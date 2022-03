Meneer A. sliep zes jaar in een kelderbox, nu is hij echt op

Meneer A. was erg knap, dertig jaar geleden, met haar tot op zijn schouders en in een wit gestreken overhemd plus blauw fluwelen jasje.

Meneer A. toont foto’s op zijn telefoon, vertelt over zijn familie en hoe hij psychologie studeerde, maar ging werken als portrettekenaar, hij had talent en kon er goed van leven.

Meneer A. woonde toen nog in Algerije, waar gewapende groepen van de fundamentalistische islamitische volksbeweging FIS steeds meer aanslagen pleegden op intellectuelen, kunstenaars, journalisten en academici.

Hij liet een vals paspoort maken, zei zijn ouders vaarwel en vertrok richting Nederland, ‘omdat ik jullie beroemde schilders kende’. Het land van Van Gogh zou zijn tekeningen wel waarderen, verwachtte hij.

‘You win some you lose some’: kunstwerk in de Pauluskerk. Beeld Margriet Oostveen

Ruim dertig jaar later zit ik met meneer A. aan tafel in een rustige ruimte van de Pauluskerk in Rotterdam. Beneden is het vol met ongedocumenteerde thuislozen die hulp zoeken. Thamar Kemperman had me naar meneer A. toegebracht, maar eerst wilde ze me nog even iets laten zien dat in een andere kamer aan de muur hing: een enorm fotoportret van een hondenkop: ‘Geen foto’, zei Thamar. ‘Een tekening van meneer A. Helemaal met een bic-pen gemaakt. Dat is zijn specialiteit.’

Meneer A. bereikte Nederland. Hij zocht andere Algerijnen op en die gaven hem advies waar hij ‘nooit naar had moeten luisteren’. Niet naar de politie gaan, zeiden ze. Die sturen je meteen weer weg.

Maar meneer A. luisterde, belandde in de illegaliteit en toen kon hij het na een tijdje niet meer terugdraaien. Nu is hij 61 jaar oud en een van de ‘senior-gelukszoekers’ voor wie predikant en directeur van de Pauluskerk Ranfar Kouwijzer het laatst opnam op de opiniepagina van deze krant.

Alleen al in de Pauluskerk kennen ze veertig van deze oudere thuislozen zonder papieren. Ik spreek er drie, de andere twee zijn 70 en 63 jaar. Terug kunnen ze al jaren niet, omdat hun land van herkomst de benodigde documenten niet wil verstrekken. Hier blijven mogen ze nog steeds niet, hulp wordt daarom ontmoedigd en afgeknepen. Ze lijden nu aan ouderdomskwalen, want wie op straat leeft takelt sneller af, maar een zorgverzekering krijgen ze ook niet.

Geef burgermeesters het recht om in te grijpen in dit soort schrijnende situaties, schreef Ranfar Kouwijzer. Zorg voor een soort bejaardenhuis.

Meneer A. zegt: geen naam, foto, denk aan de vreemdelingenpolitie. Meneer A. zat alles bij elkaar zeker twee jaar in vreemdelingendetentie. Steeds opnieuw pakten ze hem op, brachten ze hem weer naar het Algerijnse consulaat, dat zijn papieren bleef weigeren.

Op straat verkocht hij soms een tekening. Meneer A. verzamelde elektriciteitskabels bij het grofvuil en kreeg daar 18 cent per kilo voor.

Een paar jaar lang vond meneer A. onderdak bij een aardige Marokkaanse man. Toen die zijn huis uit moest en de politie hem weer op straat zag, is hij opnieuw voor vijf maanden vastgezet, de IND stuurde zijn vingerafdruk naar twaalf landen om te controleren of meneer A. daar in de tussentijd misschien de bloemetjes had buitengezet, of erger. Toen ze niets vonden, is hij weer op straat gezet.

Meneer A. trof iemand met een kelderbox, waarin hij zes jaar heeft geslapen. ‘Zo’n kelder heeft zes boxen, en niemand mocht me horen. Het was eigenlijk erger dan de gevangenis.’ Meneer A. lag doodstil op de grond en ontwikkelde een hernia.

Meneer A. overnacht de laatste tijd in een van de onopvallende huizen die de Pauluskerk in de stad heeft voor thuislozen. Daar kan hij niet eindeloos blijven, er zijn meer schrijnende gevallen. De twee andere ouderen die ik spreek, slapen ’s nachts in een van de ‘LVV-bedden’ die de Pauluskerk in huis heeft. LVV staat voor ‘Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen’, een opvolger van de bed-bad-broodregeling voor ongedocumenteerden. Een pilot. Er staan er maar zo’n twintig in de kerk, maar die zijn ook bestemd voor andere groepen, zoals arbeidsmigranten in nood.

De ouderen verstoppen de boel, oneerbiedig gezegd. Zij mogen maximaal een half jaar blijven, maar wie stuurt kwakkelende senioren de straat weer op?

Onze herboren solidariteit, maar dan met Oekraïense vluchtelingen, maakt meneer A. misselijk. ‘Dat spijt me echt. Want ik gun het ze natuurlijk. Maar de koning opent zijn kasteel en ik denk: waarom ik niet?’