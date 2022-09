Men kan een koningshuis afdoen als een poppenkast, maar wat is er tegen een beetje betovering in een onttoverde wereld

Een koningshuis in een democratie is een anomalie. Het is principieel onjuist. In een samenleving waarin iedereen voor de wet gelijk is, zou het niet zo mogen zijn dat iemand op grond van haar of zijn geboorte een leidende positie bekleedt. Om die reden ageren republikeinen tegen het instituut. Zij hebben rationeel alle gelijk van de wereld, alleen krijgen ze het niet, ook niet in Noordwest-Europa met zijn lange democratische verleden. Dat is de republikeinse tragiek. Het lijkt zelfs een interessante paradox: hoe sterker de democratie, hoe steviger de verankering van de monarchie.

Er moet dus ook iets anders spelen. We hebben niet alleen te maken met de ratio, maar ook met de emotie. En in dat laatste voorzien koningshuizen volop. Dat was afgelopen week goed te zien in het Verenigd Koninkrijk na het overlijden van koningin Elizabeth II. In een van de vele straatreportages toonde een vrouw zich diep ontroerd, niet alleen vanwege de dood van de oude vorstin maar ook door de rituelen. Ze voelde zich onderdeel van een traditie van 1.200 jaar, zei ze.

Zowel anomalie als steunpilaar

En dat is de crux. Waarom heeft het Britse koningshuis overleefd in het democratisch tijdperk? Dat komt omdat voor deze mevrouw en miljoenen andere Britten de monarchie een eeuwenlang symbool is van hun gemeenschap. Zij verschaft deze mensen vastigheid, geeft ze het idee te behoren tot een groep van min of meer gelijkgestemden. Vanwege die bindende rol vormen koningshuizen ook elders voor velen een welkome aanvulling op het democratisch bestel en ontstaat de curieuze situatie dat monarchieën binnen democratieën zowel anomalie als steunpilaar zijn.

De emoties na de dood van Elizabeth bewijzen dat het gemeenschapsgevoel nog springlevend is. Het heeft het neoliberalisme met zijn radicale individualisme overleefd. Veel burgers weigeren zich te voegen naar het thatcheristische adagium dat er niet zoiets bestaat als een samenleving, alleen maar individuele mannen en vrouwen.

Die burgers hechten onverminderd aan gemeenschapszin, al was het maar uit angst dat een te ver doorgevoerd individualisme het maatschappelijk weefsel doet ontrafelen. Dat laatste was in de jaren negentig nog een politieke zorg. Nu blijkt uit de kilometerslange rijen voor de koninklijke baar dat de behoefte aan iets gemeenschappelijks toch niet volledig teloor is gegaan en dat vorstenhuizen een boegbeeld van die gemeenschappelijkheid blijven.

Onontbeerlijk

Dit betekent niet dat zij niet moeten meebewegen met de tijd. Een monarchie in een democratie mag dan iets tegenstrijdigs hebben, maar de permanente democratische druk leidt er wel toe dat het koningschap evolueert. In Nederland raakte de koning zijn rol in de kabinetsformatie kwijt, de Gouden Koets zal nooit meer officieel gebruikt worden vanwege een zijpaneel dat verwijst naar het slavernijverleden, de financiële huishouding ligt constant onder een vergrootglas. Evolueren is onontbeerlijk voor het overleven.

In constitutionele monarchieën zijn de vorsten gaandeweg veel macht kwijtgeraakt. Zo hoort het ook. Wel herinner ik me discussies in het commentaarberaad van de Volkskrant of het niet onmenselijk was dat de koningin/koning zich niet vrijer mag uitspreken. Er waren collega’s die pleitten voor meer uitingsvrijheid. Ik vond dat een slecht idee: een mening geven betekent positie innemen, partij kiezen. Doe dat en het is snel gedaan met de monarchie, zeker in een gepolariseerd klimaat. Als ik een republikein was, zou ik voorstellen Willem-Alexander een persoonlijk twitteraccount te geven voor het uiten van zijn meningen. Dan zit er binnen de kortste keren een president.

Gemeenschapsgevoel

De kracht van een koningshuis in een democratie vol strijd, verdeeldheid en verandering is dat de vorst voor veel mensen staat voor onpartijdigheid, continuïteit, traditie en gemeenschappelijkheid. Men kan die mensen wegzetten als achterlijk klootjesvolk, maar wat ik in het Verenigd Koninkrijk zie, is een breed gedeeld verdriet onder alle klassen, rassen en leeftijden. Men kan alle rituelen afdoen als een poppenkast, maar wat is er tegen een beetje betovering in een onttoverde wereld? Men kan mensen hun gemeenschapsgevoel willen ontzeggen, maar bedenk dat ze daarvan alleen maar rechtser gaan stemmen.

Mits constitutionele monarchieën gevoelig blijven voor de dynamiek van de tijd en zich bijvoorbeeld openstellen voor nieuwe perspectieven van nieuwkomers, zijn ze veruit te prefereren boven geatomiseerde samenlevingen waarin iedereen slechts met zichzelf bezig is of waarin als gevolg van identiteitspolitiek het groepsdenken overheerst.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.