Makers én lezers verdienen een veelkleurige kunstkritiek

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Hoera! Goed nieuws voor de kunstkritiek: deze week werd het online platform PAARS PAARS gelanceerd; een nieuw podium voor critici en kunstenaars van kleur. Oprichters en theatermakers Ira Kip, Simone Zeefuik en Romana Vrede constateren – terecht – dat de kunstkritiek te wit is en vaak een eurocentrische blik heeft. Die blik op hun werk schiet tekort en is saai, stellen zij. Op PAARS PAARS worden collega-makers, dichters en denkers van kleur uitgenodigd om hun gedachten en meningen over kunst te delen.

Dit initiatief spoort aan tot het nodige zelfonderzoek. Goed als wij witte critici onze smaak, opvattingen en kwaliteitscriteria eens onder de loep nemen; want die zijn onvermijdelijk ontstaan binnen de witte, westerse canon. Ondertussen wordt de podiumkunst inclusiever, terwijl de theaterkritiek achterblijft. Zo kan het gebeuren dat sommige kunstwerken door witte recensenten niet goed op waarde kunnen worden geschat, door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis over bepaalde culturele referenties. Vertrouwde criteria moeten dus worden bevraagd, aangevuld en uitgedaagd, om de kunst in al zijn verscheidenheid recht te doen. Daarbij zijn critici van kleur hard nodig. De huidige kunstpraktijk smeekt om meerstemmigheid.

Hear, hear dus voor PAARS PAARS, dat niet alleen een welkom platform biedt voor nieuwe stemmen, maar ook een uitdagende impuls geeft aan de discussie over kunstkritiek.

Die discussie kent wel een paar valkuilen. Zo moeten we proberen terechte kritiek-op-de-kunstkritiek te onderscheiden van een algehele afkeer ervan.

Makers van alle kleuren en gezindten hebben traditioneel een hekel aan critici. Natuurlijk! Men vindt ons gemakzuchtig, oppervlakkig, populistisch, enzovoorts. Bij een slechte recensie wordt de criticus vaak direct ad hominem gediskwalificeerd – hij of zij was dronken, is te oud, of getrouwd met een concurrerende maker. Daar kun je ‘te wit’ aan toevoegen, soms misschien terecht, maar als dat alleen is om een onaangename mening te elimineren is het zonde. Het gesprek over kleur in de kunstkritiek verdient beter.

Belangrijke vragen zijn ook: voor wie is een recensie bedoeld, en waar dient ’ie voor? De oprichters van PAARS PAARS stellen dat het huidige Nederlandse recensielandschap hen als theatermakers niets te bieden heeft. Ze verlangen naar recensies die ‘inspireren tot het verder versterken, verbreden en verdiepen van onze artistieke signatuur’. Zulke recensies zien zij te weinig.

Nu zijn recensies in de krant ook niet in de eerste plaats bedoeld voor makers, maar voor de lezers. Om die kundig en snel te informeren over een nieuw kunstwerk, en een inhoudelijke en tegelijk lezenswaardige (eerste) indruk te geven van de kwaliteit. En ja, dat is een mening, maar in principe wel een onafhankelijke mening die op veel kijkervaring is gestoeld.

Bij die vorm, en met dat doel, gaan zeker diepgang en nuance verloren, en de maker zelf heeft er meestal weinig aan – behalve dat een goeie recensie kan helpen om kaartjes te verkopen. Bij discussies over kunstkritiek moeten deze factoren en beperkingen altijd worden meegewogen.

Dat neemt niet weg dat ook de krantenlezer natuurlijk recht heeft op (en baat bij) een stevige, meerstemmige, veelkleurige kunstkritiek. Ik hoop dat die realiteit, mede dankzij PAARS PAARS, nu weer een stap dichterbij is.