Meer toetsen maakt het onderwijs niet beter; kinderen gaan er niet als bij toverslag meer door leren

De verschrikking. Drie uur per dag zweten in een bedompte gymzaal, zonder telefoon of laptop. En dat twee weken lang. Álles kunnen ze je vragen; onmogelijk om alles te leren. Wat als je de vragen niet snapt? Of in paniek raakt? Je kunt keihard zakken. Straks ben jíj het die gebeld wordt door de leraar met zijn grafstem. Geen trotse ouders, de enige gezakte op de feesten – wat een nachtmerrie.

Maar als je het haalt, is het geluk groot. Nooit meer naar de gevangenis die school heet. Voortaan bij ieder examen een herkansing. De vrijheid om je toekomst te kiezen en je eigen leven in te richten. De deur naar het volwassen leven staat wijdopen. Dat maakt het eindexamen zo’n gewichtig moment, een rite de passage.

Donderdag schuiven ze weer in de examenbankjes, zo’n 185 duizend leerlingen die het vmbo, havo of vwo afsluiten. Met bleke koppies van spanning en slaapgebrek, door het nachtelijke doorhalen met energiedrank en chips. De verwachtingen drukken zwaar op hen. Ook voor deze coronalichting zijn de examenregels iets versoepeld, maar toch. Ze hebben de afgelopen jaren veel in hun eentje moeten modderen.

De aanbieders van examentrainingen hebben weer goede zaken gedaan. Het lijken er elk jaar meer, bijlesinstituten en privéscholen, die beloven je erdoor heen te slepen. ‘Minimaal één punt hoger!’, ‘Een slagingskans van 99 procent!’ Daar hebben veel ouders wel oren naar. De training duurt twee of drie dagen. Per vak hè. Kosten: zo’n 125 euro per dag. De trainers zijn geen bevoegde docenten, maar studenten. Die zijn in korte tijd zo gedrild dat ze jou in korte tijd klaar drillen voor examen. Botte pech als je ouders dit niet kunnen betalen.

Een landelijk eindexamen is noodzakelijk. Zo kan de overheid afdwingen dat leerlingen de benodigde dingen leren. Het mbo, hbo en universiteit kunnen rekenen op een bepaald niveau bij de studenten. De uitslag onthult ook veel over de kwaliteit van het onderwijs: zwakke scholen vallen genadeloos door de mand. Dat effect heeft ook de Cito-toets in groep 8. Het is ook precies de reden dat veel schoolbestuurders van beide af willen.

Maar vier keer centraal toetsen, zoals Ton van Haperen, leraar en lerarenopleider, en emeritus hoogleraar onderwijsorganisatie Jaap Scheerens in de Volkskrant voorstellen? Twee keer op de basisschool en twee keer in het voortgezet onderwijs? Dat lijkt me echt te veel van het goede. Dat er goede en minder goede leraren bestaan is beslist waar, en dat centrale examens eerlijker zijn dan het oordeel van de leerkracht eveneens. Landelijke toetsen zijn in principe een wapen tegen kansenongelijkheid; toetsen hebben geen vooroordelen, mensen wel.

Maar bij de huidige zwakke staat van het onderwijs is meer toetsen een eerlijker verdeling van armoede. Door toetsen is het onderwijs nog nooit beter geworden; kinderen gaan er niet als bij toverslag meer door leren. Het gevaar van ‘teaching to the test’ wordt bij vier examens verdubbeld. Die neiging bestaat juist bij zwakke, onzekere, matig opgeleide leraren.

Vier keer leerlingen in een ratrace tegenover elkaar opstellen zal de competitiedrang en de stress bij ouders en kinderen opvoeren. Lesgeven wordt zo niet aantrekkelijker. Examentrainers gaan gouden tijden tegemoet, wat het argument dat toetsen ‘eerlijker’ is tenietdoet.

Meer toetsen is de verkeerde oplossing voor een nijpend probleem: de gestage achteruitgang in kennis en vaardigheden bij schoolkinderen. Eerlijk zou een systeem zijn waarin zwakke scholen niet bestaan en alle kinderen gegarandeerd veel leren, van goed opgeleide en kundige leraren. Dan worden trainingsbureaus en tussentijdse toetsen vanzelf overbodig.