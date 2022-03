Met de hashtag #1115kinderen trending maken kom je er niet

Vanaf deze plek wil ik jullie van harte feliciteren. Werkelijk ontroerend wat jullie gedaan hebben. Of zal ik ‘we’ zeggen? Want op dit soort momenten is het wij-zij-denken even helemaal weg en zijn we allemaal één. Die verbroedering is wat ons gekke kleine landje zo bijzonder maakt. Herinneren jullie je nog dat we allemaal klapten voor de zorg? Dat was toch kippenvel? Laatst deden we bij ons in de buurt ’s avonds allemaal het licht uit voor Oekraïne. Je kunt je er gewoon geen voorstelling van maken hoeveel je met zulke, op zich simpele gebaren, kunt betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. Kleine moeite, groot plezier. Onbetaalbaar.

En nu dus Peter Pannekoek. De komiek hield in Dit was het Nieuws , een programma dat ‘ het nieuws van de afgelopen week onder de satirische loep neemt’ een vlammend betoog. Het ging over de 1.115 kinderen die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis waren geplaatst en nu, zes maanden later, nog steeds niet terug zijn bij hun ouders. Pannenkoek noemde het ‘mindblowing’ en sprak van staatsontvoeringen. Een uitstekend betoog. Maar daarmee was de kous niet af. Jullie (wij) wilden ook graag een duit in het zakje doen. Solidariteit tonen. En waar kun je dat beter doen dan op sociale media? En dus twitterden jullie (wij) allemaal hoe goed het betoog van Peter was. Het AD: ‘Alleen al zijn eigen tweet met het fragment werd binnen een paar uur 4.400 keer geliket en ruim 1.200 keer geretweet, terwijl andere versies ook honderden likes verzamelden, met bijschriften als ‘treffend’ en ‘bijzonder sterk verwoord’. Jullie maakten én #peterpannekoek én #staatsontvoeringen én #1115kinderen trending. Wow! De afgelopen nachten hebben een paar hoge heren in Den Haag heel onrustig geslapen.

Maar toch. Weten jullie nog dat het vorige kabinet Rutte was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire? Na een lange formatie kwam dezelfde club weer gewoon aan de macht. Met de VVD als grootste partij en Rutte aan de leiding. Daar hebben jullie dus op gestemd. Niet zo slim als je tegen #staatsontvoeringen bent. Óf jullie hebben niet gestemd. Dat lijkt ook niet echt bij de pinken, maar politiek commentator Jack van Gelder snapt het wel. Hij legde het met zijn gesundes Volksempfinden haarfijn uit bij Jinek: de mensen hebben door dit soort Haagse politieke spelletjes en wanbeleid zo genoeg van de politiek dat ze die verkiezingen gewoon lekker laten zitten. Kennelijk ook die voor de gemeenteraad, die hier toch weinig mee te maken hebben.

Stel nu dat Jack gelijk heeft, dan is dat oliekoekendom. Als je niet stemt, dan is de kans groot dat de Partij voor de #staatsontvoeringen weer wint. De VVD heeft een hondstrouwe aanhang die vindt dat het allemaal wel prima gaat in dit land. Die bekommert zich helemaal niet om die 1.115 kinderen. Als je wilt dat dit verandert, dan moet je een andere partij groot maken. Een partij die voor je belangen opkomt. Een partij die ervoor zorgt dat rijke mensen niet minder, maar meer belasting gaan betalen dan arme mensen, die zorgt voor genoeg betaalbare woningen en energiearmoede aanpakt. Een partij die niet alleen de economie wil laten groeien, maar er ook voor zorgt dat de vruchten van die economie eerlijker worden verdeeld. Met hashtags alleen komen we er niet.