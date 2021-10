Mark Zuckerberg, sleur ons niet mee in je eigen crisis

We lagen in bed, onbedaarlijk te lachen om Mark Zuckerberg. Om dat krankzinnige filmpje waarmee hij zijn nieuwste ambitie presenteert, een ‘metaversum’ waardoor je je als internetgebruiker kunt bewegen.

In de nieuwe wereld die Zuckerberg voor zich ziet, speel je kaartspelletjes met vrienden in een ruimteschip-achtige omgeving, of zweef je met koikarpers door de jungle. ‘This is wild’, zegt de Zuckerberg-avatar daarover, danig onder de indruk van diens eigen schepping. Het is ook een wereld waarin vrienden constant inbellen en dat jij dan transfereert naar hún virtuele omgeving, zodat je kunt zien welke kunstwerken ze op dat moment bekijken (in Zuckerbergs virtuele vriendenkring hangt er nooit iemand doomscrollend op de bank).

De pathologisch robotische ceo wenst de wereld net zo robotisch te maken als hijzelf, en dat is, naast grappig dus, ongelooflijk angstaanjagend, concludeerden we schrander. En toen gebeurde er iets vreemds. Ik stapte uit bed, deed het grote licht aan, tikte wat in op Google en begon driftig met mijn telefoon naar de grond te schijnen.

‘Wat doe je?’, vroeg mijn vriend, inmiddels rechtop in bed. ‘Een pinguïn’, pruttelde ik. ‘Iemand liet me laatst een pinguïn zien.’

Het bleef stil, alsof hij moest verwerken dat de moeder van zijn kinderen, de vrouw die nu verdwaasd rond het bed beende met de telefoon op de vloer gericht, misschien wel nooit meer dezelfde zou worden. ‘Augmented reality’, zei ik. ‘Op je scherm kun je een dier in je eigen omgeving situeren. Heel leuk voor de kinderen.’

Zo makkelijk gaat dat dus. Het ene moment huiver je van de megalomane plannen van Zuckerberg, het volgende probeer je een 3D-pinguïn tevoorschijn te halen, om die vervolgens ook nog eens aan je nageslacht op te dringen. De 3D-dieren zijn weliswaar van Google, maar alle grote techbedrijven zijn natuurlijk schier onbetrouwbaar. An sich kunnen de dieren misschien weinig kwaad. Maar zo’n grote stap is het nu ook weer niet van een 3D-pinguïn naar een 3D-Zuckerberg in je slaapkamer.

Consumenten zijn weerloos tegenover de fratsen van de grote techbedrijven. Het begint altijd leuk: Facebook zorgde voor verbinding, op Twitter hoorden we nieuwe stemmen, op Instagram keken we naar mooie plaatjes. Inmiddels voelt online zijn als een zelfverkozen opsluiting in de verzamelde werken van Jheronimus Bosch – zelfs al zónder Zuckerbergs virtuele koortsdromen.

Facebook verkeert in crisis nu Amerikaanse media elke dag onthullingen brengen op basis van de Facebook Papers, interne documenten die dankzij een klokkenluider naar buiten zijn gekomen. Steeds weer blijkt dat de winst vóór het maatschappelijk belang gaat. ‘De geschiedenis zal niet mild over ons oordelen’, schreef een medewerker op intranet na de bestorming van het Capitool op 6 januari, erop wijzend dat de Stop the Steal-beweging op Facebook vlam vatte.

Dat gaat over de VS, een gebied waar het bedrijf zich verantwoordelijker voor voelt dan de rest van de wereld. Van het budget voor het herkennen van desinformatie gaat 87 procent naar Amerika, terwijl maar een op de tien dagelijkse gebruikers daar woont. De rest moet het met 13 procent van het budget doen, met desastreuze gevolgen voor landen als Myanmar, Sri Lanka en India, waar etnische en religieuze spanningen worden verhevigd door sociale media. Zuckerberg heeft deze landen afhankelijk gemaakt van zijn platformen, maar kan of wil de verantwoordelijkheid voor de uitwassen niet dragen.

Los dat eerst even op, voordat je begint te dromen over een nieuwe virtuele wereld, zou je denken. In plaats daarvan trekt Zuckerberg verder, met de ambitie nog dieper in te grijpen op onze levens. Waarom ons nieuwe virtuele leven in tegenstelling tot Facebook niet in een rokende puinhoop zou veranderen, vertelde hij er helaas niet bij.