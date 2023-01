Maria Lvova-Belova oogt alsof ze is weggelopen uit The Sound of Music. Dit is genocide met een glimlach

Van Oekraïense kinderen Russische kinderen maken, dat is de jongste passie van Maria Lvova-Belova, Poetins commissaris voor kinderrechten. Ze heeft 22 kinderen (onder wie 17 geadopteerd) met haar man Pavel, voorheen IT-specialist, nu orthodox priester. Maria nam ook een weeskindje uit Marioepol, nadat dat verwoest en veroverd was. Ze vond Filip te leuk en moest hem meenemen. ‘Ik besefte dat ik niet kon leven zonder dit kind.’

De verandering gaat niet vanzelf, erkende Lvova-Belova. Eerst zingen de kinderen nog het Oekraïense volkslied en beledigen ze Poetin. ‘Maar dan transformeert het in liefde voor Rusland.’ Duizenden Oekraïense kinderen zijn zo al naar Rusland meegenomen. Volgens de Russische autoriteiten waren dat er in oktober al meer dan tweeduizend, Oekraïne heeft er meer dan 13 duizend geregistreerd – en zegt dat er pas 121 zijn teruggegeven aan familie in Oekraïne.

Over de auteur Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Rusland claimt dat het weeskinderen zijn, maar dat is lang niet altijd zo. Persbureau AP sprak met families wier kinderen naar Rusland zijn gedeporteerd zonder hun toestemming. Veel van deze kinderen zijn opgenomen in Russische families. President Poetin bevordert dit actief. Zijn decreet uit mei maakt het makkelijker Oekraïense kinderen te adopteren en hun de Russische nationaliteit te geven.

‘Vakantie’

De verhalen over filtratiekampen en massadeportaties – die vanzelfsprekend een schending van het oorlogsrecht zijn – zijn bekender dan die over van staatswege georganiseerde kinderroof. Hierbij gaat het volgens schattingen om honderdduizenden Oekraïners, onder wie disproportioneel veel vrouwen en kinderen.

Wat de kinderen betreft – hun deportatie heet soms ‘evacuatie’, soms ‘vakantie’. Deze zomer werden zesduizend kinderen uit door Rusland bezet gebied ontvangen, met geboortebewijzen en al, in zomerkampen op de Krim. Na de zomer moesten ouders hun kinderen zelf ophalen en werd druk op ze uitgeoefend in Rusland te blijven of de kinderen achter te laten. ‘We maken er snel patriotten van voor ons gezamenlijke Moederland’, zei de lokale Russische stroman.

De verdwijning van sommige kinderen, de adoptie van anderen en de heropvoeding van alle kinderen onder Russisch bestuur is een voortzetting van praktijken die direct na het begin van de oorlog begonnen op de Krim en in Oost-Oekraïne. In Rusland zelf probeert de staat allang zich de harten en hoofden van kinderen zo vroeg mogelijk toe te eigenen. Zoals veel andere misdaden tegen Oekraïne, kent ook deze een voorgeschiedenis in Rusland zelf.

Speciale kampen

In de afgelopen acht jaar werden op scholen al lesonderdelen ingevoerd om jongens en meisjes weerbaar te maken (en de jongens te leren omgaan met wapens), ook in speciale kampen. ‘Patriottisch onderwijs’ behoorde altijd tot Poetins gereedschapskist, maar sinds de grote invasie heeft die indoctrinatie op scholen nieuwe hoogtes bereikt.

Kinderen werden trouwens ook gebruikt als aanleiding voor de oorlog – want in de staatspropaganda waren het Oekraïners die de kinderen van de Donbas doodden. Die ‘genocide’ was een totale fictie, maar in Rusland geldt ze als feit. Op Russische scholen worden dan ook druk spullen ingezameld voor de slachtoffers in de Donbas.

Poetins bewind is een perversie van de realiteit én de geschiedenis, maar wel gestoeld op collectieve ervaringen en gedeelde beelden. In 2014 juichten ook gewone en ‘moderne’ Russen over de annexatie van de Krim. Bijna collectief. De huidige oorlog verbaasde veel Russen toen hij uitbrak, maar past wel in een beeld – dat al vijftien jaar gecultiveerd wordt – van een Rusland omgeven door westerse vijanden.

Liefdadigheid

De Russische omgang met Oekraïense kinderen is veelzeggend. Poetin ontkent de Oekraïense identiteit, dus moet deze worden uitgewist. Maar in Poetins Rusland kun je genocide verkopen als liefdadigheid, net zoals je een poging een buurland in te pikken kunt verkopen als verdediging tegen westerse agressie. En het grootste geluk voor een moeder is nu de opoffering van haar zoon op het slagveld. Genoeg busjes van gemobiliseerde Russen vertrokken richting slagveld onder het gejuich van de uitzwaaiers.

Maria Lvova-Belova oogt met haar stralende, blonde uiterlijk alsof ze is weggelopen uit de klassieke musical The Sound of Music. Dit is genocide met een glimlach. De historicus Ian Kershaw zegt tegen Süddeutsche Zeitung dat je Poetin beter kunt vergelijken met Stalin dan met Hitler. Mij best. Maar nog één vraagje: Hitler had geen kernwapens, Poetin wel. Hitlers Duitsland kon uiteindelijk tot zelfreflectie gedwongen worden. Maar wie of wat houdt Rusland een spiegel voor?