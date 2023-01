‘Menselijk gedrag is nooit 100 procent te voorspellen, ook niet in een tbs-kliniek’

Tbs-klinieken moeten niet te snel ‘sorry’ zeggen, vindt Evelyn Klein Haneveld. Ruim tien jaar werkte deze klinisch psycholoog in tbs-klinieken, de laatste jaren als ‘directeur behandelzaken’ in de Almeerse Oostvaarderskliniek. In juni 2022 stapte ze op. Een gesprek over de sector die immer onder vuur ligt.

‘Je gaat in dit interview toch niet opschrijven: ‘Het ging afgelopen maanden heel erg mis in de Oostvaarderskliniek, en dat was niet de eerste keer. In 2017 en 2019 waren ook al ernstige incidenten met patiënten van de kliniek.’

Dat was ik wel van plan.

‘Journalisten schrijven het altijd zó op. In elk krantenartikel zie je dat terug: als er een incident is, wordt meteen opgesomd wat er eerder nog meer is misgegaan.’

Ruim tien jaar werkte klinisch psycholoog Evelyn Klein Haneveld in tbs-klinieken, waarvan de laatste jaren als ‘directeur behandelzaken’ in de Almeerse Oostvaarderskliniek. In juni 2022 stapte ze op. Maar ondanks haar vertrek, kijkt ze met lede ogen toe hoe haar sector in de media vaak wordt afgeschilderd. ‘Alsof we een stel minkukels zijn die niet weten wat we aan het doen zijn.’

Want ook al gaat het soms mis met tbs-patiënten, ze vindt: tbs-klinieken moeten zich niet te snel verontschuldigen bij incidenten.

Waarom niet?

‘Incidenten zijn inherent aan dit systeem, en zul je – als je dit systeem wilt – moeten accepteren. Het enige wat we kunnen doen is de risico’s zo goed mogelijk inschatten om het aantal incidenten zo laag mogelijk te houden.

‘Maar ook dan: menselijk gedrag kun je nooit honderd procent voorspellen.’

Afgelopen november stak een ontvluchte tbs’er uit de Pompekliniek een vrouw neer in Rotterdam. In oktober doodde een patiënt in de Veldzicht-kliniek een medewerker, waarna hij zichzelf in brand stak. En afgelopen september lag de Oostvaarderskliniek in Almere onder vuur nadat meerdere medewerkers waren geschorst wegens misstanden op de werkvloer.

Zo werd toen duidelijk dat een oud-stagiaire een relatie had gehad met een patiënt, evenals een inmiddels ontslagen medewerkster. Een leidinggevende zou zich hebben misdragen tegenover collega’s. En daarnaast bleek een sociotherapeut meerdere malen een patiënt verkracht te hebben. De patiënt durfde dit aanvankelijk niet te vertellen uit angst dat het gevolgen zou hebben voor haar behandeling, bovendien was ze bang niet geloofd te worden.

Alle incidenten bij elkaar waren aanleiding voor de algemeen-directeur van de Oostvaarderskliniek – een voormalige, directe collega van Klein Haneveld – om eind september op te stappen.

Het is bovendien niet de eerste keer dat de kliniek in Almere onder vuur ligt. In maart 2017 vermoordde een 47-jarige tbs’er uit de kliniek een man en een vrouw in een hotel in Arnhem. De patiënt was ervandoor gegaan toen hij onbegeleid aan het werk was buiten de Oostvaarderskliniek. En in mei 2019 was een 35-jarige patiënt betrokken bij de dood van een 72-jarige man uit Lelystad.

U vindt dat ik deze incidenten niet zo achter elkaar moet opsommen. Waarom niet?

‘In de maatschappij ontstaat het beeld dat er altijd gedoe is met tbs. Het doel van een tbs-behandeling is in principe terugkeer naar de samenleving, onderdeel van de behandeling is het verlof. Zonder verlof kun je niet resocialiseren.

‘Jaarlijks gaan tbs’ers zo’n 70 duizend keer op verlof, en inderdaad: in enkele gevallen gaat het echt fout. Maar in verreweg in de meeste gevallen gaat het goed.

‘Door zo te focussen op wat niet goed gaat, hol je het vertrouwen in het systeem uit. Terwijl het juist een heel humaan systeem is. Veel mensen die in een tbs-kliniek zitten, zijn als kind door de maatschappij in de steek gelaten. In de dossiers van bijna alle patiënten zie je een aaneenschakeling van jeugdinstanties, velen zijn in hun jeugd het slachtoffer geworden van mishandeling en misbruik. De meeste kinderen worden daar als ze volwassen zijn gelukkig geen tbs’er van, maar sommige wel. En bij veel patiënten kunnen we echt verschil maken.’

Als ‘directeur behandelzaken’ was Klein Haneveld tot juni 2022 bij de Oostvaarderskliniek verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de ruim 130 delinquenten met ernstige psychische problemen. In juni stapte ze op. Op eigen initiatief. ‘Het is heel intensief werk, ik vond het tijd voor een pas op de plaats en wil in alle vrijheid bedenken of ik verder wil in deze sector.’

U bent niet vertrokken wegens de incidenten?

‘Nee, maar de incidenten maken het werk wel extra zwaar. Ten eerste vanwege het incident zelf: er vallen altijd slachtoffers, en ten tweede vanwege de maatschappelijke, en vooral politieke reactie erop. Op zo’n dag ben je de hele dag bezig om binnen de kliniek de schade te herstellen. Vervolgens stap je in de auto, zet je de radio aan en hoor je een Kamerlid zich afvragen of we allemaal idioten zijn.

‘Wat ik mis, is vertrouwen in de sector. Zodra er een incident is, krijg je te maken met verontwaardiging en achterdocht.’

Maar bij de Oostvaarderskliniek ging veel mis. Wat wist u daarvan?

‘Het bericht over de verkrachting van een patiënt kwam in april bij ons binnen. Eén van de therapeuten mailde mij met dit verhaal. We hebben direct met de patiënt gesproken, en met de medewerker. Hij is op non-actief gesteld. De kliniek heeft de zaak daarna verder uitgezocht en in september werd de medewerker ontslagen. Inmiddels ligt de zaak bij het Openbaar Ministerie.

Beeld Jiri Büller

‘Over de leidinggevende die zich misdroeg tegenover collega’s heb ik ook een melding gekregen. Dat heb ik doorgegeven aan de algemeen-directeur. Achteraf bleek dat daar niks mee was gedaan.

‘Van de andere meldingen ben ik niet op de hoogte, die zijn gekomen nadat ik was vertrokken.’

Voelt u zich als oud-directielid verantwoordelijk voor de misstanden?

‘Ik voel me verantwoordelijk voor de cultuur waarbinnen dit heeft kunnen gebeuren. We hebben afgelopen jaren hard gewerkt voor meer openheid en transparantie op de werkvloer, maar het is nog niet goed genoeg.’

Wat zeggen al die misstanden over de kliniek?

‘In september is onder meer naar aanleiding van de twee relaties en de verkrachting een oproep gedaan om alle misstanden te melden. Ik heb begrepen dat daar veel gehoor aan is gegeven. Daar zitten misschien ook lichtere meldingen bij, zoals medewerkers die op de hoogte waren van de relatie tussen de patiënt en de collega, maar die dit in strijd met de regels niet hebben gemeld. Alles moet goed onderzocht worden, maar ik vind het moeilijk om nu te zeggen wat dat over de kliniek zegt, en of er sprake is van een patroon.’

U vindt: klinieken moeten zich niet te snel verontschuldigen. Wanneer moeten ze wel sorry zeggen?

‘Je kunt globaal twee soorten incidenten onderscheiden: het kan misgaan met een patiënt in de kliniek, of tijdens het verlof. En het kan misgaan met het personeel.

‘Bij het eerste soort incidenten is er afgelopen vijftien jaar een omslag in het denken gemaakt. Vroeger werd vooral gekeken naar de stoornis van de tbs’er en op basis daarvan een risico-analyse gemaakt. Sinds vijftien jaar weten we dat het zo niet werkt. We moeten niet zozeer naar de stoornis kijken, maar vooral naar de risicofactoren, zoals familieproblemen of verslaving, die kunnen leiden tot bijvoorbeeld agressie.

‘Ik denk dat je door de toegenomen aandacht voor risicofactoren ziet dat door het aantal recidives lager is geworden en ook het aantal incidenten tijdens het verlof.

‘Neem zo’n recidive van de Pompekliniek in november, waarbij een vrouw is neergestoken door een ontvluchte tbs’er. Dat is een heel nare recidive, waarbij er opnieuw sprake was van partnergeweld. In zo’n geval moet je onderzoeken of de risico-analyse van de patiënt goed is geweest, en of de kliniek de juiste maatregelen heeft genomen om het recidiverisico zo laag mogelijk te houden. Als het antwoord op allebei deze vragen ‘ja’ is, behoort zo’n incident bij de categorie die je nooit kan voorkomen, en zegt het, hoe tragisch ook, niets over de kliniek.’

De tbs-sector staat de laatste jaren onder een steeds hogere druk: rechters leggen vaker tbs op, terwijl de uitstroom van patiënten stagneert. Bovendien kampt de sector met personeelstekort. Wordt hierdoor het risico op incidenten en misstanden niet groter?

‘De druk is zeker toegenomen, dat kan voor extra spanningen zorgen. Dit geldt overigens niet voor alle afdelingen, vooral zedenplegers en daders met een lichte verstandelijke beperking kunnen momenteel niet goed doorstromen na een behandeling, onder meer wegens een gebrek aan begeleidwonenplekken. Deze groepen zitten te wachten en hebben weinig perspectief. Daardoor ze kunnen ze makkelijker terugvallen in slecht gedrag.’

De recente problemen in de Oostvaarderskliniek hadden vooral betrekking op het personeel. Naast de verkrachting zou er ook tweemaal sprake zijn geweest van een liefdesrelatie met een patiënt. Hoe kan dat gebeuren?

‘Mijn ervaring is dat het in zulke gevallen vooral gaat om vrouwelijk personeel dat verliefd wordt op mannelijke patiënten. Vaak zijn het psychopathische patiënten. Denk aan jongens uit het criminele milieu die een antisociale stoornis hebben, maar die ook als charmant of stoer worden gezien.

‘Je moet je voorstellen: als behandelaar zie je ze op dagelijkse basis. Dan worden ze veel meer een mens, en niet alleen die ene tbs’er. Je maakt kennis met zijn familie, je gaat in het begin zelfs mee op verlof, de patiënt vertelt je zijn kant van het verhaal. Dat is vaak een verhaal met veel trauma en ellende. Deze optelsom maakt dat medewerkers soms voor een patiënt kunnen vallen.’

Wat moet je doen als je verliefd wordt op een patiënt?

‘Het kan nooit zonder consequenties blijven, ook niet als je niets met die gevoelens doet. Als een behandelaar verliefd is op een patiënt kan deze niet meer zijn kritische behandelaar blijven. Dat betekent dat je het moet melden bij een vertrouwenspersoon, en het liefst ook bij de leidinggevende. Maar het betekent ook dat je overgeplaatst moet worden naar een andere afdeling.

‘En dat is best heftig. Een afdeling is een soort gezin, een gezin waarin tien gestoorde criminelen nauw samenleven met hun behandelaars.’

Durven mensen ervoor uit te komen dat ze verliefd zijn op een patiënt?

‘Ik heb één keer meegemaakt dat een collega het tijdig aangaf. Zo hoort het. Maar er waren ook medewerkers die er lang over hebben gelogen, en in feite een dubbelleven hebben geleid.’

Wat kan een kliniek doen om dit te voorkomen?

‘Ook dit kan je niet altijd voorkomen. Het enige wat je kan doen, is er als werkgever altijd actief naar blijven vragen.

‘Dat betekent dat je moet zorgen voor intervisiebijeenkomsten onder leiding van een externe begeleider waarin behandelaars vrijuit kunnen praten over patiënten. Daarnaast moet je bijeenkomsten organiseren om de samenwerking binnen het team te bespreken.

‘Ik heb in het verleden ook zelf zulke intervisies begeleid. Iedereen moest dan aan het begin zeggen welk cijfer hij of zij zou geven aan de relatie met de patiënt. Als iemand een drie of negen gaf, was het eigenlijk altijd problematisch. Een drie was problematisch omdat je dan te negatief bent. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat als er geen klik is tussen een behandelaar en een patiënt de behandeling echt niet werkt. En een negen is problematisch omdat iemand te positief is, en zijn kritische oog kwijt is.

‘In onze opleidingen leren we vooral om naar negatieve gevoelens jegens een patiënt te kijken. We zouden ook moeten leren om elkaar te bevragen over positieve gevoelens.’

Gebeurde dat bij de Oostvaarderskliniek voldoende?

‘Op papier hadden we het goed geregeld. In principe was er elke twee weken intervisie, daarnaast waren er bijeenkomsten om de teaminteractie te bespreken.

‘Maar zulke bijeenkomsten vliegen als eerste uit de agenda als het druk wordt.’

Als directielid had u dit kunnen afdwingen.

‘Zeker, als werkgever moet je dan eigenlijk zeggen: nee, ook al hebben jullie het druk en is er sprake van onderbezetting, we vinden het heel belangrijk dat jullie wel de tijd nemen om te reflecteren.

‘Maar het ministerie van Justitie en Veiligheid kan hier ook een rol in spelen. Als opdrachtgever stelt het ministerie inhoudelijke eisen aan de patiëntenzorg, maar er zijn eigenlijk geen eisen als het om personeelsbeleid gaat. Alleen in het onlangs aangenomen ‘Kwaliteitskader Forensische Zorg’ wordt aangegeven dat organisaties moeten zorgen voor een ‘cultuur van leren en reflecteren’.

‘Het ministerie moet daar wat mij betreft verder in gaan, bijvoorbeeld door te eisen dat er minimaal elke twee weken een intervisiebijeenkomst wordt gehouden voor iedereen die met de patiënten werkt. Maar dat betekent ook wat voor de financiering. Klinieken worden betaald voor behandelingen, de tijd die we besteden aan intervisie kan niet worden gedeclareerd, terwijl reflectie cruciaal is om zicht te krijgen op de onderstromen.’

Bent u zelf wel eens verliefd geweest op een patiënt?

‘Nee, ik kan me toch moeilijk voorstellen dat ik me door een tbs’er laat inpalmen.’