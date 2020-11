Met Curaçao naar Qatar is de ambitie van Guus Hiddink, kosmopoliet

Afgelopen zomer vertelde Tonny Eyk, de pianist, orkestleider en componist, een plezierige anekdote over Guus Hiddink. Eyk werd tachtig, dat was de aanleiding voor het interview. Hij opende een kolossale kist geweldige herinneringen en op een gegeven moment ging het over Hiddink, de inmiddels 74-jarige oud-bondscoach van Zuid-Korea.

Eyk was aan het vertellen over zijn promotiereizen met ondernemer Aad Ouborg, de bedenker van het huishoudelijke merk Princess. Ze bezochten wereldwijd beurzen. Als Ouborg zijn waar aan de man probeerde te brengen, speelde Eyk gezellig een moppie op de piano. Cas Spijkers, de kok, stond intussen in pannen te roeren.

In Zuid-Korea maakte Eyk op een dag iets geks mee. Er brak paniek uit op de beurs, een hoge gast was onderweg. De Nederlanders begrepen niet om wie het ging, maar hadden het vermoeden dat de president op bezoek zou komen. Rode lopers werden uitgelegd, iedereen was in rep en roer.

Eyk: ‘Komt die vent binnen. Hee Tonny, zei hij, wat ben jij dik geworden. Guus Hiddink. Kleine wereld. Hij kwam daar een potje tennissen.’

Voor Hiddink is de wereld nog steeds klein. Zijn vorige werkgever was de nationale bond van China. Vorig weekeinde werden de eerste foto’s verspreid van de eerste werkdag in zijn nieuwe baan. Hiddink stond op het trainingsveld met de nationale ploeg van Curaçao. Het Caribisch gebied ontbrak nog op de landkaart van zijn cv.

Op de achterkant van de shirts van de spelers stond voetbalshop.nl. Het was warm, alles wees er op. Hiddink droeg een korte broek en een zwart Nike-shirt met korte mouwen. Hij maakte een ontzettend blije indruk.

Hij kan niet zonder. Noem het woord geraniums en hij stapt in het eerste beste vliegtuig. Het had even geduurd voordat hij weer aan de slag kon. Al in augustus werd er een foto gepubliceerd van Hiddink met een shirt van de nationale ploeg van Curaçao. In de berichten werd geciteerd uit een interview dat Hiddink aan FOX Sports had gegeven.

Hij zei dat het ‘misschien niet voor de hand ligt’ dat hij voor Curaçao had gekozen, maar dat hij moeilijk nee had kunnen zeggen tegen het aanbod. In het Antilliaans Dagblad werd gemeld dat Nederlandse media groot met het nieuws hadden uitgepakt. ‘Het is dan ook niet niets’, was de toelichting en dat klopt, het is niet niets, Guus Hiddink als bondscoach op een tropisch eiland met een inwonertal van 160 duizend en geen enkele voetbaltraditie.

Plaatsing voor het WK in Qatar in 2022 is het doel. Om Hiddink binnen te halen moest de bond eerst een coach lozen die met Curaçao opvallend had gepresteerd, Remko Bicentini. Hij won met Curaçao de Caribbean Cup, de eerste prijs in de geschiedenis, en plaatste zich voor de kwartfinale van de Gold Cup, het landentoernooi van Midden- en Noord-Amerika. Op de wereldranglijst steeg Curaçao van de 134ste naar de 80ste plek.

Bicentini moest op sociale media lezen dat Hiddink hem zou vervangen en bleef zich maandenlang tegen zijn ontslag verzetten. Hij zei dat zijn levenswerk hem was afgenomen en was woedend op zijn opvolger. Hiddink hield zich op de vlakte – het waren zijn zaken niet.

Curaçao kwam deze week nog op twee andere manieren in het nieuws. Het eiland zakt door de pandemie nog meer weg in armoede, bleek uit een reportage in de Volkskrant. Eenderde van de bevolking leeft al onder de armoedegrens.

Zanger Gerard Joling liet in een vlog weten dat hij lekker vakantie aan het vieren is op Curaçao, net zoals een stuk of tien andere BN’ers. Voor veel mensen zou dit alles voldoende reden zijn om het eiland te mijden als de pest, maar niet voor Guus Hiddink, kosmopoliet.