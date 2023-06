Met de keuze voor koopkracht tonen de Europese christen-democraten zich van hun populistische kant

De afgelopen jaren stond het Europarlement vierkant achter het natuurbeleid in de Green Deal. Maar met de verkiezingen van 2024 in zicht maakt de EVP een draai.

De weerzin tegen natuurbeschermende maatregelen, die in Nederland leidde tot de verkiezingsoverwinning van BBB, heeft nu ook het Europees Parlement bereikt. De Europese Volkspartij (EVP), de christen-democraten waartoe ook het CDA behoort, keert zich faliekant tegen het natuurbeleid van Eurocommissaris Frans Timmermans. Fractieleider Manfred Weber sabelt de Natuurherstelwet in een interview met de Volkskrant neer. ‘Een door en door slecht voorstel.’

De afgelopen drie jaar had Timmermans (PvdA) de wind in de zeilen. Om de steun van de Groenen en de sociaal-democraten te krijgen – de steun van haar eigen EVP had ze al – lanceerde commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij haar aantreden in 2019 een ambitieuze groene agenda. In de jaren erna stond het Europarlement vierkant achter de Green Deal, die werd vormgegeven door Timmermans en zijn adjudant Diederik Samsom.

Nu, met de Europese verkiezingen van 2024 in zicht, maakt de EVP een draai. De partij plaatst vanaf nu koopkracht boven biodiversiteit. Door de Natuurherstelwet van Timmermans daalt de productie van voedsel waardoor de prijs ervan stijgt, stelt de EVP, zonder daar hard bewijs voor te leveren. Bij de huidige hoge inflatie is dat volgens de EVP onverantwoord.

De Green Deal valt in drie delen uiteen. Het klimaatdeel, waarin Europa zich verplicht om de CO2-uitstoot drastisch terug te schroeven, kon en kan op brede steun rekenen. Het tweede deel, waarmee een circulaire economie moet worden gecreëerd, leidt vooralsnog ook tot weinig controverse. Maar deel drie, waarmee de achteruitgang van natuur, bodem en water moet worden gestopt, dreigt nu de stranden.

Normaliter is het Europarlement het progressiefste deel van de Europese besluitvormingsmachine. Voorstellen van de Europese Commissie krijgen er vaak nog een schep bovenop. Door de lidstaten worden die vervolgens afgezwakt, waardoor het uiteindelijke onderhandelingsresultaat vaak niet eens zo ver afwijkt van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Nu het Europarlement zich conservatiever toont dan de commissie, moet worden gevreesd dat van de Natuurherstelwet uiteindelijk weinig overblijft.

Het EVP-standpunt is zonder meer kortzichtig te noemen. Om de Europese landbouw ook op lange termijn gezond te houden, moet de huidige achteruitgang van de biodiversiteit worden gestopt. Zonder bestuivers kan de Europese landbouw bijvoorbeeld niet goed functioneren.

De draai van de EVP staat voor een bredere Europese beweging. Nu landen geconfronteerd worden met de concrete gevolgen van het Europese natuur- en milieubeleid, wat in Nederland leidde tot de stikstofcrisis, beginnen ze terug te krabbelen, zoals in Nederland het CDA doet. De EVP heeft zich daar ongetwijfeld door laten inspireren, maar Weber gaat nog een stap verder. De politici die de planeet gezond proberen te houden, zoals Timmermans, schildert hij af als drammers die verdeeldheid zaaien, terwijl partijen als de EVP proberen te verbinden.

Dat veel burgers zich vooral druk maken over de korte termijn – krijg ik de eindjes deze maand wel aan elkaar geknoopt? – is logisch, maar van politici mag worden verwacht dat ze de blik op de lange termijn gericht houden; dat ze de menselijke zwakte om kortetermijnproblemen zwaarder te laten wegen dan langetermijnrampen, proberen te compenseren; dat ze de burgers uitleggen dat offers op de korte termijn nodig zijn om de planeet op lange termijn leefbaar te houden. Manfred Weber doet het tegenovergestelde. Met de verkiezingen in aantocht, zwicht hij voor het veronderstelde volkssentiment. De EVP laat zich daarmee van haar populistische kant zien.