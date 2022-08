Meegesleept door Trump voeden Republikeinen de verdeeldheid. Dat is een slecht teken voor de democratie in de VS

De recente woede bij de Republikeinen laat zien hoe griezelig sterk de partij zich is gaan identificeren met de persoonlijke sores van de oud-president.

‘Lock her up!’ schreeuwden aanhangers van Donald Trump zes jaar geleden op zijn campagnebijeenkomsten over zijn Democratische rivaal Hillary Clinton. Volgens veel Republikeinen moest zij naar de gevangenis omdat ze als minister van Buitenlandse Zaken haar privéserver had gebruikt voor officiële mails.

Nu de FBI een inval heeft gedaan bij ex-president Trump, omdat hij na zijn aftreden tegen de regels in vertrouwelijke overheidsdocumenten had meegenomen uit het Witte Huis, klinken uit Trumps achterban heel andere geluiden. ‘Dit.Is.Oorlog’ kopte een Trump-gezinde website. Republikeinen spraken van ‘nazi-praktijken’ en klaagden dat Amerika onder president Biden tot een ‘dictatuur’ is verworden.

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, stookte het vuur nog op met de aankondiging dat de Republikeinen meteen een onderzoek tegen minister van Justitie Merrick Garland zullen beginnen als ze in november de Congresverkiezingen winnen.

De woedende reactie van de Republikeinen op de huiszoeking bij Trump laat nog eens zien hoe gevaarlijk diep verdeeld Amerika is geraakt. De politieke oorlogssfeer begon al met de kruistocht die Newt Gingrich in de jaren negentig lanceerde tegen president Bill Clinton en de Democraten, maar dreigt sinds Trump op het politieke toneel is verschenen het land te verscheuren.

Stemmachines

Trumps klachten over de ‘politieke’ inval in Mar-a-Lago, waarvoor de FBI overigens toestemming had gekregen van een rechter, klinken hypocriet. Zelf zette hij zijn minister van Justitie onder zware druk om te verklaren dat er op grote schaal gefraudeerd was bij de verkiezingen in 2020 en probeerde hij een gehoorzame ambtenaar tot nieuwe minister te bombarderen. Ook overwoog hij serieus het leger de stemmachines in beslag te laten nemen die volgens complotdenkers stemmen voor hem in stemmen voor Biden hadden veranderd.

De collectieve woede onder de Republikeinen toont aan hoe griezelig sterk de partij zich is gaan identificeren met de persoonlijke sores van Trump, tegen wie tal van onderzoeken lopen. Zelfs zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar, waarmee zijn aanhangers Bidens verkiezingszege wilden terugdraaien, blijkt voor het gros van de Republikeinen geen probleem.

Bij de voorverkiezingen die de afgelopen tijd bij de Republikeinen zijn gehouden wist een flink aantal kandidaten te winnen die Trumps privéobsessie met de ‘gestolen verkiezingen’ delen. Drie Republikeinse Congresleden die voor impeachment van Trump hadden gestemd, werden door de Republikeinse kiezers naar huis gestuurd. Vermoedelijk wordt zijn voornaamste criticus Liz Cheney, die tot zijn woede zelfs plaatsnam in de congrescommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, komende week het volgende slachtoffer van Trumps wraak.

Vertrouwen opgeofferd

Maar het gaat veel verder dan een afstraffing in de Republikeinse partij. Alles wordt opgeofferd vanwege Trumps gekwetste trots na de nederlaag die hij in 2020 leed, ook het vertrouwen van de Amerikanen in hun politieke instellingen en de rechterlijke macht.

Dat ook de Republikeinse partijleiding daar ijverig aan meedoet, is een slecht teken voor de Amerikaanse democratie.