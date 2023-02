Mensen uit ‘de provincie’? Ik dacht dat iedere Nederlander in een provincie woonde

Er stond een brief in de krant van een mevrouw uit Haren (Groningen) die zich beijverde voor ‘een onsje minder Randstad’ in de Volkskrant. Ze klaagde onder andere over ‘alweer een hoofdstedelijke dode’ in de rubriek ‘Eenzame uitvaart’ en een door mij opgeschreven gebeurtenisje op het Leidseplein.

Dit is een klacht die je de laatste tijd vaak leest: te veel Randstad in een landelijke krant. Maar ja, er zijn nu eenmaal meer eenzame uitvaarten in grote steden dan in dorpen waar iedereen elkaar kent, en de redactie van de Volkskrant bevindt zich in Amsterdam, dus is het logisch dat veel medewerkers daar (in de buurt) wonen.

Toch begrijp ik de klacht wel: mensen willen zich vertegenwoordigd zien in hun krant. Juist mensen uit ‘de provincie’, een term die ik als kind niet begreep, want ik had geleerd dat er twaalf provincies in Nederland waren en ik dacht dus – terecht – dat iedere Nederlander in een provincie woonde.

Ik kwam er al gauw achter dat Randstedelingen vaak neerkijken op ‘de provincie’. Zo hoorde ik geringschattend spreken over Limburg als Limbabwe, kleine dorpjes werden honend Schubbekuttenveen of Boerenkoolstronkeradeel genoemd, en Herman Finkers werd beroemd met zijn (zelf)spottende ‘een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen, in Almelo is altijd wat te doen’.

Waarom is dat dedain jegens ‘de provincie’ toch zo hardnekkig? Nederland kent eigenlijk geen achtergebleven oorden meer. Ook in Roggel, Rectum of Fonteinsnol kun je gewoon verse koriander kopen, boeken lezen van Tobi Lakmaker of TikTok-filmpjes kijken waarin mensen luid smakkend 8 kilo gefrituurde kip achter elkaar opeten; en zelfs in Trutjeshoek, Knikkerdorp of Bommelskous lopen ze allang niet meer met een hooivork over hun schouder pruimtabak kauwend te klootschieten.

Dat zijn allemaal echte plaatsnamen, trouwens. Grappig is wel dat over de hele wereld fictieve plaatsnamen worden gebruikt om ‘afgelegen’ dorpjes te kleineren. Zo hebben de Duitsers hun Arsch der Heide en Kleinkleckersdorf (‘Kleinknoeiersdorp’), de Fransen Saint Meumeu (naar het geluid dat koeien maken), de Amerikanen hebben Upper Rubber Boot of Buttfuck, Ohio, en de Russen spreken van Moechasransk (‘Vliegenpoep’) of Goejevo-koekoejevo (onvertaalbaar, maar het woord ‘lul’ komt er in voor).

Allemaal leuk en aardig, maar het helpt natuurlijk niet tegen de kloof – die beruchte, gapende kloof die ’s Neerlands bevoorrechten en verworpenen zo smartelijk uiteendrijft – tussen de Randstad en de provincie. Daar moet een eind aan komen.

Ik stel dus voor dat de redactie van de Volkskrant verhuist naar Kruishaar, Kale Kluft of Oude Zeug en de berichtgeving ter plaatse serieus neemt. Ik verhuis graag mee: dat Leidseplein heb ik nu wel gezien.