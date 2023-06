‘Mark Rutte is een meester in verspreiding van desinformatie van binnenuit’

Premier Mark Rutte tijdens het Groningendebat. Beeld David van Dam

Leugenaar

Wordt het niet eens tijd om te stoppen met het hoog opgeven van Mark Ruttes retorische kwaliteiten? Ook Bert Wagendorp leek in al zijn verontwaardiging weer over te lopen van bewondering voor deze ‘goochelaar met woorden’. In diens toegegeven ‘kronkelige moeraszinnen’ was ‘geen gat te schieten’, zo beweerde de columnist.

In werkelijkheid schoot Wagendorp zelf zijn hele stuk lang gat na gat in de onzin die er uit de mond van de minister-president komt rollen na alle affaires op zijn – in dat opzicht – inmiddels indrukwekkende palmares. Desondanks noemt hij het ‘onlogische zo brengen dat het iets vanzelfsprekends wordt’ een ‘kunst’, die de premier bij uitstek verstaat.

Misschien ligt hierin wel het begin van de ont­takeling van het leugenpaleis: dat we eindelijk gaan toegeven dat ­iemand die leugens knap verpakt geen goede retoricus is, maar eenvoudigweg een leugenaar.

Maurits Lesmeister, Amsterdam

ChatGPT

Er valt na het Groningendebat een opvallende overeenkomst te ontwaren tussen Ruttes uitspraken en ChatGPT. Die laatste spuugt met verve een mengelmoes aan woorden uit die weliswaar goed klinkt, maar bij nadere inspectie van geringe waarheidsgetrouwheid blijkt.

Zo ook Rutte. De beste man zal bij het onvermijdelijke volgende schandaal ­wederom een combinatie van woorden uitbraken om zich het vege lijf te redden. Waar die woorden inhoudelijk voor staan? Tilt u daar, net als bij de uitingen van AI, liever niet te zwaar aan.

Branco van der Werf, Amersfoort

Poppenkast

Als toevoeging op de prachtige column van Bert Wagendorp over timmerman Mark Rutte, zou ik, als parlementslid, mijn eerste vraag niet aan Rutte stellen maar aan de Tweede Kamer. ‘Geacht parlement, vindt U het noodzakelijk, na het vernietigende rapport van de Parlementaire Enquête Commissie, deze premier nog te bevragen?’ Ik zou daar graag een stemming over willen hebben. Als deze stemming zal verlopen volgens de te verwachte coalitielijnen, stel ik voor deze poppenkast te beëindigen.

Sicco de Jong, Zuidlaren

Portemonnee

In zijn column gaat Bert Wagendorp er van uit dat Ruttes vrienden nog geen genoeg van hem hebben. Misschien hebben VVD-kiezers wel genoeg van hem, maar blijft hij het mandaat van de VVD-kiezer houden zolang ze maar niet in hun eigen portemonnee geraakt worden. Hoe valt anders te verklaren dat Nederland na dertien jaar Rutte in een land met werkende daklozen is veranderd? (Voorpagina, 8/6). Daar komt de toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek in Groningen door de aardgaswinning nog bovenop.

Leon Gielen, Egchel

Desinformatie

Mark Rutte, onze premier, bedient zich in het debat over de gaswinning van hermeneutische redenaties en kronkelige moeraszinnen. Hij hult zich in een schild van schuldbewuste schijnnederigheid, bedient zich van tactische ingezette leugens die zich moeilijk laten ontmaskeren, creëert een mijnenveld van nietszeggendheid. (Bert Wagendorp, 9/6/2023)

Kajsa Ollongren, toen minister van BZK, merkt tijdens een lezing (18/1/2021) op dat desinformatie verschillen kan uitvergroten en polarisatie in de hand kan werken: ‘Het brengt de oplossing voor vaak terechte problemen niet dichterbij.’

Ollongren doelde vast op desinformatie ‘van buitenaf’. Rutte is een meester in verspreiding van desinformatie ‘van binnenuit’. De risico’s zijn hetzelfde: het vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat.

Hoe stellen we ons teweer?

Hans Dammingh, Hoevelaken