Medelijden is een onbetrouwbare emotie: waarom de ene vluchteling de andere niet lijkt

Beeld Nathalie Lees

Een vrouw kijkt naar de televisie in een behaaglijk appartement in Sarajevo. Beelden van Servische troepen die Kroatië binnenvallen, de verwoesting van de stad Vukovar. Het is oktober 1991. Vukovar is één landsgrens, vier uur rijden van haar verwijderd. ‘O, wat vreselijk,’ denkt de vrouw, en zapt weg.

Het is een kleine anekdote in Susan Sontags Regarding the Pain of Others (2003). De naamloze vrouw die Sontag opvoert, die ze ontmoette in het voorjaar van 1993, haalt haar eigen ervaring aan om te verduidelijken waarom ze het inwoners van Frankrijk, Italië of Duitsland niet kwalijk neemt als die ’s avonds wegzappen van stervende Bosniërs: ‘It’s normal. It’s human.’

Drie weken geleden, op 24 februari, zagen wij in het westen op onze schermen, in onze behaaglijke appartementen, hoe het Russische leger Oekraïne binnenviel. Explosies door heel het land, waaronder in hoofdstad Kyiv, 21 uur rijden verwijderd van Utrecht. De meesten van ons zullen zijn doorgegaan met de dag zoals die was gepland, maar van wegzappen leek weinig sprake, eerder van doomscrollen, telkens weer kijken naar het NOS-liveblog en naar berichten van verslaggevers en Oekraïners op sociale media. Zodra duidelijk werd wat hier gaande was, volgde massale steun: wapenleveranties vanuit Europa, veroordeling door regeringsleiders uit het gehele westen en daarbuiten, boycots van Rusland door elke organisatie die maar iets Russisch kon boycotten, van de Hermitage tot Airbnb en van de Fifa tot het Eurovisiesongfestival. En natuurlijk verwelkomden we in Nederland Oekraïense vluchtelingen, de NS liet zelfs weten dat Oekraïners geen treinkaartje nodig hadden. Zoveel solidariteit, zoveel medeleven en actie, dat was hartverwarmend. Maar ook wrang, merkten sommigen op, want kijk op hoe weinig warmte Syriërs kunnen rekenen, en kijk hoe er over deze Oekraïense vluchtelingen wordt gesproken, dat ze ‘anders’ zouden zijn dan eerdere vluchtelingen, ‘hardwerkend’, afkomstig uit ‘de beschaafde wereld’. ‘Ik vind elk gebaar van medemenselijkheid mooi,’ zei programmamaker Sinan Can bij talkshow M, ‘maar wat mij heel erg verdrietig maakt is die ondertoon: ze lijken op ons. De rest van de mensheid [komt] toch niet van de planeet Mars?’

De oorlog was een week gaande toen Can die retorische vraag stelde. Een week waarin ik had gedoneerd, geprotesteerd, me opgegeven bij Vluchtelingenwerk, de verwarming lager had gezet, en me bezwaard voelde dat ik niet genoeg deed. Ja, ik ervoer en ervaar het zelf ook: betrokkenheid bij Oekraïne. Maar is betrokkenheid een kwestie van gelijkenis? Gelijkenis ervaren (identificatie) is niet hetzelfde is als meevoelen (empathie), weet ik uit een eerder leven als academica, waarin ik onderzoek deed naar wat ons meeleven met het lijden van anderen bevordert of juist in de weg staat. Identificatie noch empathie garandeert dat we ook in actie komen. Wanneer gebeurt dat wel, wanneer komt oorlogsleed uit een ander land dichtbij – waarom komt déze oorlog dichtbij?

Een treinvakantie van een paar weken

‘Is het niet gewoon zo,’ stelde een vriend met Oekraïense kennissen voor, ‘dat er hier relatief veel mensen zijn die iemand uit Oekraïne hebben ontmoet? Ik bedoel: hoeveel mensen kenden een Syriër voordat daar de oorlog uitbrak?’ Eerstehands ervaringen – mits positief – met mensen uit een groep waar we zelf niet toebehoren, verzachten ons beeld van de gehele groep – dat is een bekend fenomeen en een bescheiden onderdeel van mijn eigen betrokkenheid bij Oekraïne. Ik heb ook gelopen door de steden die nu met bombardementen en schuilkelders op het nieuws zijn. Jaren geleden, 2007, niet meer dan een treinvakantie van een paar weken met vrienden, maar ik herinner me de jonge mensen op het Onafhankelijkheidsplein van Kyiv, zwaaiend met vlaggetjes van de pro-westerse Joelia Tymosjenko. Ik herinner me de voormalig Sovjet-piloot die we ontmoetten op de Krim – dat nog niet door Rusland was ingenomen, al dreven Russische militaire schepen als grijze reuzen in halfslaap rond de kust. Hij sprak ons aan op de ferry, omdat hij zo graag zijn Engels wilde oefenen. Hij liet ons de tomaten in zijn moestuin zien, uit trots, en om ons iets mee te geven. Ik herinner me de tomaten, gigantisch en sappig, en de eeltige handen van die man, zijn bril.

Maar die kleine eigen ervaring kan ik niet tot algemeenheid verheffen: de steun voor Oekraïne in de afgelopen weken was zo immens en wijdverbreid dat direct contact onmogelijk een grote rol kan hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor uiterlijke gelijkenis. Het zou getuigen van westers superioriteitsdenken om te doen alsof witte westerlingen daar níet op reageren; dat is iets van alle culturen. Als een ander op jou lijkt, voelt dat vertrouwd. Alleen: verder dan het eerste gezicht gaat dat niet, die eerste indruk kan ook heel snel omslaan. En de meeste mensen, inclusief witte westerlingen, zijn goed in staat om zich te identificeren met mensen die er anders uitzien of die een ander geloof aanhangen, zo bevestigen talloze sociaalwetenschappelijke media-onderzoeken, als er maar íets is wat we delen, of dat nu een liefde is voor klassieke muziek, een zorg om familieleden of een drang naar vrijheid.

Identificatie garandeert bovendien nog geen medeleven. Voor medeleven is het uiteindelijk betrekkelijk onbelangrijk hoeveel iemand op ons lijkt, wat ertoe doet is dat we de situatie waarin diegene zich bevindt herkennen als een van nood of van vreugde. De sterkste gevoelens van medeleven ervaren we bij beelden van anderen in nood die onschuldig en hulpeloos overkomen: dieren, kinderen, en – tot op zekere hoogte – vrouwen. Al gaat het daar, om exacter te zijn, om medelijden, de ongelijkwaardige variant van medeleven. De hulpeloosheid van de onschuldige ander spreekt onze redders- en zorginstincten aan – zolang we iets kunnen doen.

Schokkende beelden

Syrië: de beelden van het verdronken, aangespoelde peuterjongetje Alan – plat op zijn buik op een Grieks strand, armpjes slap langs zijn kleine lichaam. Oekraïne: de beelden van de hoogzwangere vrouw die bloedend een gebombardeerde kraamkliniek uit wordt getild, gevolgd door het bericht dat zij en haar ongeboren kind dit niet hebben overleefd.

Alleen al zulke beelden ‘beelden’ noemen voelt verkeerd, als je een fractie toelaat van het werkelijke leed dat erachter zit. Maar het zijn beelden voor de nieuwsconsument. Niet te bevatten beelden, schokkende beelden, maar beelden. Wij zijn op afstand, en als we geen duidelijke stappen voor ons zien waarmee wijzelf of onze overheden kunnen ingrijpen, houden we die afstand. Zo verklaart Sontag het wegzappen door West-Europeanen van de genocide in Bosnië: machteloosheid. ‘Compassie is een wankele emotie’, schrijft ze. ‘Je moet hem kunnen omzetten in actie, of hij droogt op.’ Als de situatie hopeloos is, of lijkt, als wij iemands lot niet kunnen verzachten, dan willen we ook niet langer geconfronteerd worden met diens lijden. Dat lijden vinden we dan vaak ergerlijk, een neiging ontstaat om de slachtoffers er zelf de schuld van te geven.

Ook als de ander zich dichtbij bevindt, zul jij je altijd kunnen blijven distantiëren, jíj bent het niet – dat laat de anekdote van Sontag zien. Elk oorlogsleed kan ‘ver weg’ gemaakt worden, je kunt het wegklikken, uit onverschilligheid of juist uit weggedrukte angst, tot het moment dat de tanks jouw eigen stad binnenrijden. (En niet alleen oorlogsleed: deden we niet ook net alsof de Italianen een compleet andere menssoort waren toen de pandemie begin 2020 bij hen toesloeg?) Laten we niet doen alsof hevig medelijden bij nieuwsbeelden van andermans leed de standaardreactie is – medeleven kost energie en er is zoveel leed, voortdurend, overal, dat het niet verwonderlijk is wanneer we daar weinig meer bij voelen.

Superheldenfilm

Medelijden is een onbetrouwbare emotie. We voelen nu medelijden, maar medelijden is niet de overheersende reactie op de oorlog in Oekraïne. De verslaggeving over Oekraïne is anders, omdat de berichten die de Oekraïners de wereld insturen anders zijn, omdat hun president anders is. Wie de afgelopen drie weken de reguliere en sociale media volgde kreeg het gevoel in een superheldenfilm te zitten, met Volodimir Zelenski in de hoofdrol. De grootte van zijn ballen werd een meme, zijn lachende gezinsfoto een zwijmelobject. Maar ook de beelden van ‘gewone’ Oekraïners voelden krachtig, kanaliseerden de woede die zovelen van ons voelen tegenover Poetin: inwoners van Kyiv die molotovcocktails maken, Miss Oekraïne in gevechtstenue, ongewapende burgers die onverschrokken op tanks aflopen, plaatsnamen op verkeersborden die zijn veranderd in ‘fuck you, go home’ of ‘Den Haag’. Het lijkt een wedstrijd die we volgen: underdog tegen schurk (een schurk die we direct herkennen als schurk, een schurk die het ook op ons kan hebben gemunt), compleet met teamkleuren waarin je je gemakkelijk kunt tooien. Slava Ukraini! Glorie aan de helden! Dit is geen reguliere identificatie, dit is wensidentificatie: deze mensen lijken niet op ons, ze lijken beter dan wij, sterker, heldhaftiger, overtuigder van de vrijheid die het westen kan bieden. ‘Wij zijn Europeanen!’ roepen ze, en het klinkt als een kreet waarbij je je aan wil sluiten. Zij, de helden, maken ons ook tot helden: het deel van het team dat op de bankjes zit, vanaf de zijlijn aanspoort. En juist daarom voelt het of elke actie, van onszelf en van de EU, Amerika en de Navo, tekortschiet.

Beeld Nathalie Lees

‘Ik voel me ongemakkelijk,’ zei mijn redacteur, met wie ik uit eten ging op de achtste avond van de oorlog, ‘bij die heldencultus rondom Zelenski. En ik weet niet wat ik ervan moet denken dat vluchtende Oekraïense mannen bij de grens worden tegengehouden omdat ze moeten vechten.’

‘Ze móeten vechten,’ zei ik, met het aplomb van een godsdienstfanaticus, ‘om hun waardigheid te behouden. Ik zou ook vechten.’

Mijn redacteur zweeg even en in het rumoer van het warme Italiaanse restaurant realiseerde ik me hoe ver ik was meegegaan in een heldenverhaal dat geen ruimte laat voor twijfels. Ik had gefronst bij de boycots van willekeurige onschuldige Russische kunstenaars, maar niet bij de no-flyzone. Natuurlijk moesten Europa en Amerika wapens leveren, zoveel als maar mogelijk, natuurlijk moesten Russische vliegtuigen uit de lucht worden geschoten – mijn betrokkenheid verblindde me voor de consequenties. Nu zag ik in dat Zelenski en de pro-westerse Oekraïners niet alleen zo hard benadrukken dat ze Europees zijn omdat ze dat zo ervaren, maar ook omdat dat hun beste kans is tegen het militaire overwicht van Rusland. Identificatie en empathie oproepen, als drukmiddel wanneer geschut en verdragen tekortschieten. Het uiten van woede en vechtlust als manieren om Poetins leugen dat Oekraïne op zijn ‘bevrijdingsactie’ zat te wachten te ondergraven. Het vragen om toezeggingen die EU en Navo niet kunnen geven zonder een Derde Wereldoorlog te ontketenen om de eigen moed te tonen, om meer te krijgen van wat wél kan (sancties, financiële steun, wapenleveranties) en om hoop te houden, hoe hopeloos deze strijd misschien ook mag zijn.

Gisteren welkom, vandaag verguisd

David tegen Goliath, daar willen we allemaal in geloven. Dat is waarom we niet wegzappen. Nog niet. Maar deze oorlog gaat pas net de vierde week in. Kijken we terug naar het begin van de oorlog in Syrië, dan zien we dat ook daar de westerse respons verre van harteloos was. In het begin was het verhaal nog dat van het vrijheidslievende volk versus de dictator – een strijd die vrijwel ieder mens kan invoelen, een strijd die toen ook nog niet hopeloos leek. De EU stelde sancties in tegen de Syrische regering, de NOS zette een Nederlandse jongen die tegen Assad ging strijden neer als held, en toen het conflict verergerde stonden door heel West-Europa vrijwilligers klaar om vluchtelingen te helpen en welkom te heten. Niet iedereen, maar een aanzienlijk deel van de westerse bevolking leefde mee.

Het mocht niet duren, dat weten we. Als er iets ons medeleven in de weg staat zijn het wel gevoelens van dreiging. Door de opkomst van jihadistische rebellengroepen en met name door IS werd ‘de Syrische man’ verdacht, in de berichtgeving en in de ogen van velen. Bovendien voelde het aantal vluchtelingen dat naar Europa kwam voor velen als een ‘stroom’, een ‘vloed’: te veel, te ongecontroleerd. De vluchtelingen uit Oekraïne zijn tot nu toe voornamelijk vrouwen en kinderen, maar hun aantal is de drie miljoen gepasseerd. Een politicus van het pro-Russische Forum voor Democratie, de partij die op Twitter voor de gelegenheid de extreemrechtse elementen in het Oekraïense leger uitvergroot, heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn, dat ze in Polen of Duitsland moeten blijven. Het is niet onvoorstelbaar dat als ook mannelijke vluchtelingen beginnen te arriveren anderen die retoriek gaan overnemen, en we in een vergelijkbare dynamiek terechtkomen als bij Syrië, gelijkenissen of niet.

Identificatie, medelijden, empathie, ze zijn allemaal vluchtig en fragiel. Ze slaan snel om als de ander te lang te hulpeloos blijft of niet zo onschuldig blijkt als gedacht. Het is te hopen dat we ooit beter zullen leren omgaan met onze gevoelens van dreiging. Stellen dat angst voor vreemden verwerpelijk is en niemand dat zou mogen ervaren is niet vruchtbaar, het speelt juist vaak bij mensen die zichzelf (bewust of onbewust) als kwetsbaar zien. Pas als mensen durven erkennen dat ze zich kwetsbaar voelen, kunnen ze de vraag toelaten hoe zelfbescherming samen kan gaan met de rechten van de ander. Tot die tijd schuilt de hoop voor oorlogsslachtoffers er vooral in dat er altijd in elk land een groepje mensen overblijft dat zich niet laat afschrikken door het omslaan van de sentimenten, dat zich blijft inzetten voor vluchtelingen die gisteren nog welkom werden geheten, maar vandaag worden verguisd. Omdat ze zich niet, of niet alleen, laten sturen door instabiele emoties als medelijden, maar door stabiele waarden als verantwoordelijkheid en medemenselijkheid. Glorie aan die helden.

Emy Koopman (1985, Groningen) is schrijver en journalist. Ze promoveerde in 2016 op onderzoek naar empathie.