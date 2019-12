Media VS in de knoop: wat te schrijven over baas Bloomberg?

Bloomberg mag van Bloomberg geen onderzoek doen naar Bloomberg – en de vraag is nu hoe dat uitpakt voor Bloomberg (3x). De eerste Bloomberg is Bloomberg News, een enorm persbureau met 2.700 journalisten in dienst, dat artikelen aan geabonneerde media over de hele wereld verkoopt en een van de inkomstenbronnen is van de tweede Bloomberg, de 77-jarige multimiljardair en oud-burgemeester van New York, die zich eind november ontpopte als de derde Bloomberg: een presidentskandidaat die met heel veel geld de Amerikaanse verkiezingen wil gaan winnen.

Meteen na de aankondiging van zijn kandidatuur stuurde hoofd­redacteur John Micklethwait van Bloomberg News een mailtje aan zijn medewerkers, om hen tussen een journalistiek Scylla en Charybdis heen te loodsen: hoe moesten zij de race verslaan van de man die ook hun baas is?

Door dat niet al te kritisch te doen, was het ‘basisprincipe’ waarmee Mickletwait een ‘lange traditie’ zei te willen volgen. Wat wel is toegestaan: campagneverslaggeverij. Wat niet is toegestaan: onderzoeksjournalistiek. De Bloomberg-verslaggevers mogen dus niet spitten in het verleden van Bloomberg, zijn familie en zijn financiën.

Beeld RV

Het klopt dat er een ‘traditie’ is: toen Bloomberg burgemeester was, onthielden de verslaggevers van zijn bedrijf zich ook van diepgravend onderzoekswerk naar hun grootaandeelhouder. Maar een presidentsrace is van een ander niveau dan een burgemeesterschap. Zo’n beetje elk nationale onderwerp kan worden beïnvloed door de potentiële aanstaande president en zijn (financiële) connecties met dat onderwerp.

Donald Trump wel doelwit

Om het eerlijk te maken, heeft Micklethwait verordonneerd dat de Bloomberg-verslaggevers ook moeten stoppen met het onderzoeken van andere Democratische presidentskandidaten. Maar Donald Trump blijft wél een journalistiek doelwit, omdat hij al president is, zo is de redenering.

Dat maakt het voor afnemers en lezers van Bloomberg-artikelen wel lastig de kandidaten te wegen. Doet het (financiële) verleden van Michael Bloomberg of Elizabeth Warren, die voor de eerste keer president willen worden, er minder toe dan het (financiële) verleden van Donald Trump, die dit voor de tweede keer wil ?

Trump zelf vindt het in elk geval niet eerlijk en heeft besloten Bloomberg-verslaggevers niet meer toe te laten tot zijn verkiezingsbijeenkomsten.

Deze week bleken ook journalistieke afnemers van Bloomberg met het besluit van Micklethwait in hun maag te zitten. Steve Riley, de hoofdredacteur van de Houston Chronicle, een van de grootste kranten van het land, mailde zijn redactiechefs om geen politieke verhalen meer van het persbureau over te nemen, zo meldde The Washington Post dinsdag. ‘Ik wil Bloomberg-verhalen over de presidentscampagne vermijden, tenminste zo lang de eigenaar ook in de race is’, schreef Riley. ‘Hun positie om Mike Bloomberg en andere Democraten anders te bejegenen dan Trump is een klap voor hun geloofwaardigheid.’

In een interview op tv-zender CBS verdedigde Michael Bloomberg het bedrijfsbeleid. Hij zei dat zijn nieuwsdienst ook verhalen aanbiedt van andere bronnen, zoals The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal, en dat lezers daar de verhalen over de Democratische presidentsrace kunnen lezen die zijn eigen verslaggevers niet meer mogen schrijven. Daarmee ondergraaft hij echter zijn eigen redactie: kennelijk kan hun werk net zo goed door anderen worden gedaan.

Maar de redacteuren moeten niet zeuren, suggereerde de baas/president in spe. ‘Ze moeten met sommige dingen gewoon leren leven. Ze krijgen loon. En met dat loon komen bepaalde verantwoordelijkheden en beperkingen.’