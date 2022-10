Met de besmeuracties is wel degelijk iets kapot gegaan: kunst lijkt niet meer veilig in musea

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Heeft u er al van gehoord, van die protestactie in dat museum? Vast niet. Ik praat u even bij. Zaterdag ging een anoniem collectief van Iraanse kunstenaars het Guggenheim Museum in New York binnen. Op de rode doeken die ze in de ronde hal van het Guggenheim hingen stond Mahsa Amini afgebeeld en er stond bij ‘Woman, Life, Freedom’. De kunstenaars wilden aandacht voor de mensenrechtenschendingen in Iran. Door de rode stroken stof leek het alsof er bloed van de verdiepingen droop. Een wake-upcall voor de ‘slaperige kunstwereld’, was de verklaring online.

Maar toen ik schreef ‘die protestactie in dat museum’, dacht u helaas vast aan iets anders. U dacht een stuk taart tegen de Mona Lisa, een blik tomatensoep tegen een Van Gogh, aardappelpuree tegen een Monet, en donderdagmiddag nog: tomaat in blik (of zoiets) tegen Vermeer. Die acties kregen veel meer aandacht. En dat leidt weer tot herhaling. Zonde, want eten gooien op kunst brengt musea en kunst schade toe.

Het Mauritshuis ging donderdag meteen dicht. De hoop is dat het meisje snel weer op zaal hangt. Museum Barberini, van de Monet waarop kletsnatte aardappelpuree werd gegooid, is deze hele week al dicht. Hier is sinds zaterdag een van de mooiste tentoonstellingen van het jaar te zien: Surrealisme en Magie, die ik in Venetië zag. Deze week overlegt de directeur van het Barberini met andere musea, omdat uit de aanvallen blijkt ‘dat de hoge internationale veiligheidsnormen om kunstwerken te beschermen bij activistische aanvallen niet volstaan en moeten worden herzien’.

Straks moet Het meisje met de parel in een soort kluis met glas ervoor, zoals dat andere meisje in het Louvre. Een bezoek aan de Mona Lisa in haar glazen kast voelt alsof ze een gevaarlijke tbs’er in een zwaarbeveiligde gevangenis is. Maar wij vormen het gevaar. Dus gaan de verzekeringskosten omhoog, komen er overal hekjes. Kunsteigenaars zullen tien keer nadenken voor ze hun topstukken uitlenen om voor publiek te tonen. Rijke verzamelaars zullen hun kluis op slot doen uit angst voor etensvlekken.

Het slaat gewoon nergens op, eten gooien tegen kunst. Ik moest denken aan die boeren die ineens knotwilgen gingen omzagen ‘uit protest tegen het stikstofbeleid’. Totaal krankzinnig. Wat de actievoerders wel doorhebben: musea zijn geschikte plekken voor protest. En dan denk ik aan de protestactie van Iraanse kunstenaars in het Guggenheim, of eerdere acties tegen de sponsoring van musea door fossiele industrie of farmaceutenfamilie Sacklers. Die waren effectief, goed georganiseerd, zagen er opvallend uit en waren op de juiste plek. Er ging niks kapot. Want met deze acties is wel degelijk iets kapot gegaan: kunst lijkt niet meer veilig in musea.

Een museum is een goede plek voor protest. En een hele hele slechte plek voor vandalisme. Dus laat actievoeren in musea aan kunstenaars over. Dan hebben we het gewoon niet meer over deze malle acties. Onthoud: taart + kunst = Wayne Thiebaud, tomatensoep + kunst = Andy Warhol, aardappels + kunst = Vincent van Gogh. En that’s it.