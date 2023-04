Macron wil kracht uitstralen maar herinnert Europa juist aan zijn zwakke kanten

Trans-Atlantisch gebakkelei is op dit moment wel het allerlaatste wat Oekraïners nodig hebben.

Praat president Emmanuel Macron te veel? Een pijnlijke vraag, maar hij moet gesteld worden. Er zit te veel onzinnigs tussen de zinnige dingen die Macron zegt, en het is inmiddels een vast patroon. In 2019 noemde hij de Navo ‘hersendood’. Daarna zette hij in op een ‘strategische dialoog’ met Poetin die totaal mislukte, maar hem niet belette nog na Poetins grote invasie van Oekraïne ertoe op te roepen dat Rusland ‘niet vernederd moet worden’ en ‘veiligheidsgaranties’ moet krijgen.

Ditmaal zaaide hij ergernis – in de VS, Europa én Azië – door aan het eind van zijn toch al controversiële reis naar China te suggereren dat ‘het grote risico’ waarmee Europa geconfronteerd wordt, is dat Europa ‘betrokken raakt bij crises die niet de onze zijn, en die Europa beletten strategische autonomie op te bouwen’. Macron gelooft trouwens dat Europa ‘binnen een paar jaar’ een ‘derde pool’ kan worden – militair gezien een gevaarlijke illusie.

Over Taiwan zei Macron onder meer: ‘Het ergste zou zijn te denken dat wij, Europeanen, op dit onderwerp volgzaam moeten zijn en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en een Chinese overreactie.’

Macrons uitspraken waren slecht getimed, tijdens groot Chinees militair vertoon rond Taiwan, en niet afgestemd met andere EU-landen. Maar bovenal waren ze een onnodig affront jegens de Verenigde Staten – zonder hun steun zou Oekraïne inmiddels grotendeels een Russische provincie zijn – en jegens Taiwan, waarvan overleven wel degelijk óók een vitaal Europees belang is.

Macron voelt zich voor de zoveelste keer verkeerd begrepen, maar begint nu ook buiten Frankrijk de indruk te wekken een leider zonder volgers te zijn. Zijn autonome Europa laat zich voorlopig het best op zijn Texaans samenvatten: all hat, no cattle. Macron heeft de aloude noodzaak van meer Europees handelingsvermogen (weer) hoger op de agenda gezet, dat is zijn verdienste. Maar zijn controversiële opmerkingen splijten de EU, wat de afhankelijkheid van een politiek wispelturig Amerika eerder vergroot. In Centraal-Europa geven weinigen een cent om zulk ‘leiderschap’.

Voor de oorlog behoorde dit soort Franse post-imperiale grootspraak tot een vrij onschadelijke Europese folklore – in deze tijd zijn ze levensgevaarlijk, in Europa én Azië. Ze sturen de verkeerde signalen naar Moskou en Beijing – die beide agressieve plannen koesteren en niets liever willen dan een wig drijven tussen Europa en Amerika – en naar Washington waar ze de steun voor Oekraïne (‘een Europees probleem’) politiek ondermijnen.

Feit is dat de situatie op het slagveld in Oekraïne zeer penibel is en blijft en dat trans-Atlantisch gebakkelei op dit moment wel het allerlaatste is wat Oekraïners nodig hebben. De oorlog heeft allang alle Europese grootspraak doorgeprikt, en nu wordt steeds duidelijker dat het in grote West-Europese landen helaas óók aan leiderschap ontbreekt om deze moeilijke tijden te doorstaan.

Tijdens het staatsbezoek aan Nederland ontvouwde Macron dinsdag opnieuw zijn Europese plannen. De versterking van de EU kan tegenwoordig gelukkig op Nederlandse steun rekenen. Maar waar Macron Europese kracht wil uitstralen, herinnert hij Europeanen door zijn splijtende optreden eerder aan hun fundamentele zwaktes.