Mannen als Sjuul Paradijs zijn de nuttige idioten van de rijken

Het debat over de vermogensbelasting kwam deze week écht los. Eerst was daar de Hoge Raad die bepaalde wat iedereen al wist, namelijk dat de huidige vermogensrendementsheffing onrechtmatig is. Daarna kwam Jesse Klaver met het betoog dat inkomen uit kapitaal net zo belast dient te worden als inkomen uit werk, waarna Volt-kamerlid Gündogan een overwaardetax bepleitte. Klaas Knot sloot de week bij Buitenhof passend af door de Nederlandse economie een ‘rentenierseconomie’ te noemen. Hulde!

De voorspelbare proletenpavlov kwam rap. ‘Jaloeziebelasting’ brulde Sjuul Paradijs, de voormalige Telegraaf-hoofdredacteur die zich nu als pr-man laat betalen door het bedrijfsleven. In zijn logica is een belasting op vermogenswinst, waarvoor geen prestatie is verricht, ‘jaloezie’. De torenhoge belasting op werk, die voor bestaansonzekerheid zorgt bij hardwerkende mensen in vitale beroepen, is niet het probleem, maar het belasten van geld waarvoor niet gewerkt is, bij mensen die het kunnen missen. Tot zover de krant voor hardwerkend Nederland.

Mannen als Paradijs zijn de nuttige idioten van de rijken. Je ziet hem al glunderend de parkeerplaats bij Harry Mens oprijden in zijn opgepoetste middenklasser. Nederland wemelt ervan: hermelijnvlooien en kruipers, die denken dat op links mopperen en een biefstukje eten bij Van der Valk hen óók rijk maakt. Rijk zijn als levensfilosofie, voor winnaars welteverstaan, en wie dat niet snapt, is gewoon jaloers. De échte rijken lachen zich een ongeluk om dit soort kwezels die hun kastanjes maar uit het vuur blijven halen.

Maar het kan nog erger. De onbetwiste Raspoetin van het gilde der middelmatige mannen, Telegraaf-hitser Wierd Duk, noemde het belasten van vermogen een elitair voorstel, ‘want de rijken kunnen deze belasting wel missen’. Dat vrijstellingen en progressieve tarieven er natuurlijk voor zorgen dat de middenklasse wordt ontzien, vermeldde hij opzettelijk niet, noch dat hogere vermogensbelastingen juist bedoeld zijn om de belastingdruk op de salarissen van de middenklasse te verlichten.

Volgens Duk is kritiek op het neoliberalisme een zaak voor ‘écht links’, in plaats van de ‘rijke klasse met een schuldcomplex’. Welnu, links betoogt al jaren exact hetzelfde, alleen daar stemmen steeds minder mensen op omdat ranzige onderbuikdansers hen ervan overtuigen dat de islam, klimaatbeleid en de EU het probleem zijn. Dat steeds meer liberalen, ook binnen de VVD, zich roeren in het (vermogens)ongelijkheidsdebat is dus exact wat nodig is om de boel in beweging te krijgen.

Maar dat wil extreemrechts helemaal niet. Het resultaat is bij extreemrechts immers altijd ondergeschikt aan de emotie: dat hogere kapitaalbelastingen uitgesproken goed zijn voor PVV- en FVD-stemmers, valt in het niet bij de diepe walging die zoveel evident altruïsme van liberalen opwekt – ‘deugen’ mag nooit beloond worden. Extreemrechts wil de boze burger niet gelukkig maken, het wil de burger nog bozer maken, omdat hij dan kneedbaar en profitabel is.

Zonder boze burgers wordt die cultuuroorlog tegen ‘links’ bovendien nooit wat; economische strijd leidt maar af van de heilige oorlog tegen wokies en knoflooketers. Concessies aan egoïstische en libertarische rijken zijn daarin volstrekt geoorloofd, anders blijft het maar bij die twintig tot dertig zetels in de Kamer. Het is precies deze mix van kwaadaardigheid (Duk) en bourgeoise statusangst (Paradijs) die in Amerika tot het trumpisme heeft geleid.

Toch denk ik dat de miezeraars van rechts aan de verliezende hand zijn. Omdat Nederland een fatsoenlijk land is met voldoende gemeenschapszin. En omdat socialisten, liberalen en conservatieven allen hun eigen draai kunnen geven aan eerlijkere vermogensbelastingen. Maar vooral omdat de grote meerderheid van de Nederlanders er simpelweg bij gebaat is.