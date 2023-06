Mensen die al hun hele leven in Pekela woonden, mailden naar de krant dat ik alles had verzonnen en niet eens in Pekela was geweest

Niet alle inwoners van Pekela waren blij met mijn column over de dreigende sloop van 21 van de 34 verouderde bruggen over het Pekelerdiep, die de helften van de gemeenschap nog ternauwernood verbinden. Sommigen vonden het stukje weer zo negatief dat ze hun Volkskrant-abonnement onmiddellijk wilden opzeggen, zo schreven ze op Facebook. Maar ze hadden er geen en daar baalden ze van.

Mensen die al hun hele leven in Pekela woonden, met veel plezier, dank u wel, mailden naar de krant dat ik alles had verzonnen en niet eens in Pekela was geweest. Maar dat geloofde ik niet. Dan heeft zeker niemand mij ’s middags van de loopbrug bij de bakker langs het kanaal zien rennen, als een idioot achter een blaadje aan, dat uit mijn kladblokje was geraakt en er op de wind vandoor was gegaan.

Later vroeg ik me af waar ik me druk over maakte. Materiaal genoeg, ik had al een heel of een half kladblokje vol, het kwam vast niet op dat ene blaadje aan. Was het de hoop die me voortdreef, de angst dat op dat ene blaadje net het belangrijkste stond, die ene, cruciale aantekening, de gedachte waar ik niet zonder kon?

Op zich kon ik me niet herinneren dat ik iets briljants had genoteerd, maar dat zei niets. Het briljante verstopt zich wel vaker in het alledaagse. Iedereen kan een kladblok volpennen, de kunst is om achteraf in al die saaie troep het briljante te ontdekken, een paar woorden die een ongewoon verband aangaan, bij voorkeur natuurlijk vol betekenis. Daarom lijkt het misschien ook weleens dat teksten meer weten dan de maker.

Er wordt een reddingsplan opgetuigd voor de bruggen, de burgers proberen het nu maar gewoon zelf te doen. Ter hoogte van de woning van een belangrijke kracht achter het plan dacht ik dat ik mijn blaadje te pakken had, maar de wind was sneller. Bij dat huis had ik nog aangebeld om naar het fijne van het plan te vragen, maar toen was mijnheer niet thuis en nu had ik even geen tijd voor een praatje.

Die stomme blaadjes, die kladblokjes – ik had er nog een liggen, maar eigenlijk gebruik ik ze al jaren niet meer. Het nut is beperkt gebleken, want een goed idee vergeet je niet en onzin hoef je niet te onthouden. Vroeger toen ik bohemien was had ik elke dag zo’n ding in mijn binnenzak. Tot ik op een ochtend wakker werd met een zware kater en het heerlijke, opwindende gevoel dat ik de vorige avond in het café iets had bedacht, iets groots. Vol verwachting sloeg ik mijn blokje open en las, in schommelende letters, tussen veel uitroeptekens: interessante gedachten zijn de moeite waard.

Twee sprintjes later kreeg ik voet op mijn blaadje. Wat stond erop? ‘Wij zijn altijd de klos. Nu de bruggen weer, maar met corona ook. Waar werden alle asielzoekers met corona ondergebracht, in een gebouw met een hek erom, in een buurt waar veel ouderen wonen? (…) Er is maar één ding erger dan een asielzoeker en dat is een besmettelijke asielzoeker.’

Een heel blok vol zinnige gedachten en terechte opmerkingen van vriendelijke mensen, en uitgerekend het enige blaadje waar wat lelijks over anderen op staat, wil er niks mee te maken hebben en peert hem gewoon. Kras, al had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan.