Mag een columnist iets verzinnen?

‘Ik verzin dit niet’, schrijft Sylvia Witteman regelmatig in haar column. Ik heb dat altijd gelezen als een bekentenis: kennelijk verzint ze het in andere gevallen wél. Ik heb echter nog nooit een brief gekregen waarin een lezer zich daarover beklaagde. Bij sommige columnisten doet het er weinig toe of de dialoog of gebeurtenis precies zo heeft plaatsgevonden. Zij putten uit de kleine alledaagse werkelijkheid en schrijven die ‘mooi’ op. ‘Ik lieg de waarheid’, zei Simon Carmiggelt daar ooit over. Dat is niet toevallig ook de titel van de bloemlezing die Sylvia Witteman in 2007 over diens werk maakte. Desgevraagd benadrukt ze overigens dat bijna alles wat ze beschrijft, ook echt is gebeurd. Misschien niet precies zó en in die woorden, en soms nadrukkelijk overdreven, en soms zijn twee personages één geworden. Maar verzinsels zijn het niet, zegt ze.

Andere columnisten verzinnen soms wel degelijk iets, tot verontwaardiging van de lezer. Zo bedacht Peter Middendorp op 18 november in zijn column op de DiDu-pagina een (ook volgens hemzelf) gewaagde analogie waarin het WK in Qatar vergeleken werd met een groepsverkrachting: ‘Ook al heb je het zelf niet bedacht; dan hoef je er nog niet aan méé te doen.’

‘Graag wil ik hierover een klacht indienen’, reageerde prompt een boze lezer. ‘Het al dan niet verantwoordelijk stellen van voetballers voor het meedoen aan het WK, wordt hierin vergeleken met een groepsverkrachting. Dat iemand dit kan verzinnen, is behoorlijk ziek.’

Peter de Waard, die al twaalf jaar een column schrijft voor de economiepagina, maakte zich in oktober vrolijk over een reclameaanbieding voor groenten van Hak. Die viel samen met een tijdelijke productiestop van de groentefabrikant waar het NOS-journaal flink mee had uitgepakt. De Waard vermoedde een publiciteitsstunt, maar erkende dat dat nooit te bewijzen zou zijn. Niettemin eiste een lezer bij de ombudsman ‘rectificatie voor deze grootse journalistieke blunder waardoor Hak in een negatief daglicht is gesteld. Als er geen rectificatie komt, doe ik aangifte’.

Journalistieke regels

Zulke voorbeelden klinken voor ervaren journalisten nogal onnozel. Hebben lezers dan echt geen benul van de spelregels in een column? De meeste wel, vermoed ik, maar afgaand op de reacties dus lang niet allemaal. Rechten en plichten van een columnist staan duidelijk in het openbare Volkskrant-protocol (vk.nl/protocol). Wie de krant al wat langer leest, heeft vast ook begrepen dat columnisten zich niet hoeven te houden aan journalistieke regels voor objectiviteit. Zij mogen, zoals in het protocol staat, ‘hun mening geven over gebeurtenissen en personen waarbij stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten zijn geoorloofd’.

Dat overtuigt niet iedereen, bleek uit een boze reactie van een lezer die het protocol had bestudeerd: ‘Sinds de start van de Oekraïne-oorlog maakte ik me soms zorgen over de propaganda van de Russische staatsmedia. Nu begrijp ik dat dit niet nodig was. De Russische staatsmedia bestaat uit louter columnisten die zich nauwgezet houden aan het Volkskrant protocol’. Na de uitleg dat de regel letterlijk afkomstig is van de Raad voor de Journalistiek; dat ze geldt voor alle media en in mediazaken ook door de rechter wordt gehanteerd, kwam hij op zijn boosheid terug. ‘Ik heb iets over columns geleerd dat ik niet wist.’ Ook Peter de Waard ontving excuses van degene die rectificatie eiste van zijn Hak-column. ‘Ik ben tamelijk groen in het medialandschap en wist echt niet dat je zoveel vrijheid had bij het schrijven van columns.’

Ik wil het opnemen voor lezers die de column-cultuur soms niet begrijpen. Naast de columns over het kleine leven op voor- en achterpagina, en de actuele kritische column op pagina 2, heeft de redactie in de loop der jaren óók columns laten ontstaan van een onduidelijk genre. Ook worden columns niet altijd ‘column’ genoemd, wat het nog diffuser maakt. Is de zaterdagse beschouwer Martin Sommer een columnist? Onder zijn stukken in de papieren krant staat slechts dat hij ‘politiek commentator’ is. In de digitale editie staat er ‘column’ boven. Zelf beschouwt hij zich als columnist, wat bovengenoemd privilege oplevert om te mogen ‘overdrijven en bewust eenzijdig belichten’.

Feitelijke onjuistheden

Een andere regel luidt echter dat columnisten hun vrijheid niet mogen gebruiken om feitelijke onjuistheden te verspreiden. Dat was onlangs reden voor journalist Jesse Frederik van De Correspondent om zich bij mij te beklagen over een column van Harriet Duurvoort in de Volkskrant. Een beetje rare procedure trouwens. Opiniejournalist Frederik is in zijn eigen medium voortdurend in debat met zijn opponenten en heeft de ombudsman niet nodig. Maar zijn klacht is ernstig, namelijk dat Duurvoort ten onrechte vasthoudt aan foute conclusies over ‘massaal racisme’ in de jeugdbescherming.

Opvallend veel kinderen uit ‘gekleurde’ gezinnen zijn immers uit huis geplaatst, bleek tijdens het toeslagenschandaal van de Belastingdienst. Inmiddels heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht of kleur, of etnische afkomst, daarvoor de verklarende reden is. Dat bleek volgens de rekenaars niet zo te zijn. Duurvoort twijfelt aan die conclusie. Ze schrijft al jaren over deze problemen en heeft in haar column schrijnende ervaringen opgetekend en vermoedens uitgesproken. En een medestander geciteerd die het woord ‘discriminatie’ wel hardop heeft uitgesproken. Zelf deed ze dat niet, maar ik vind het niet vreemd dat sommige lezers dit anders hebben begrepen. De rollen van columnist én feitenverzamelaar gaan moeilijk samen omdat de regels voor integere journalistiek binnen een column zijn opgeheven. Hoe moet de lezer dan begrijpen wat mening is of feit?

Hoor en wederhoor

Als een columnist iemand citeert, moet dat ‘verifieerbaar en juist’ gebeuren, staat verder in het protocol. Afgelopen zaterdag ging de column van Martin Sommer over een ‘vertrouwelijke, ambtelijke voorstudie’ van een rapport over ruimtelijke ordening die zou bewijzen dat minister Van der Wal belangrijke informatie aan de Tweede Kamer heeft verzwegen. Te verifiëren valt dat niet. Hoor en wederhoor is niet toegepast. Dat hoeft ook niet ‘en dat moet vooral zo blijven’, zegt Martin Sommer desgevraagd. ‘Anders heb je geen columns meer’.

Publicatie van het vertrouwelijke stuk op de website was onmogelijk omdat het door de aanhef en titel herleidbaar zou zijn naar de bron, legt hij uit. Hij had misschien alinea’s kunnen kopiëren, maar daarvoor ontbrak hem de computertechnische kennis. Begrijpelijk allemaal. Maar, in mijn ogen, ook redenen waarom de behandeling van zo’n studie beter aan de redacteur ruimtelijke ordening had kunnen worden overgelaten. Die had de feiten kunnen rangschikken en er desgewenst commentaar op kunnen vragen. Een mening geven, kan daarna altijd nog.