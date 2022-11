Mariëtte Hamer, Matthijs van Nieuwkerk en de valkuilen van het integriteitsonderzoek

Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66, kreeg in mei een officiële waarschuwing van haar partij. Er waren klachten over haar binnengekomen betreffende ‘intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging’. Die waren onderzocht en waar bevonden door de commissie integriteitsonderzoeken van D66. In augustus oordeelde een geschillencollege van D66 dat de waarschuwing onzorgvuldig was geweest en dat het rapport ‘niet had mogen bestaan’. Donderdag werd de uitspraak van de geschillencommissie gelekt naar de Volkskrant – tot dusver is Rafaela’s naam nog niet gezuiverd.

Een rapport dat ‘niet had mogen bestaan’: tamelijk hard oordeel. Geen slecht rapport, geen rapport waar de honden geen brood van lusten, zelfs niet het meest waardeloze prutrapport dat ooit werd geproduceerd en dat ze meteen door de plee hadden moeten trekken; nee, het had gewoon nooit geschreven mogen worden.

Dan heb je dus als commissie integriteitsonderzoeken van D66 een paar steekjes laten vallen.

Het is het zoveelste integriteitsonderzoek in een snel langer wordende reeks dat ontaardt in chaos: Khadija Arib en Gijs van Dijk (beiden PvdA) en Nilüfer Gündoğan (Volt) kunnen erover meepraten. En dat zijn dan nog alleen maar de politieke kwesties. Oud-collega Ariejan Korteweg wijdde er het afgelopen voorjaar drie ‘verslaggeverscolumns’ aan onder de kop ‘Hoe zit het eigenlijk met de integriteit van integriteitsonderzoekers?’

Op die vraag kun je wel weer een integriteitsonderzoek loslaten, maar dat wordt een eindeloos verhaal. Oorzaak van de verwarring is dat in veel gevallen de opdracht voor een integriteitsonderzoek wordt verstrekt door een betrokken partij.

Integriteitsonderzoekers werden door Korteweg omschreven als ‘zelfverklaarde zedenmeesters die lijnen trekken tussen wat wel en niet oorbaar is’. Hoogleraar normatieve bestuurskunde aan de VU Gjalt de Graaf oordeelde dodelijk over de door de integriteitsonderzoekers gehanteerde normen: ‘Er zijn geen duidelijke regels en normatieve kaders voor dit soort onderzoeken.’

Dat is keurig Nederlands voor op goed geluk maar wat aankloten.

Intussen verdienen onderzoekbureaus, advocatenkantoren, oud-hoogleraren en accountants goed geld aan de nieuwe groeimarkt van verondersteld grensoverschrijdend gedrag. Zelfs de landsadvocaat Pels Rijcken, zelf recentelijk niet helemaal integer in het nieuws in de zaak-Frank Oranje, heeft zich op de integriteit gestort.

Gelukkig begon naar aanleiding van de stortvloed aan integriteitskwesties Mariëtte Hamer in april aan haar volgende hondenbaan, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Inmiddels houdt Hamer zich ook bezig met niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag, zij is bijvoorbeeld betrokken bij het voorgenomen onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD.

Haar opdracht is niet eenvoudig: binnen drie jaar moet ze een einde maken aan grensoverschrijdend gedrag en geweld. ‘Ik denk dat we naar een samenleving moeten waarin je sneller van elkaar aanvoelt wat prettig is’, zei Hamer bij de aanvaarding van haar nieuwe functie. Het geloof in de maakbaarheid van de mens is gelukkig nog altijd niet verdampt.

Hamer gaat op zoek naar een ‘regelgevend kader’ voor integriteitsonderzoeken. Eer dat is geformuleerd, zit het volgende ongeluk er alweer aan te komen. De NPO neemt binnenkort een bureau in de arm dat onderzoek moet doen naar de kwestie-DWDD. Dat ondanks de waarschuwing van het Commissariaat voor de Media dat opdrachtgever en uitvoerder externe en onafhankelijke partijen moeten zijn. Bij de NPO achten ze het voldoende dat directeur Frans Klein, de Mao van het Mediapark, zijn taken tijdelijk heeft neergelegd en het onderzoek waarin hij zelf tot de onderzochten behoort niet kan saboteren.

In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek zullen alle beschuldigden moeten leren leven met de harde waarheid: dat reputatieschade moeilijk zo niet onmogelijk valt te repareren.

In een eerdere versie van deze column werd geschreven over de zaak-Joost Oranje, dat moet de zaak-Frank Oranje zijn.