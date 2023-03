‘Meer tijd voor de patiënt’ betekent voorlopig vooral meer administratie voor de huisarts

Mevrouw Melis? Ik zie haar al zitten in de wachtkamer. ‘Present!’, roept ze vrolijk. Ze klikt haar rollator van de handrem en komt met kleine gebogen pasjes mijn kant op geschuifeld. ‘Hè, gezellig!’, verzucht ze. ‘Nou hè,’ zeg ik glimlachend.

Over de auteur Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

We schuifelen samen naar mijn spreekkamer. Daar aangekomen begint ze zich te ontdoen van een jas met zes knopen en een grote ingewikkelde sjaal. Het duurt eindeloos. Mijn hulp slaat ze af. Ongewild kijk ik naar de klok. Er zijn al 6 minuten verstreken. Ze steekt van wal. De knieën doen pijn, slapen gaat alleen in etappes, de huid wordt zo snel blauw door die pillen van de cardioloog. Ze eindigt met: ‘Maar wat wil je ook als je 93 bent hè? De koek is op, de rek er allang uit!’ Ze grinnikt even, maar haar ogen staan somber. Ik leg mijn hand op haar rimpelige hand en vraag: ‘Voelt u zich eenzaam?’ Ze slaat haar ogen neer, zucht even. ‘Heel.’

Wat volgt zijn ontboezemingen over vergankelijkheid en verlies. Over klein geluk en groot verdriet. Om mensen die haar zijn ontglipt en kansen die ze nooit heeft gegrepen. ‘Dat komt nog wel’, dacht ze. Het kwam nooit.

Ik vergeet de klok. Dít heeft zij nu nodig. Een gesprek, met een lach en traan. Het lucht haar zichtbaar op. Het maakt mijn vak zo mooi. Ik begeleid haar tot aan de lift en beloof haar over twee weken te bezoeken. ‘Fijn’, zegt ze instemmend. ‘Fijn hoor.’

Terug in mijn spreekkamer zie ik tot mijn schrik dat ik 30 minuten verder ben. ‘Ach, soms moet je de tijd nemen.’ Een uur later maakt die gedachte plaats voor gehaast, gejakker, afraffelen, half luisteren, gemakverwijzingen, geen tijd voor koffie en een boterham achter de computer. Als ik uiteindelijk naar huis ga, heb ik een barstende hoofdpijn.

Het beroep van huisarts is in de afgelopen jaren intensiever en complexer geworden. Dit komt onder meer door een steeds verder uitdijend takenpakket. We verlenen zorg aan ggz-patiënten, kwetsbare thuiswonende ouderen en chronisch zieken die voorheen in het ziekenhuis werden behandeld. Om deze reden wordt in veel huisartspraktijken al jaren gewerkt met consulten van 15 of 30 minuten in plaats van 10 of 20 minuten.

Dat heeft positieve effecten, zoals minder verwijzingen, minder onnodig aangevraagde onderzoeken, meer afgeronde hulpvragen, tevredenheid bij patiënt en werkplezier bij de dokter. Hoewel deze langere consulten zich dus dubbel en dwars terugverdienen, zijn de consulttarieven nooit aangepast en compenseren de meeste praktijken het verschil in inkomsten zelf.

Toen de huisartsen uiteindelijk toch het Integraal Zorgakkoord (IZA) tekenden, was precies dat een van de voorwaarden: meer tijd voor de patiënt en nu met gepaste financiering. Aangezien het IZA bol staat van nieuwe nog naar de huisarts te schuiven taken, ging de minister graag akkoord. Toen gebeurde er iets geks. Aan deze door ons gestelde voorwaarde, werden ineens voorwaarden gesteld in de vorm van hoepels en administratieve drempels samengevat in een leidraad van twintig pagina’s. Inclusief een ‘flowchart’ waarin de laatste pijl eindigt bij, hou je vast, ‘het voeren van het goede gesprek’.

Alsof we dat nog niet deden als we daar de tijd en het personeel voor hadden. Kort samengevat: om in aanmerking te komen voor het budget voor verruiming van de spreekkamertijden moeten huisartsen eerst bewijzen hóé zij ‘meer tijd voor de patiënt’ gaan maken, in plaats van dat ze daarin worden gefaciliteerd en vertrouwd.

Bovendien kunnen praktijken alleen gefaseerd starten. Een kwart per 1 april, en pas per

1 januari kunnen alle praktijken meedoen. De reden? De zorgverzekeraars hebben aangegeven het organisatorisch ‘niet aan te kunnen’ als iedereen tegelijk begint. Dit betekent dat 4,5 miljoen Nederlanders pas volgend jaar meer tijd krijgen bij de huisarts en er weer een deel van de 220 miljoen euro die de minister heeft vrijgemaakt op de plank blijft liggen bij de zorgverzekeraars.

Deze zogenaamde ‘IZA-zorgtransformatie’ lijkt daarmee oude wijn in nieuwe zakken. Een reorganisatie van de huisartsenzorg met gewoon weer nieuwe hoepels, monitorings- en verantwoordingsverplichtingen. Daarmee betekent ‘meer tijd voor de patiënt’ voorlopig vooral ‘meer administratief werk voor de huisarts’ en blijft er tegenstrijdig genoeg juist minder tijd over voor de patiënt of ‘het goede gesprek’, zoals ik had met de 93-jarige mevrouw Melis.