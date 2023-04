Mensen die liever bij McDonald’s eten, gaan er echt niet mee stoppen als een appel goedkoper wordt

Eten in de eigen auto bij de McDrive in Tiel. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Mensen die liever bij de McDonald’s eten dan dat ze een zak groente of fruit kopen, gaan daar echt niet mee stoppen als een appel door het afschaffen van de btw 9 cent goedkoper wordt.

Hier op de Dappermarkt staat de goedkoopste groente- en fruitkraam van Amsterdam letterlijk 1 meter van de ingang van de McDonald’s. Daar koop je voor het bedrag van één Happy Meal een zak vol groente waar je een week mee doet.

Iedereen ziet dat, iedereen snapt dat, maar sommige mensen wíllen het niet. Ze vinden fastfood lekkerder of zijn te lui om te koken.

Hou op deze mensen te zien als ‘slachtoffers’ van een prijssysteem. Leer kinderen op school het juiste, geef voorlichting, en daarna is de keuze aan mensen zelf om wel of niet gezond te eten. Als je de verantwoordelijkheid voor het leven bij de mensen weghaalt, verandert er nooit wat.

Maarten Kools, Amsterdam

Kwetsende spreekoren

Dinsdagavond mochten we getuige zijn van een ‘echte bekerwedstrijd’ met een ‘echte bekersfeer’, zoals de krant ook schrijft. Maar in die ‘echte bekersfeer’ maakte het Spakenburgse publiek zich langdurig schuldig aan kwetsende spreekkoren aan het adres van PSV-voetballer Xavi Simons (‘Xavi Simons is homo’).

Ja, hij is de beste en mag fluitconcerten en boegeroep verwachten. Maar na weken van OneLove-statements en vervolgens al die aandacht voor de islamitische aanvoerder van Excelsior, blijft het, nu een christelijk dorp zich op één avond tegelijk van zijn beste én zijn slechtste kant laat zien, wel erg stil. De scheidsrechter heeft het zeker gehoord, maar greep niet in. De commentatoren vonden het niet de moeite om het te noemen.

De krant gelukkig wel, zij het beperkt tot één zin. En de KNVB? Gaat iemand een melding maken bij de aanklager betaald voetbal, zoals het protocol voorschrijft? Volgen er sancties of boetes? Of lopen we aan de ene kant met OneLove-statements en armbanden te paraderen, maar keren we als het er écht om gaat de ander de andere wang toe?

Een mooie christelijke gedachte in de Paastijd misschien, maar ik ben er wel klaar mee.

Bernard van Raaij, Nijmegen

Angst en hebzucht

In het artikel over de cryptocowboys wordt gesteld dat de cryptoreclames zijn gericht op de massa en het voeden van de hebzucht. Ze spelen erg in op de fear of missing out. De Nederlandse Postcodeloterij doet al jaren niets anders.

Tres Nauta-Jongen, Zoetermeer

Teiltje

De vraag is niet of je ‘met afwassen in een teiltje bijdraagt aan het voorkomen van een klimaatramp’, maar of je met een alternatief als bijvoorbeeld een afwasmachine een klimaatramp bevordert.

Marion Augusteijn, Amsterdam

Betaalbaar

Het is natuurlijk wel mooi, twaalf nominaties voor het beste gebouw van Nederland, en bijna allemaal in de sector woningbouw. Maar ik kijk naar die projecten en zie dat ze allemaal toch behoorlijk kostbaar zijn geweest. Ik tref geen nominatie aan van een project voor de kleine man met de kleine beurs. Met enige weemoed denk ik dan terug aan projecten als Het Schip in Amsterdam.

Wij hebben nu in onze maatschappij zoveel mensen die op zoek zijn naar betaalbare huisvesting: laten we daar eens een prijswinnend ontwerp voor maken. Want wat goedkoop (sorry: betaalbaar) is, kan ook lovenswaardig mooi zijn.

Vic Wendel, architect, Roosendaal

Heelal

De reactie van Ina Ruijter op de bijdrage van George van Hal over zwarte gaten ouder dan het heelal kan ik helemaal volgen, een continu uitdijen en inkrimpen van het heelal. En toch blijft bij mij de vraag hangen die ook in eerdere artikelen nooit bevredigend is beantwoord. Ook al is ‘onze’ big bang een restart, en daarna een uitdijen, geweest na de inkrimping van de vorige versie van het heelal, als bij een slinger van de klok: wie of wat gaf de eerste zet in deze slingerbeweging?

Wie of wat bedacht dat dit zou moeten resulteren in een (simpel gezegd) boeiende constructie en samenwerking van atomen, elektronen, neutronen, gammadeeltjes, higgsdeeltjes et cetera. Wie of wat bedacht deze deeltjes? En kom dan niet met een simpele verklaring van een god, want dan is de volgende vraag natuurlijk: wie of wat creëerde deze god?

Boeiende materie die me af en toe wakker houdt.

Aloys Oostrik, Wageningen

Arrestatie

Dat Donald Trump als eerste president in de Amerikaanse geschiedenis gearresteerd werd is onjuist. In 1872 pakte de politie van Washington Ulysses S. Grant op, vanwege een snelheidsovertreding met zijn paard en wagen. De op dat moment zittende president kreeg een boete van 20 dollar. En een strafblad.

Marcel Verspeek, Rotterdam

Filosofen

Er komt een hbo-masteropleiding klimaatpsychologie. Veelbelovend, maar ik meen dat een radicaal uitgangspunt zal ontbreken, een klimaatfilosofie. We kunnen de huidige klimaatproblemen niet aanpakken zonder een gedegen filosofische basis: een filosofie over het menselijk bestaan in relatie met klimaat, aarde en toekomst.

Ik pleit voor een ‘Nieuwe Verlichting’. Nieuwe antwoorden op de drie vragen van Verlichtingsdenker Immanuel Kant: wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? Maar ook: wat betekent het filosofisch uitgangspunt dat de vrije wil niet bestaat? Hoe kan dat ons niet lam slaan?

Welke politiek-economisch denken is nodig om te transformeren naar een filosofie van ‘niet meer groeien’? Hoe verlaten we de overconsumptie van het kapitalistische denken? Hoe verbinden we sociale rechtvaardigheid aan ecologische doelstellingen?

Misschien kan de Afrikaanse ubuntu-filosofie ons helpen: ‘Ik ben, omdat wij zijn.’ Een filosofie waarin de mens is ingebed in een groter geheel: mens, dier, plant en niet te vergeten de nog ongeborenen. Welke menselijke capaciteiten moeten aangeboord worden of moeten we ons aanleren, om ons pad naar de afgrond te kunnen verlaten? Filosofen kom ons te hulp.

Luc Meuwese, Den Haag