Matthijs van Nieuwkerk is óók op aarde om quizjes te presenteren

Ik denk sinds een aantal weken alleen nog maar in connecties. Een bushalte, een talkshowtafel, kaal en Noord-Holland? Fred Teeven! Worstenbroodjes, carnaval, juichpak en Brabant? Roy Donders! Chansons, getuite lippen, joie de vivre en Halina Reijn? Matthijs van Nieuwkerk!

Ik zie overal om me heen ineens verbanden, en dat is vooral de schuld van The Connection, een programma dat de boeken in mag als de simpelste, ingewikkeldste én meest onnavolgbare quiz uit de recente tv-geschiedenis. Op papier klinkt het format bedrieglijk eenvoudig, met drie BN’ers die allerlei kennisvragen moeten beantwoorden. Maar uit al die antwoorden moeten ze in elke spelronde vervolgens óók telkens een ingenieuze connectie ontwaren. Om uiteindelijk uit te komen bij een soort ‘eindbaas-connectie’ die álle antwoorden uit het hele programma weer met elkaar verbindt. Zoals de quizmaster van dienst het samenvat: ‘Zo eenvoudig is het, én zo moeilijk is het.’

Toch draait het bij The Connection eigenlijk helemaal niet om de quiz zelf, maar vooral om de randvoorwaarden. Denk aan geboren quizmaster Matthijs van Nieuwkerk, die voortdurend dingen zegt als ‘Tik het antwoord op’. Of denk aan het ongekende decor: een enorme koepel waarin de antwoorden op spectaculaire wijze in de ruimte worden geprojecteerd. Om nog maar te zwijgen over de spectaculaire hoofdprijs: een uniek digitaal kunstwerk, dat door Van Nieuwkerk wekelijks wordt omschreven als een ‘non funsjebul tooken’ (in de volksmond ook wel bekend als een ‘NFT/enneftie’).

The Connection Beeld BNNVara

The Connection markeert een belangrijk omslagpunt in de carrière van Van Nieuwkerk, die in zijn meest beweeglijke fase is aanbeland. In de koepel is hij eindelijk even helemaal verlost van de talkshowtafel, de chansons en Marc-Marie. Af en toe glijdt het handje nog even nonchalant in de zak, maar verder staat Van Nieuwkerk geen seconde stil. Hij is streng als het nodig is, en complimenteus als de kandidaten zijn format naar behoren uitvoeren. Tussendoor zijn er ongemakkelijke gesprekjes (onmisbaar in een goed quizformat), zoals in de aflevering van zaterdag met radio-dj Sander Hoogendoorn over pissebedden:

Van Nieuwkerk: ‘Vind je ze vervelend?

Hoogendoorn: ‘Ik vind het wel vies.’

Van Nieuwkerk, met strenge blik: ‘Want?’

‘Het voelt niet alsof het hoort in mijn tuin.’

‘Maar die beestjes horen in jouw tuin.’

‘Nou, oké.’

‘Nou oké.’

Na deze woordenwisseling bleek Hoogendoorn ineens volstrekt kansloos.

In eerdere reacties op The Connection werd gesteld dat Matthijs van Nieuwkerk niet op aarde zou zijn om quizjes te presenteren. Onzin: Van Nieuwkerk is juist geknipt voor de rol van quizmaster. Het programma gooit al zijn kwaliteiten in de blender, en mengt ze tot de vreemdste Van Nieuwkerk-smoothie die je ooit hebt gedronken. Maar als je eenmaal zo’n smoothie op hebt, wil je niets anders meer, en kun je alleen nog maar denken in connecties, connecties en nog eens connecties. Dat heeft die dekselse Van Nieuwkerk toch weer mooi voor elkaar.