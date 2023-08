Maar waar is Marcel Proust als je hem nodig hebt?

Er kwam een filmpje voorbij van Bryan Johnson, een 45-jarige miljardair die zijn leven volledig in het teken heeft staan van het terugdraaien van zijn biologische klok. Dat kan niet, maar Johnson is nogal volhardend en krankzinnig rijk. In de podcast The Diary of a CEO vertelde hij dat hij jaarlijks 2 miljoen dollar uitgeeft om jonger te worden dan hij is. Dat geld gaat onder meer naar de 111 pillen die hij dagelijks slikt en ook naar vrij veel haarverf.

Tijdens het gesprek wordt er een maaltijd op tafel gezet. ‘Wat is dit?’, vraagt de presentator.

‘Dit’ – Johnson wijst naar iets wat op broccoli met linzen en boomschors lijkt – ‘is het antwoord dat je lichaam je geeft als je het vraagt: wat zou je willen eten om in ideale gezondheid te zijn?’

Hij vast van 11.00 uur tot 6.00 uur de volgende dag en eet al zijn calorieën dus in een tijdsbestek van 5 uur. Het zijn er precies 2.250 per dag, vertelt Johnson. ‘Elke calorie moet voor zijn leven vechten. Er is geen enkele calorie in mijn levensprotocol (wat?) die geen functie binnen mijn lichaam vervult.’

Eerder dit jaar liet Johnson via een bloedtransfusie het bloedplasma van zijn tienerzoon bij zichzelf toedienen. Dit gebeurde middels een urenlange ingreep waarbij Johnsons zoon een liter bloed afstond. Het bleek weinig te doen.

Wat wel werkt, is slapen. Johnson gaat elke dag om 20.30 uur naar bed. De afgelopen vier maanden bereikte hij een 100 procent slaapscore per nacht.

Stel, je denkt: hé, dat lijkt me een leuke man, daar zou ik wel een relatie mee willen hebben. Dat kan, maar bedenk dat jullie geen seks kunnen hebben na 20.30 uur en je in je eigen bed moet slapen, want Johnson wil absoluut niet wakker worden doordat jij ligt te draaien. ‘Waak-gebeurtenissen zijn heel kostbaar – als je eenmaal wakker bent, is het heel moeilijk om weer in slaap te vallen – dus het is extreem uitdagend als je dat moet coördineren met een ander mens.’

Hij houdt overigens ook bij hoeveel erecties hij ’s nachts heeft. Want waarom zou je dat niet doen?

Volgens Johnson is zijn biologische leeftijd 36, heeft hij de huid van iemand van 26 en de longcapaciteit van een 18-jarige. Hij denkt 200 jaar oud te kunnen worden. Indrukwekkend. Maar ook: gefeliciteerd, nog 155 jaar broccoli eten. En waarom precies? Wat is de existentiële winst? Als je al je tijd inricht op het winnen van tijd, wat is die gewonnen tijd dan nog waard?

Vragen waar Marcel Proust ongetwijfeld allemaal heel bevredigende antwoorden op had kunnen geven. Maar waar is die als je hem nodig hebt? Nou, dood. Honderd jaar inmiddels. Had hij maar gewoon wat beter zijn slaap bijgehouden.