Mannen zijn zo negatief over voetbal. Laten ze aan vrouwen een voorbeeld nemen

De Franse aanvaller Marie-Antoinette Katoto (L) scoort tegen Italië. Beeld AFP

Vrouwenvoetbal kan in 2022 nog altijd rekenen op denigrerende opmerkingen. Maar het ongemak (van hoofdzakelijk mannen) over de stormachtige ontwikkeling van vrouwenvoetbal is niet het enige probleem in onze kijk op voetbal. Mannen kijken vooral nog naar wat slecht gaat, omdat we zijn ingehaald door het perfectioneren van het voetbalspel.

Zondag gaf Frankrijk tegen Italië een voetbalshow weg: Bij rust stond het 5-0 voor de Fransen, eindstand: 5-1. Toch bekroop de liefhebber in die eerste helft een onbehaaglijk gevoel. Met zo’n uitslag worden de conclusies al snel negatief: ‘Die Italiaanse vrouwen hebben nog nooit van catenaccio gehoord’, ‘wat een niveau van die verdedigers’ en ‘typisch vrouwenvoetbal, zo’n uitslag’.

Gatenkaas

Toen de Nederlandse mannen in 2014 wereldkampioen Spanje met exact dezelfde uitslag van het veld veegden, ging het niet over wat een gatenkaas de defensie van Spanje was. Dat lijkt het grootste verschil te zijn. Mannenvoetbal heeft zich bewezen en wordt bewaakt door de gevestigde orde. Tijdens de grote toernooien voor de mannen (in 2018 en 2021) schoven bij de NOS vooral mannelijke analisten aan. De tendens van hun commentaren? Het voetbal viel tegen, er werd matig verdedigd, veel balverlies, weinig dominant spel. Conclusie: mannen kijken negatief naar voetbal.

Voetbal is meer dan ooit een verhaal over de aaneenschakeling van fouten, maar fouten dwing je af. Bij Frankrijk-Italië kun je wijzen op de slechte Italiaanse verdedigers, maar kijk eens naar hoe de Franse aanvallers hun verdedigers meelokken!

Vrouwelijke analisten

De vrouwelijke analisten die we nu op tv zien, leggen de nadruk op het goede. Leonne Stentler, Loes Geurts en Mandy van den Berg weten waar het voetbal vandaan komt. Dan kan een focus op de positieve kanten van het spel nu echt geen kwaad. En wat meer vrouwelijke analisten bij de wedstrijden van de mannen? Ook niet verkeerd.

Wietse Jelles, (33, man) is trainer bij de vrouwenselecties van VV Ter Leede (Sassenheim) en LSVV ‘70 (Leiden)