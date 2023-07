Marjolein Moorman heeft de gouden combinatie van een scherp verstand, een warm hart en een oog voor botte pech

‘We want Moor!!!’ Het klonk als uit één mond in de Amsterdamse PvdA tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. En ze kregen meer, bijna een verdubbeling van het aantal zetels, van 5 naar 9. Elders in het land lukte dat niet. Het moest wel aan ‘Moor’ hebben gelegen, lijsttrekker Marjolein Moorman, sinds 2018 wethouder onderwijs en armoede. Haar overtuigende verhaal, over het bestrijden van kansenongelijkheid, pech en armoede met beter onderwijs en ondersteuning aan mensen met schulden of psychische problemen, ging niet alleen over slachtoffers. Moorman maakte duidelijk dat de hele samenleving zou opknappen als wantrouwen en minachting plaatsmaken voor hulp bij ‘meedoen’ in de maatschappij.

Mijn stem had ze daarmee – de eerste keer in jaren dat ik, sinds Wim Kok een teleurgestelde sociaal-democraat, op een PvdA’er stemde. Haar beleid stelt niet teleur. Ze durft de problemen te benoemen: de grote kwaliteitsverschillen tussen scholen, de afnemende leerprestaties, de hardnekkige segregatie, het ongelijk over scholen verdeelde lerarentekort. Ze ziet hoe belemmerend de advisering in groep 8 is en pleit voor latere selectie in het voortgezet onderwijs. Ze was terecht kritisch op de berg NPO-geld (Nationaal Programma Onderwijs) die scholen kregen ter bestrijding van corona-achterstanden.

Ik denk dat Moorman landelijk ook een stemmentrekker kan zijn, iemand met een fris geluid, wat je van Frans Timmermans en Ahmed Aboutaleb niet kunt zeggen. Ze wordt ‘een echte sociaal-democraat’ genoemd en dat is ze ook, maar geen klassieke. Ze heeft begrepen dat het niet alleen om werk en inkomen gaat maar ook om toon en stijl, om gehoord en gezien worden. Ze ziet de emotionele en sociale schade van leuzen als ‘je eigen broek ophouden’ en ‘de overheid is geen geluksmachine’. Ze begrijpt dat klimaat en identiteit belangrijke thema’s zijn, maar weet dat mensen zich meer druk maken over de energierekening, dure boodschappen, goed onderwijs, een woning voor hun kinderen en beschikbare jeugd- en ouderenzorg.

Over de auteur

Aleid Truijens is schrijver en recensent en columnist voor de Volkskrant. Ze schreef romans en biografieën over F.B. Hotz en Hella Haase. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Haar grootste troef is iets wat niet te cultiveren is: je gelooft bij Moorman altijd dat ze meent wat ze zegt, en ze zegt nooit iets onbegrijpelijks. Uit haar mond geen holle kreten en ideologisch gedram. Ze blijft altijd vriendelijk, komt goed uit haar woorden en bespeelt handig de pers – misschien helpt haar achtergrond in de communicatie daarbij.

Ze heeft de gouden combinatie van een scherp verstand, een warm hart en een oog voor botte pech. Daarin lijkt ze op Pieter Omtzigt, de enige niet-linkse politicus die pleit voor bestaanszekerheid voor burgers, een veilig pensioen en bescherming tegen een voor sommigen schadelijke overheid. Net als hij heeft zij een tijdje als wetenschapper gewerkt, wat je bij beiden terugziet in de solide onderbouwing van voorstellen.

Ze is Amsterdammer, maar er kleeft weinig grachtengordelachtigs aan haar. Ze komt uit Wassenaar, maar is geen verwende kakker: ze groeide op in soberheid en haar ouders lieten schulden na; de last daarvan kent ze uit ervaring. Zij was de eerste in haar familie die naar een universiteit ging. Dat heeft ze gemeen met de opgestapte minister Dennis Wiersma. Net als hij is zij daadkrachtig en veeleisend, en ook zij maakt daarmee vijanden.

Een kabinet met Moorman als minister van Onderwijs en Omtzigt op een financieel-economische post zou een veelbelovend nieuw begin zijn. Moorman denkt deze zomer na over het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks. En ze ziet graag een vrouw als die lijsttrekker, zegt ze. Dat is, net nadat Sigrid Kaag, Carola Schouten en Renske Leijten gedesillusioneerd zijn vertrokken, al bijna een dapper ‘ja’. Er is iets om over te dromen, deze zomer.