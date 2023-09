Meer seniorenflats zijn goed voor iedereen, waarom worden ze niet massaal gebouwd?

Bij verpleeghuis Huis in de Duinen te Zandvoort genieten bewoners van het mooie weer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Al jaren lukt het niet om ouderenzorg goed te organiseren. Een bezuinigingsmaatregel is om ouderen langer thuis te laten wonen. Voor onze buurman van in de negentig kwam ’s morgens een verzorger voorrijden om steunkousen aan te doen en ’s avonds een verzorger om deze weer uit te doen, daarnaast regelmatig iemand om bloed te prikken en nog iemand om te kijken of alles verder wel goed ging.

Hij woonde in een eengezinswoning en had best willen verhuizen naar een appartementencomplex zoals ‘De Venser’ in Amsterdam. Voordelen: zelfstandig wonen, minder kans op vereenzaming, vrijkomen eengezinswoning, meer inzetbare tijd voor verzorgers.

Waarom worden dit soort appartementen, die gekoppeld zijn aan verpleeghuizen, niet massaal in ons land gebouwd? Lijkt mij een win-winmodel.

Augusta Stuart-Albers, Cuijk

Klimaatcrisis

Ik was ooit op een crematie de enige die huilde. Ik voelde me natuurlijk opgelaten, ofschoon ik ook dacht: misschien huil ik ook wel namens anderen die niet gemakkelijk kunnen huilen. In de Volkskrant huilde onderzoeker Maarten Loonen over ‘zijn’ ganzen. De virusuitbraken zijn een direct gevolg van de klimaatverandering. Hij huilde ook om het smelten van Spitsbergen en de afbrokkelende gletsjers.

Ik heb nog nooit iemand zien huilen om de gevolgen van de klimaatcrisis waar we midden in zitten. Loonen wilde niet weer huilen, maar misschien, dacht ik, huilt hij wel namens alle anderen die ook dat verdriet voelen, in een wereld waar de catastrofe door velen nog niet wordt gevoeld.

Dick Kortekaas, Haarlem

Indische cultuur

Op zoek naar je roots! De Indische cultuur in beweging! Op een dergelijke kop had ik gehoopt bij een artikel over de Tong Tong Fair. Helaas stond toch weer ‘Gordel van Smaragd’ & ‘Tante Lien’ centraal. Niets ten nadele van haar, maar ik had zo graag aandacht gezien voor onder meer de derde generatie, die ruim vertegenwoordigd was in het programma.

Zo bezocht ik zelf de interactieve voorleesvoorstelling van ‘Stamppot met sambal’ met mijn kinderen. In de boekenstand zag ik tot mijn vreugde weer nieuwe Indische kinderboeken. Mijn broer kwam met een registratieformulier aanzetten van mijn opa (aankomst in Nederland), opgehaald bij een stand die je helpt zoeken naar je familiegeschiedenis. Ondertussen genoten we van het weerzien met de vele bekenden, bezochten de expo’s en dansten we op de muziek van Nusantara Beat.

Olga van Reede, Hellevoetsluis

Sociaal contract

De nieuwe partij van Pieter Omtzigt gaat voorop in de peilingen. Iedereen wil graag dat Nieuw Sociaal Contract tekenen. Het vooruitzicht van een betrouwbare overheid die klaar staat voor haar burgers is onweerstaanbaar, na debacles als de toeslagenaffaire en de puinhopen na de aardbevingen in Groningen. Maar beseffen mensen wel dat een contract vaak wederkerig is? Alle contracten die de meeste mensen tekenen hebben het over rechten én plichten.

Zullen de mensen die op Omtzigt gaan stemmen ook hun eigen sociale handelen nader bekijken? Voortaan geen gedrang meer bij de treinen, geen hondenpoep op de stoep, geen vuil naast de vuilniscontainer, geen gescheld in het verkeer, netjes richting aangeven op de rotonde. Zo ja, dan teken ik dat contract ook.

Lucien Aspeling, Tiel

Kwaliteit van debat

Goed idee van Femke Halsema dat wetenschappers zich mengen in het publieke debat, maar dan ook graag wetenschappers met afwijkende ideeën, die tegen de stroom ingaan. Dat verhoogt de kwaliteit van de informatie.

De verkiezingsdebatten op tv lijken mij zeer geschikt hiervoor: in plaats van het onderlinge getoeter van de lijsttrekkers, laten we de kandidaat-volksvertegenwoordigers ondervragen door deskundigen.

Bovendien, elke partij, ook de kleinste, doet mee. Goede ideeën ontstaan niet per se binnen de grootste partijen. En omdat het zo belangrijk is mag er best meer dan één uitzending aan besteed worden.

Nico Teekens, Zuidhorn

Zonnepanelen

Waarom ligt bij de discussie over zonnepanelen altijd de nadruk op hoeveel geld je ermee kunt verdienen? Het ging over milieu en zelfvoorzienend zijn. De terugverdientijd begint al op dag één, omdat er minder fossiele energie wordt gebruikt. Misschien moeten we blij zijn dat energiemaatschappijen de infrastructuur leveren om überhaupt aan zonnepanelen te kunnen beginnen.

Annelize Hogeweg, Amsterdam

De boer op

‘De Partij voor de Dieren gaat de boer op’, lees ik. Ik kan niet wachten op de interessante confrontaties die dat gaat opleveren.

Roel Praat, Den Haag

Donald Duck

‘Ieder kind een gratis abonnement op de Donald Duck’, adviseert Wilma de Rek, waar Annelies Jacobsen zich bij aansluit. Ook ik verslond vroeger wekelijks de ‘DD’ en verzamelde ook de pockets, sommige zo zeldzaam dat ze maar zelden te vinden waren in stripruilwinkels (ik ben uit 1971, remember De familie Knots). Nooit kreeg ik die verzameling compleet, dus in een nostalgische bui kocht ik onlangs op Catawiki de complete eerste serie van 11 pockets, van ‘Donald en de zebra-mossel’ tot en met ‘Oom Dagobert in de tuin van Gik’. Eindelijk had ik ze!

Helaas, herlezing was een ontnuchterende ervaring. De hebzucht en het kapitalisme spatten werkelijk van de pagina’s. Niet één verhaaltje uitgezonderd gaat het in alle 11 pockets uitsluitend over geld, waarbij een tierende oom Dagobert zijn neef Donald de huid vol scheldt, slaat en uitbuit, en uitsluitend manieren verzint om de godganse wereld op achterbakse wijze geld, diamanten, goud of zilver afhandig te maken.

Kinderen leren lezen voor de lol dankzij 5,3 miljoen euro onderzoeksgeld lijkt me een prachtig streven, ook met de Donald Duck, maar hopelijk zijn de verhaaltjes tegenwoordig wat vrolijker van toon. Het is nog een ‘vrolijk weekblad’, toch?

Martin Brester, Den Haag