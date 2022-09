Meer ontspanning betekent meer genot, weet Joy. Seks is geen voorstelling

Er zijn niet heel veel dingen in mijn seksleven waar ik écht trots op ben, maar dat ik geen orgasmes fake is toch wel mijn meesterzet. Ik mag mezelf dan vaak genoeg in situaties hebben gebracht waarin ik iemands genot boven mijn eigen grenzen plaatste en mezelf onbewust steeds een traumaatje bezorgde, maar dat neppe orgasme krijgen ze niet van me. Ik gun ze de voldoening of overwinning niet na hun minimale en nietszeggende poging om mij te laten komen.

‘Ben je gekomen?’

‘Nee.’

Oeh. In die ‘nee’ leg ik dan ál mijn macht. En de blik op hun gezicht geeft me dan alsnog een soort mini-orgasme.

Ja, ik was erg trots dat ik in ieder geval niet zó diep gezonken was dat ik orgasmes fakete. Stel je voor.

Dat trotse gevoel verdween echter snel toen ik op een avond nietsvermoedend door Instagram scrolde en stuitte op een post van een van mijn favoriete sekseducatiepagina’s: @CliterallyTheBest.

‘Je hebt gehoord over het faken van orgasmes, maar ken je #PerformatiefOntvangen?’

O god, daar nadert het onheil.

‘Performatieve seks houdt in dat je doet alsof je geniet van seksuele handelingen om je partner(s) te plezieren. Velen van ons denken: ik hoop dat ik niet stink, of: vindt de ander dit wel leuk om te doen? Dit kan ervoor zorgen dat we in de verkeerde gemoedstoestand geraken voor een orgasme, waardoor we uiteindelijk maar doen alsof of performen in plaats van onze partner(s) vertellen hoe we ons voelen.’

Lekker dan, een exacte omschrijving van wat ik doe.

Nee, ik fake geen orgasmes, maar ik heb me zéker meer dan eens schuldig gemaakt aan iets te enthousiast gedrag en geluid produceren dat niet uit een kern van genot kwam.

Tijdens het masturberen lig ik er bijvoorbeeld meestal bij als een soort verkrampte en bezwete garnaal. Dat heeft absoluut geen voordelen en volledige ontspanning zou vele malen beter werken voor de kwaliteit van mijn orgasme. Blablabla ik weet het: het zij momenteel zo.

Maar als ik seks heb met een ander dan probeer ik duidelijk te maken dat wat diegene met mij doet, genot teweegbrengt. Bovendien ben ik me bewust van hoe ik eruitzie. Ik keek namelijk ooit per ongeluk in de spiegel toen ik klaarkwam en schrok zodanig van mijn gezichtsuitdrukking dat ik de piek van mijn orgasme niet eens meer heb gehaald.

Ik wilde sexy zijn, zoals ik altijd zag bij vrouwen in porno, dus die verkrampte garnaal werd een verleidelijke sirene. Een sirene die totaal niet meer bezig was met voelen en genieten, maar juist met het strelen van het ego van de ander.

Het is niet alsof ik er een soort pornoshow van maak, maar het is wel een effect van porno kijken, gok ik.

Vrouwen in porno doen wat ze doen zodat het publiek er geil van wordt en klaarkomt. Hun gekreun en gekronkel heeft tot doel: genot voor de kijker. In porna, met een a ja, waarin de focus ligt op genot voor vrouwen, zie je vaak veel meer lichamelijke rust. Ik krijg dan het gevoel dat de acteurs daadwerkelijk de tijd nemen om zélf genot te ervaren, dat dan dus niet gepaard gaat met hard gekreun en ‘oh my god, fuck me, harder’. Het is erotisch en voelt echter aan.

Die korte, hoge ademhalingen uit porno, met een o, zijn trouwens klakkeloos overgenomen in onze echte wereld, terwijl we dus veel meer profijt zouden halen uit diepe, lage onderbuik ademhalingen, zodat die garnaal op z’n minst een zeehond kan worden en dat piekorgasme een lichamelijke sensatie.

Seks ís geen performance. En wanneer we ons echt op ons gemak voelen bij onze partners en er wederzijds vertrouwen is dat iedereen het naar z’n zin heeft, vervalt de behoefte om performatief gedrag te vertonen. En het is daar, in die lelijke, dierlijke, zweterige kern waar het ultieme genot ligt.

