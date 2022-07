Magere Tarzan tussen zwaarlijvige toeristen is als een standbeeld van verzet

Mooi is de ode aan degenen die hun nederlaag in alle schoonheid hebben geleden. Neem Don Quichot, het prachtige romanpersonage dat naar ons blijft glimlachen als de man die het einde van de riddertijd wilde stoppen door onmogelijke gevechten aan te gaan. Aan Don Quichot moest ik denken toen ik twee dagen geleden de ‘magere Tarzan’ bij het zwembad zag staan en besloot dat ook voor hem een ode op zijn plaats was.

Vakantie houdt voor ons in dat ons zoontje zoveel mogelijk plezier heeft. Zo zat ik eergisteren bij het zwembad van het hotel in het zuiden van Turkije bij te komen van de zwembadstoeipartij met de jongen. Dat is een beetje de samenvatting van de laatste dagen: met hem spelen, het schitterende bos om ons heen bewonderen en onder ogen zien dat aarde en natuur geen schijn van kans hebben tegen het grove geweld van de aan de lopende band etende mensheid.

In het grote hotel leven we met honderden hotelgasten uit alle delen van de wereld en ik kan u verzekeren dat het vervettingsimperialisme, dat vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is komen overwaaien uit Amerika, is geslaagd in zijn missie. We kunnen nu niet om de naakte lichamen van de lui om ons heen en het voelt niet anders aan dan dat we aan boord zijn van het ruimteschip Axiom in de grandioze animatiefilm Wall-E waar de mens is gereduceerd tot vetgemest vee.

Zwaarlijvig

Ook bij ons in het hotel is iedereen dikker dan dik. Het eten is niet aan te slepen voor de zwaarlijvige Engelsen, Arabieren, Turken, Nederlanders, Schotten enzovoorts. De grote meerderheid is zo zwaarlijvig dat zowat iedereen de lift pakt naar het restaurant omdat een verdieping de trap nemen, teveel van ze is gevraagd. Sommigen hebben het lopen helemaal opgegeven en worden door hun aan een iets minder ernstige vorm van obesitas lijdende partners in invalidewagentjes voortgeduwd.

Ik was dus aan het bijkomen van het gevecht met mijn zoontje en dacht na over de gitzwarte toekomst van de wereld en zag die Turkse meneer in een parmantig loopje het zwembad naderen. Hij deed zijn T-shirt en zijn korte broek uit en bleek zo wit en zo dun te zijn dat de sterke middagzon zowat door zijn lijf scheen. Een man die, ondanks een kalend hoofd, zijn haar en de snor perfect verzorgt. Een veertiger die stond te glinsteren onder de zon, de ribben zo zichtbaar dat je ze kon tellen.

Nu moet u weten dat in de streek waar ik ben geboren zo’n prachtexemplaar de ‘magere Tarzan’ werd genoemd. Zo’n type dat lang geleden, in mijn kinderbrein, iemand was om de draak mee te steken. Nu, vele jaren later, staat hij in mijn volwassenenhoofd gegrift als een man om van te houden: een iel standbeeld van de opstand tegen de door het grootkapitaal met vet en snoep gekoloniseerde wereld.

Liefde

Een dag later zag ik de magere Tarzan een boel foto’s maken van zijn vrouw die in dikte niet onderdoet voor alle andere vrouwen hier. Ik zag met hoeveel liefde hij die kiekjes nam en begreep beter wie hij was. De magere Tarzan weet zich dus staande te houden in een wereld met de vetste generatie die de mensheid sinds haar bestaan heeft gekend en doet dat zonder zijn liefde te verliezen voor de voor vraatzucht gezwichte medemens.

Gisteravond zat de magere Tarzan in het restaurant weer tussen het eten verslindende volk. Terwijl de gulzigheid regeerde scheurde mijn grote idool, als de man die het einde van de aarde probeert tegen te houden, piepkleine stukjes van het brood, doopte die in een groentegerecht en leek daarmee het meest op de vogeltjes die in de avonduren bij het zwembad neerstrijken voor wat kruimeltjes.

Ik moest toen aan Don Quichot denken, die met zijn gevecht tegen windmolens niet kon verhinderen dat de tijd van edele ridders ten einde kwam. De magere Tarzan doet in feite hetzelfde. Bij hem staat wel veel meer op het spel dan het lot van wat lullige riddertjes. De magere Tarzan ziet de mensheid de mooie aarde naar de vernietiging vreten en vecht tegen zijn eigen windmolens. Wel met een prachtige glimlach om zijn lippen. Lippen net zo dun en net zo mooi als de rest bij hem.

Erdal Balci is schrijver en journalist, en schrijft om de week een wisselcolumn met Fleur Jongepier.