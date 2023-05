Meneer Van Wieringhe vindt het helemaal niet gek dat hij op dit meerdaags congres medicijnen krijgt

‘Zeg, hoe kom ik hier uit?’, vraagt meneer Van Wieringhe (82). ‘Waar is de uitgang?’

Nu zou ik hem de weg naar de uitgang van de afdeling kunnen wijzen. De afdelingen voor mensen met dementie zitten aan een vierkante gang met een plein in het midden. Als meneer Van Wieringhe daar een rondje heeft gelopen, op zoek naar de uitgang, is hij dat meteen weer vergeten, dus dan loopt hij nog een rondje. En nog een, en nog een.

Mij zou dat wel goed uitkomen, want dan hoef ik me even niet met hem bezig te houden. Het is vroeg in de ochtend en ik moet bewoners uit bed helpen. Maar ik zie voor me hoe hij daar ronddoolt, rammelend aan de deuren. Soms roept hij om zijn vrouw of zoon. Dat beeld is moeilijk te verdragen en het is ook niet wat ik onder goede zorg versta. ‘U kunt beter hier blijven, want over een half uur begint het programma.’

‘Over een half uur? Ja, dan blijf ik hier.’

Over de auteur

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.

Meneer Van Wieringhe werkte op de financiële afdeling van een overheidsorganisatie. Hij heeft het vaak over commissies, rapporten, transacties, de jaarrekening en journaalposten. Hij vraagt ook vaak naar ‘het programma’: hij denkt dat hij op een meerdaags congres is. Dat komt door een combinatie van omstandigheden die hij alleen kent van meerdaagse congressen: hij is niet thuis, blijft hier slapen en zijn vrouw is er niet bij.

Hij loopt met een pen en een kladblok achter mij aan. Ik vind het niet erg om te doen alsof hij op een congres is, omdat hij dat zelf heeft bedacht. Ik hoef niet tegen hem te liegen; ik hoef alleen maar met hem mee te bewegen door dingen te zeggen die in zijn belevingswereld passen.

‘Gaat u hier maar zitten’, zeg ik, en ik wijs naar een stoel in de gezamenlijke huiskamer. ‘U kunt nog wel even een kopje koffie drinken terwijl ik alle aanwezigen verzamel.’

Met een speciale lift til ik mevrouw Hulshof (94) uit bed en takel haar in de rolstoel. Mevrouw Hulshof kan niet veel meer zelf: het laatste stadium van dementie. Ik heb haar gewassen en aangekleed.

‘Eet je niet mee?’, vraagt ze, als ik haar aan de ontbijttafel parkeer.

‘Nee, ik heb al ontbeten. Ik moet werken.’

‘Wat moet je dan doen?’

‘Oude mensen uit bed halen.’

‘Oude mensen? Hè, jakkes.’

Ja, zo denken de meeste mensen erover. In de hiërarchie van de gezondheidszorg staat de ouderenzorg onderaan. En binnen de ouderenzorg staat de psychogeriatrie onderaan; de zorg voor ouderen met dementie wordt gezien als iets waar weinig eer aan te behalen valt en waar je weinig voor hoeft te kunnen.

Maar van alle patiëntencategorieën waarmee ik heb gewerkt, is dit nou juist de moeilijkste. Je moet heel goed kunnen luisteren om te begrijpen waar iemand met dementie behoefte aan heeft. Je moet de juiste toon aanslaan en de juiste taal kennen. Veel, heel veel geduld hebben. En intussen liggen er allerlei somatische problemen op de loer: ondervoeding, uitdroging, incontinentie, obstipatie, doorligwonden, letsel door vallen.

Meneer Van Wieringhe vindt het helemaal niet gek dat hij op dit congres medicijnen krijgt. Hij ziet wel dat hier allemaal oude mensen zitten, maar ook dat vindt hij niet vreemd. De meeste mensen denken bij dementie aan het geleidelijk verliezen van je geheugen, maar het is veel meer dan dat. Bij iedereen die hier woont is de ziekte zo ver gevorderd dat hun hersenen ernstig beschadigd zijn. Het is dan één grote wirwar in je hoofd.

Meneer Van Wieringhe komt op me af met een bundeltje in zijn handen: een paar tijdschriften, de krant en een gevouwen theedoek. ‘Kun je dit kopiëren en archiveren?’, vraagt hij. Vroeger speelde ik winkeltje met mijn vriendjes in de straat, nu speel ik boekhoudertje met meneer Van Wieringhe.

‘Ja, hoor.’

‘Wanneer is het klaar?’

‘O, dat lukt vanmiddag nog wel.’

‘Het heeft geen haast’, zegt hij. Hij kijkt me vriendelijk aan. ‘Morgen is ook prima, knul.’