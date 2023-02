Met alleen defensieve maatregelen krijgt Europa geen grip op illegale migratiestromen

Het aantal vluchtelingen in de EU is beheersbaar mits goed gemanaged en de last eerlijker wordt verdeeld over de lidstaten.

Nog geen tien jaar geleden was het plaatsen van grenshekken in de Europese Unie ondenkbaar. Inmiddels staat er ruim tweeduizend kilometer hekwerk in en rond de EU en zijn zogenoemde pushbacks aan de orde van de dag die migranten en vluchtelingen terug de Middellandse Zee of de bittere winterkou op de Balkan induwen. Op de migratietop vorige week werd besloten dat de Europese Commissie nu ook gaat meebetalen aan grensbewaking, normaliter een zaak van de lidstaten.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de Europese leiders iets bereiken op het ingewikkelde migratiedossier en om die reden kan de top een klein succesje worden genoemd. Maar een visie op migratie en asielbeleid is nog ver te zoeken, waardoor het dus slechts bij defensieve maatregelen blijft die bovendien een schijnoplossing bieden.

Hekken houden migranten en vluchtelingen niet tegen. De drang om een levensgevaarlijke situatie te ontvluchten of als arbeidsmigrant geld te verdienen om je familie thuis in leven te houden is immers sterker. Zolang er onvoldoende poorten worden gebouwd in ‘Fort Europa’ om aan te kloppen, zullen mensen dus illegaal proberen binnen te komen en behouden smokkelaars een dankbaar verdienmodel. Door de hekken worden de routes hooguit verlegd en daarmee duurder en gevaarlijker.

Om het chaotische waterbed van illegale migratiepatronen te stoppen moet de EU allereerst de realiteit op de arbeidsmarkt onder ogen zien. Voor arbeidsmigranten is werk genoeg in het vergrijzende Europa en dat weten de veel jongere bevolkingen in de rest van de hele wereld. Zij zullen hun geluk dus blijven beproeven en Europese werkgevers blijven hen verwelkomen. Zonder – illegale – migranten lagen er geen Hollandse asperges, Spaanse tomaten of Italiaanse olijfolie in de supermarkt en worden onze pakketjes niet langer thuisbezorgd.

Wanneer migranten legaal als (seizoens-)arbeider kunnen werken in de EU hoeven zij geen smokkelaars in te huren en hoeven zij zich ook niet voor te doen als vluchteling waarmee de asielketens nodeloos worden verstopt. Migranten sturen miljarden euro’s terug naar huis en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van hun land. Voor die landen is er dus ook geen enkele prikkel om afgewezen asielzoekers terug te nemen – zoals de lidstaten zo graag willen –, behalve als daar quota voor legale migratie tegenover staan.

Een realistischer benadering van arbeidsmigratie zou lucht geven in de asielketen waarmee het draagvlak voor vluchtelingenopvang kan worden teruggevonden. Vluchtelingen maken maar een klein deel uit van de totale migratie naar de EU. De aantallen zijn dus beheersbaar mits goed gemanaged en de last eerlijker verdeeld over de lidstaten. Zolang Nederland geen asielzoekers overneemt van Italië bijvoorbeeld, laat dat land ze de grens oversteken en belanden ze hier dus weer onuitgenodigd op het grasveld voor Ter Apel.

Om de grenzen van Europa écht beter te beschermen ontkomt de EU er niet aan een integrale visie te ontwikkelen op migratie en asiel. Met alleen defensieve maatregelen keert de regie niet terug.