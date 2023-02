Opruimgoeroe Marie Kondo heeft inmiddels drie kinderen, en hierdoor ruimt ze minder op dan eerst. Dit leidt wereldwijd tot gegniffel. Het maakbare leven, zoals ons voorgeschoteld door Kondo, is blijkbaar voor haarzelf ook niet haalbaar.

Kondo ziet het probleem niet; haar spark joy ligt nu vooral in ‘tijd doorbrengen met haar kinderen’ en minder in ‘opruimen’, hoe leuk dat laatste ook is.

Ja, als je opruimen leuk vindt, is het makkelijk. Het wachten is op een opruimgoeroe die opruimen haat, maar ons toch kan leren hoe we kunnen vechten tegen onze verlammende aversie.

Marie Kondo mag zichzelf dan nu Marie Slonzo vinden, maar ze borstelt nog wel elke dag haar schoenen en bedankt ze voor hun niet aflatende toewijding. Ik kan ook nergens foto’s vinden van de zwijnenstal waarin ze nu leeft. Mijn vermoeden is dat haar huis nog steeds eng-opgeruimd is. Misschien staat er ergens één mindful theekopje scheef.