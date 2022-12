Matthijs van Nieuwkerk hing op en dacht aan die uitspraak van John F. Kennedy over succes

Matthijs van Nieuwkerk zat op een geheime locatie ergens in het buitenland, telefonisch slechts bereikbaar voor een klein groepje getrouwen. Hier had hij zich teruggetrokken om in rust zijn leven te overzien.

Jarenlang had hij een televisieprogramma gepresenteerd dat zonder enige twijfel met kop en schouders uitstak boven de rest. Het succes van De Wereld Draait Door had hem zelf ook verrast, aanvankelijk was ook hij verbaasd dat juist op dit vlak zijn talenten lagen. De beruchte ‘sandwichformule’ was onder zijn handen een kijkcijferkanon geworden en toen die helemaal was uitgemolken, kon hij met een voldaan hart stoppen. Hollands lieveling André van Duijn zong hem toe in de laatste aflevering.

Hij was geenszins in een zwart gat gevallen, wat veel collega’s wel was overkomen. De Top 2000 à Go-Go was uitgegroeid tot een van de populairste programma’s in de decembermaand en ook de muziekprogramma’s Matthijs Gaat Door en Chansons! hadden de verwachtingen overtroffen. Goed, van wat hij aanraakte, mislukte er ook weleens wat. Zijn boekenprogramma werd een sof, maar dat lag eerder aan de Nederlandse literatuur dan aan hem. Verder veranderde bijna alles, waar hij de vingers oplegde, in goud.

Drie jaar nadat DWDD was gestopt, had een krant die lang aan zijn voeten had gelegen en waarvan hij de naam niet meer wilde uitspreken, alles op zijn kop gezet. Acht pagina’s lang, aan geen staatshoofd, popster of voetballer had de krant ooit zo veel ruimte besteed. Bij Privé, waar ze wanhopig prevelden ‘wij hadden dat al veel eerder’, waren ze daar erg jaloers op.

Maar liefst zeventig van zijn medewerkers had men ondervraagd, waarvan de meesten anoniem, en zij hadden bevestigd dat hij veel te ver was gegaan bij het opzwepen van zijn redactie. Niemand in die artikelen had het echt voor hem opgenomen. Aan de druk een bijna dagelijks programma te moeten maken was ook hij kennelijk bezweken. Hij moest het toegeven, maar tegelijkertijd wist hij ook dat hij beslist geen Pee-wee Herman was, de Amerikaanse komiek die kinderprogramma’s maakte, tot hij masturberend werd aangetroffen in een pornobioscoop.

Hij was nu door de hele omroep gecanceld, de kans was groot dat hij nooit meer ergens aan de bak zou komen. Schoppen doe je omhoog, maar nooit naar beneden, naar je personeel – dat is een oud spreekwoord uit de socialistische beweging. Niettemin voelde het alsof niet alles zijn eigen schuld was, alsof je in Nederland je hoofd niet boven het maaiveld uit kunt steken of het werd er afgehakt.

Tring!! Zijn telefoon. Leo Blokhuis. ‘Hallo, Matthijs, ik wilde je persoonlijk laten weten dat de Top 2000 à Go-Go toch doorgaat.’

‘Leuk, goed nieuws’.

‘Eh… alleen niet met jou. Maar met Herman van der Zandt. Ik bedoel, dat wilde de leiding van de NPO graag. Zo is het programma gered en het leven gaat door, hè.’

‘Ik begrijp het… ik neem je niets kwalijk.’

Hij hing op en hij verwijlde even bij al die programma’s die Leo dankzij zijn aanbevelingen had kunnen maken: ‘Eenmaal gereformeerd altijd gereformeerd’, dacht hij.

Weer ging de telefoon. Nico Dijkshoorn. ‘Heb je er al iets over getwitterd?’, vroeg hij.

‘Nee, nog niet. Ik wacht even tot grootste storm voorbij is.’

‘Ik begrijp het, heel verstandig.’

Marc-Marie belde ook en Halina Reijn. ‘Mijn agent wordt platgebeld’, prevelde Marc-Marie, ‘maar ik zeg lekker niets.’ En Halina: ‘Ik bel je zelf even. Ik ga binnenkort iets heel aardigs ten gunste van jou zeggen, maar nu zit ik met mijn film, dus ik kan even geen slechte publiciteit gebruiken. Dat begrijp je toch wel, lieverd.’ Ja, dat begreep hij best. Het wachten was op een telefoontje van Claudia de Breij, maar die liet niets van zich horen. Op zijn iPhone las hij dat ze druk was met haar oudejaarsconference. ‘Dat wordt spitsroeden lopen voor haar’, dacht hij invoelend, zoals hij zichzelf niet kende.

De telefoon ging. Eus. ‘Ik ben voor je opgekomen bij Jinek’, zei hij, ‘echt waar, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Je weet hoe rancuneus en wraakzuchtig ze kunnen reageren in Hilversum.’

Hij begreep het maar al te goed.

En toen belde Snollebollekes-voorman Rob Kemps, met wie hij Chansons! maakt. ‘Je hebt in ons programma gezegd dat je eigenlijk geen vrienden hebt, maar ik sta vierkant achter je’, riep Rob in Snollebollekes-tempo. ‘En o ja, tussen twee haakjes, bij de NPO gaat het idee rond om op ons programma een andere presentator te zetten. Haha, Ivo Niehe zeker!’

Matthijs hing op en dacht aan de uitspraak van John F. Kennedy: ‘Succes heeft vele vaders, de mislukking is steeds een wees.’ Toen werd hij erg treurig.