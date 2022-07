‘Maar vorig jaar kwam ik ineens de term ‘vijandige relatie’ tegen’, zei de leeftijdgenoot die ik tegen het lijf liep

Aan het einde van de middag liep ik Joris tegen het lijf, een leeftijdgenoot, die ik een jaar of vijftien geleden had leren kennen toen ik een tijdlang in een verzamelkantoortje werkte – het was in de tijd dat ik dacht dat ik me onder de mensen moest begeven.

‘Hoe gaat het met schrijven?’, vroeg hij. ‘Met mijn bedrijf gaat het zo-zo. Ik ben te groot om alles alleen te kunnen doen, maar te klein om iemand in dienst te kunnen nemen. Ik kan in Groningen ook helemaal niemand van mijn eigen kaliber vinden. Daar zul jij ook wel last van hebben.’

‘En hoe is het met je gezondheid?’, vroeg hij. ‘Ik ben gestopt met roken en drinken – blowen doe ik nog wel. Elke dag dronk ik een liter bier en een liter wijn, en dan ging ik ’s nachts ook nog naar de nachtslijter om een extra liter wijn te halen.’

‘Ja’, verklaarde hij, ‘ik werk ’s nachts, hè. Ik heb een heel ander ritme.’

‘Maar vertel’, zei hij. ‘Hoe is het met je ouders? Ik hoorde dat je vader is overleden. Lastig is dat. Toen mijn vader overleed, zat ik nog op de middelbare school. Vanaf dat moment had ik elke dag stress. Heel veel, veel te veel, vijfendertig jaar lang. Daarom dronk ik zoveel. At ik nooit iets fatsoenlijks en weinig, bijna niets. De dokter zei dat m’n bloed niet goed was. Dat ik een vette lever heb. Mijn organen waren verkleefd of zo, ik zat alleen maar op mijn stoel. Op het laatst kun je bijna niet meer naar de wc.’

‘O’, zei ik. ‘Ja’, zei hij. ‘Maar vorig jaar kwam ik ineens de term ‘vijandige relatie’ tegen. En ik besefte: dát was het wat mijn ouders hadden, een vijandige relatie, het lag niet aan mij. Op een dag is mijn moeder ontzettend kwaad geworden op mijn vader en dat is ze altijd gebleven. Ze heeft zelfs nog met haar kwaaie kop in de kist staan kijken. Ik kon haar net op tijd wegtrekken, anders had ze hem in het mortuarium nog even heel verschrikkelijk uitgescholden.’

‘Maar’, zei hij, ‘toen ik die term tegenkwam, viel alle stress in één keer van me af. Ik zwem drie keer in de week. Ik eet, ik heb al bijna een normaal gewicht – hoe is het met jouw gewicht? Ik heb zelfs leren naaien. Deze broek bijvoorbeeld’, zei hij, en hij wees naar een wollen broek met grote witte en bruine ruiten, ‘heb ik helemaal alleen op de naaimachine ingenomen.’

‘Mooi’, zei ik. ‘Ja, hè’, zei hij. ‘Ja, hè?’ Hij wreef een paar keer met vlakke handen over de wol, van de heupen langzaam naar beneden, zuchtend van genoegen, en keek me nog een tijdje met glanzende ogen aan. ‘Echt superleuk’, zei hij toen, ‘om je weer eens uitgebreid te spreken.’

‘Ja’, zei hij, voordat hij zich omdraaide en wegliep. ‘Heel erg leuk.’