wiersma niet meer na te denken over zijn masterplan.