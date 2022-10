Meisje met de parel: wat wil je nou, met je tomatensoep en je tweesecondenlijm?

Een actievoerder van Just Stop Oil lijmde zijn hoofd donderdag in het Mauritshuis vast aan Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Ook werd hem een blik tomatenpulp in zijn nek gegoten, iets waarvan de bedoeling mij ontging. Een medestrijder, die zichzelf had vastgekleefd aan de muur naast het schilderij, vroeg in een begeleidend filmpje waarom de museumbezoekers nu wel boos waren, maar niet wanneer de planeet voor hun ogen werd vernietigd. Hij had een punt, al is het natuurlijk mogelijk boos te zijn vanwege zowel de aanslag op een schilderij als vanwege die op de aarde. Overigens zei hij erbij dat het schilderij door een glasplaat werd beschermd, wat een deel van het beoogde effect teniet deed.

Het was de derde keer in korte tijd dat een kunstwerk werd besmeurd om de aarde te redden van de klimaatopwarming. Eerder waren in Londen de Zonnebloemen van Van Gogh doelwit (tomatensoep) en werd Les Meules van Claude Monet in Potsdam behandeld met aardappelpuree – althans het glas voor de schilderijen. In verschillende andere Europese steden lijmden klimaatactivisten zich vast aan diverse kunstwerken of het wegdek, zonder inzet van voedingsmiddelen.

De afgelopen dagen bleken er wetenschappelijke disciplines te zijn die zich bezighouden met de vraag of dit soort acties zin hebben. Dat is zo, luidde de meestgehoorde opvatting. Ze genereren veel aandacht voor het probleem en dat is de bedoeling. Bovendien zeiden de wetenschappers dat je altijd een radicale groep ‘frontsoldaten’ nodig hebt om steun te verwerven voor de meer gematigde activisten.

Ik vermoed dat dat theoretisch juist is, maar dat het praktisch effect tegenvalt. Donderdag verscheen een rapport van Unep, het milieuprogramma van de VN. Het ziet er beroerd uit, we stevenen af op ongeveer 2,5 graden opwarming aan het eind van deze eeuw. Dat is een graad meer dan het maximum dat in 2015 werd afgesproken tijdens de klimaattop in Parijs. Terwijl de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met minstens 30 procent moet dalen om smeltende ijskappen te voorkomen, liet een grafiek in de Volkskrant zien dat hij juist stijgt.

Je kunt alle Mondriaans ter wereld met pindakaas insmeren en Michelangelo’s David in het pannenkoekenbeslag zetten, veel zal het niet helpen. Zolang we ons niets aantrekken van de overal zichtbare gevolgen van de opwarming, zijn we ook niet onder de indruk van symbolische verzetsdaden. Het is wat vroeger ‘ludiek’ heette: speels maar ongevaarlijk. Het enige dat ons kan redden, is een ramp van apocalyptische omvang.

Jelle de Graaf van Extinction Rebellion, die zichzelf deze week vastlijmde aan de talkshowtafel van Beau van Erven Dorens – op zichzelf een bewonderenswaardig geval van totale zelfopoffering –, bereikte daarmee alleen dat het programma hoge kijkcijfers scoorde.

Er is helemaal geen gebrek aan aandacht voor het klimaatprobleem: we worden ermee doodgegooid. Het probleem is, dat we er geen conclusies aan verbinden, of in elk geval veel te weinig. En dat niets daarin verandering lijkt te kunnen brengen. Zelfs wanneer binnenkort een actievoerder zichzelf vastlijmt aan Mark Rutte zal dat wel voor ophef en verontwaardiging zorgen, maar niet voor minder opwarming.

Dat lukte zelfs een mondiale pandemie alleen maar tijdelijk. De Russen begonnen een oorlog die voor hoge gasprijzen en een dieseltekort zorgde: hielp niet. De beelden van overstromingen, droogte en orkanen, allemaal tevergeefs.

Wat wil je dan, met je tomatensoep en je tweesecondenlijm?

We willen het niet, het interesseert ons geen bal of we ontkennen het tot we erbij neervallen. Na ons de zondvloed: pas als het zover is, gebeurt er iets.